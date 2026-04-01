Brazilia - Argentina în semifinale! GOLAZO.ro face simularea CM 2026. Fără surprize, ultimul act ar fi o Finalissima: Europa vs America de Sud

Va fi primul Campionat Mondial cu 48 de echipe, ceea ce înseamnă peste 100 de meciuri în aproape 40 de zile de competiție.

Turcia are un culoar bun până în optimi, unde, dacă va câștiga grupa inițială, va da peste Belgia.

Primele 5 țări favorite în viziunea caselor de pariuri sunt Spania, Anglia, Franța, Argentina și Brazilia. Traseul lor virtual până la finală, în rândurile de mai jos.

România nu va fi la competiția din iunie-iulie, din SUA, Mexic și Canada, însă Campionatul Mondial rămâne extrem de atractiv pentru iubitorii fotbalului de la noi din țară.

Practic, singurul nume mare care va lipsi e Italia, așa cum s-a întâmplat și la precedentele două ediții.

GOLAZO.ro face simularea CM 2026

În acest moment, toate cele 12 grupe sunt complete, după ce s-au ocupat și ultimele 4 locuri europene (Turcia, Suedia, Cehia și Bosnia), dar și cele două pentru restul confederațiilor (Irak și DR Congo).

Va fi un volum de meciuri mult peste cel de acum 4 ani, din Qatar. Vom avea 104 partide, cu 40 mai multe decât la ultimul turneu final.

Din acest motiv, Mondialul va dura mult: va începe pe 11 iunie, cu meciul Mexic - Africa de Sud și se va termina pe 19 iulie, la New York.

E greu de anticipat cum vor arăta fazele finale ale competiției, însă GOLAZO.ro, pe baza țintarului deja stabilit, în funcție de locurile pe care echipele se vor clasa în grupe, a realizat o simulare pentru întreaga competiție. Și a mers doar pe validarea favoritelor și a calculului hârtiei.

Spre exemple, o grupă extrem de tare, poate cea mai grea de la acest Mondial, e cea din care face parte Franța, iar ordinea la final ar fi, conform cotelor:

Franța Norvegia Senegal Irak

În aceste condiții, tabloul meciurilor din 16-imile de finală ar conține deja câteva confruntări extrem de tari și de atractive.

Exemple: un șoc sud-american, Argentina - Uruguay, dar și alte jocuri de mare interes: Croația - Columbia, Olanda - Maroc, Brazilia - Suedia, dar și confruntări demne de meciuri de rang secund, precum Cehia - Canada, Turcia - Bosnia, SUA - Egipt.

Ar fi posibil chiar un meci-șoc SUA - Iran, în cazul în care Iran va participa, va termina pe locul 2, după Belgia, dar peste Egipt, iar SUA va ocupa și ea poziția secundă, în spatele Turciei.

CUM AR ARĂTA 16-IMILE CAMPIONATULUI MONDIAL

Cehia - Canada

Brazilia - Suedia

Germania - Coreea de Sud

Olanda - Maroc

Ecuador - Norvegia

Franța - Scoția

Mexic - Japonia

Anglia - Senegal

Belgia - Algeria

Turcia - Bosnia

Spania - Austria

Columbia - Croația

Elveția - Coasta de Fildeș

SUA - Egipt

Argentina - Uruguay

Portugalia - Ghana

În faza următoare, optimi de finală, meciul vedetă ar fi, de departe, Franța - Germania, două naționale care au câștigat împreună 6 titluri mondiale.

Un alt joc tare ar fi Spania - Croația, în vreme ce Olanda și Argentina ar avea parte de misiuni care par facile.

CUM AR ARĂTA OPTIMILE DE FINALĂ

Cehia - Olanda

Germania - Franța

Brazilia - Norvegia

Anglia - Mexic

Spania - Croația

Turcia - Belgia

Argentina - SUA

Portugalia - Elveția

Din sferturi, Mondialul ar arăta cu adevărat exploziv și, dacă nu ar exista surprize, fiecare meci în parte ar fi precum o finală.

Totuși, un joc dintre cele 4 ar fi deasupra tuturor: Brazilia - Anglia, care s-ar juca pe 11 iulie, la Miami, de la ora 23:00.

CUM AR ARĂTA SFERTURILE DE FINALĂ

Franța/Germania - Olanda

Spania - Belgia

Brazilia - Anglia

Argentina - Portugalia

Dacă Brazilia și Argentina și-ar câștiga meciurile din sferturi, atunci vom asista la un duel direct, care s-ar produce în semifinale.

Meciul ar avea loc pe 15 iulie, la Atlanta, pe un stadion de peste 70.000 de locuri, cu începere de la ora 21:00.

Ar fi primul duel la un Mondial între cele două mari rivale după meciul de la turneul final din 1990. Atunci, Argentina a bătut Brazilia în optimi, scor 1-0, gol marcat de Caniggia.

CUM AR ARĂTA SEMIFINALELE

Franța - Spania

Brazilia - Argentina

În acest scenariu, indiferent de cum s-ar termina semifinalele, ultimul act ar însemna o Finalissima: o națională din Europa versus una din America de Sud. Cum au arătat ultimele 10 finale de Mondial, dintre care în 7 a fost un duel între o țară din Europa și una dintre Brazilia și Argentina.

2022: Argentina - Franța 3-3, 4-2 la lovituri de departajare

2018: Franța - Croația 4-2

2014: Germania - Argentina 1-0, după prelungiri

2010: Spania - Olanda 1-0, după prelungiri

2006: Italia - Germania 1-1, 5-3 la loviturile de departajare

2002: Brazilia - Germania 2-0

1998: Franța - Brazilia 3-0

1994: Brazilia - Italia 0-0, 3-2 la loviturile de departajare

1990: RFG - Argentina 1-0

1986: Argentina - RFG 3-2

Traseul primelor 6 favorite la trofeu în fazele eliminatorii, până în finală

SPANIA

16-imi: Austria

Optimi: Croația / Columbia

Sferturi: Belgia

Semifinale: Franța / Germania

FRANȚA

16-imi: Scoția

Optimi: Germania

Sferturi: Olanda

Semifinale: Spania

ANGLIA

16-imi: Senegal

Optimi: Maxic

Sferturi: Brazilia

Semifinale: Argentina

AERGENTINA

16-imi: Uruguay

Optimi: Turcia / SUA

Sferturi: Portugalia

Semifinale: Brazilia / Anglia

BRAZILIA

16-imi: Suedia

Optimi: Norvegia

Sferturi: Anglia

Semifinale: Argentina

PORTUGALIA

16-imi: Ghana

Optimi: Elveția

Sferturi: Argentina

Semifinale: Brazilia / Anglia

Cotele la câștigarea titlului mondial

Spania 5,50

Anglia 7,00

Franța 7,50

Argentina 9,00

Brazilia 9,00

Portugalia 12,00

