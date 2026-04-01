Florin Răducioiu (56 de ani) a avut o reacție categorică după ce România a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial.

Fostul mare atacant al „tricolorilor” a vorbit și despre posibilitatea ca Gheorghe Hagi (61 de ani) să preia naționala.

România a fost învinsă, 0-1, de Turcia, și mai are de așteptat încă patru ani pentru a spera la prima participare la Campionatul Mondial din 1998 încoace.

„Tricolorii” au pierdut și amicalul cu Slovacia, 0-2, iar Răducioiu a criticat jocul ofensiv al echipei naționale.

Florin Răducioiu: „Atacații au dezamăgit”

„Visul american s-a încheiat, din păcate. A fost o campanie proastă, pentru că rezultatul o spune de la sine. Motivele sunt foarte multe, nu cred că e momentul să le spun eu.

Dacă trebuie să vorbim strict de meciul cu Turcia, pentru că acela a fost o semifinală, un meci foarte important, cred eu că jucătorii de valoare ies în evidență în aceste meciuri.

Din păcate, cei patru atacanți (n.r. Bîrligea, Man, Mihăilă, Miculescu) nu au schimbat soarta jocului, au dezamăgit, e clar asta” , a declarat Florin Răducioiu.

Florin Răducioiu: „E clar unde s-a pierdut ”

Întrebat dacă România a ratat calificarea la meciul cu Turcia sau la partidele din grupa de preliminarii, Răducioiu a replicat:

„E simplu acum să spunem unde s-a pierdut. E clar că s-a pierdut în grupă.

Bosnia s-a calificat la Campionatul Mondial, ne-a bătut pe noi de două ori, deci lucrurile nu au fost așa simple.

Am înțeles că va fi Gică Hagi selecționer, un mare cunoscător al fotbalului românesc.

Cred că o să aibă mult de muncă. A vorbit de mentalitate și îmi place cum vorbește despre asta”, a adăugat Raducioiu.

Florin Răducioiu: „Hai să-l numim salvator pe Hagi”

Fostul atacant a vorbit și despre posibilitatea ca Hagi să reconstruiască naționala României și nu s-a ferit să afirme că nivelul Ligii 1 este unul foarte scăzut.

„Hai să-l numim salvator, pentru că uite că nu ne calificăm, este un blestem acest Campionat Mondial. Îmi doresc să fie foarte inspirat, cred că va întineri echipa naționala, vor veni jucători noi.

Avem o mare problemă, campionatul României este foarte slab.

Vorbeam cu Gică Hagi și-mi spunea că 7 sau 8 jucători ai Turciei din primul 11 erau din campionatul Turciei. Trebuie să ne dea de gândit și de nivelul campionatului României”, a concluzionat Răducioiu.

2 este numărul de Campionate Mondiale la care Răducioiu a participat alături de „tricolori” (1990 și 1994)

