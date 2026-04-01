„Au dezamăgit”  VIDEO. Răducioiu a găsit vinovații pentru ratarea calificării României la Mondial: „Foarte slab”. Ce spune despre Hagi +8 foto
Florin Răducioiu/ Foto: GOLAZO.ro
„Au dezamăgit" VIDEO. Răducioiu a găsit vinovații pentru ratarea calificării României la Mondial: „Foarte slab". Ce spune despre Hagi

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 17:51
  • Florin Răducioiu (56 de ani) a avut o reacție categorică după ce România a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial.
  • Fostul mare atacant al „tricolorilor” a vorbit și despre posibilitatea ca Gheorghe Hagi (61 de ani) să preia naționala.

România a fost învinsă, 0-1, de Turcia, și mai are de așteptat încă patru ani pentru a spera la prima participare la Campionatul Mondial din 1998 încoace.

„Tricolorii” au pierdut și amicalul cu Slovacia, 0-2, iar Răducioiu a criticat jocul ofensiv al echipei naționale.

Program Liga 1 LPF a stabilit desfășurarea etapelor #5 și #6 din play-off și play-out. Când se joacă derby-urile Rapid - Craiova și Dinamo - Rapid
Citește și
Program Liga 1 LPF a stabilit desfășurarea etapelor #5 și #6 din play-off și play-out. Când se joacă derby-urile Rapid - Craiova și Dinamo - Rapid
Citește mai mult
Program Liga 1 LPF a stabilit desfășurarea etapelor #5 și #6 din play-off și play-out. Când se joacă derby-urile Rapid - Craiova și Dinamo - Rapid

Florin Răducioiu: „Atacații au dezamăgit”

„Visul american s-a încheiat, din păcate. A fost o campanie proastă, pentru că rezultatul o spune de la sine. Motivele sunt foarte multe, nu cred că e momentul să le spun eu.

Dacă trebuie să vorbim strict de meciul cu Turcia, pentru că acela a fost o semifinală, un meci foarte important, cred eu că jucătorii de valoare ies în evidență în aceste meciuri.

Din păcate, cei patru atacanți (n.r. Bîrligea, Man, Mihăilă, Miculescu) nu au schimbat soarta jocului, au dezamăgit, e clar asta”, a declarat Florin Răducioiu.

Florin Răducioiu: „E clar unde s-a pierdut ”

Întrebat dacă România a ratat calificarea la meciul cu Turcia sau la partidele din grupa de preliminarii, Răducioiu a replicat:

„E simplu acum să spunem unde s-a pierdut. E clar că s-a pierdut în grupă.

Bosnia s-a calificat la Campionatul Mondial, ne-a bătut pe noi de două ori, deci lucrurile nu au fost așa simple.

Am înțeles că va fi Gică Hagi selecționer, un mare cunoscător al fotbalului românesc.

Cred că o să aibă mult de muncă. A vorbit de mentalitate și îmi place cum vorbește despre asta”, a adăugat Raducioiu.

Florin Răducioiu: „Hai să-l numim salvator pe Hagi”

Fostul atacant a vorbit și despre posibilitatea ca Hagi să reconstruiască naționala României și nu s-a ferit să afirme că nivelul Ligii 1 este unul foarte scăzut.

„Hai să-l numim salvator, pentru că uite că nu ne calificăm, este un blestem acest Campionat Mondial. Îmi doresc să fie foarte inspirat, cred că va întineri echipa naționala, vor veni jucători noi.

Avem o mare problemă, campionatul României este foarte slab.

Vorbeam cu Gică Hagi și-mi spunea că 7 sau 8 jucători ai Turciei din primul 11 erau din campionatul Turciei. Trebuie să ne dea de gândit și de nivelul campionatului României”, a concluzionat Răducioiu.

este numărul de Campionate Mondiale la care Răducioiu a participat alături de „tricolori” (1990 și 1994)

Citește și

„Naționala se va baza pe el” L-a impresionat pe Victor Pițurcă: „Are calitățile unui mare jucător”
Nationala
16:19
„Naționala se va baza pe el” L-a impresionat pe Victor Pițurcă: „Are calitățile unui mare jucător”
Citește mai mult
„Naționala se va baza pe el” L-a impresionat pe Victor Pițurcă: „Are calitățile unui mare jucător”
Rapid, meci cu porțile închise! Comisia de Disciplină  nu a avut milă de giuleșteni!
Superliga
15:49
Rapid, meci cu porțile închise! Comisia de Disciplină nu a avut milă de giuleșteni!
Citește mai mult
Rapid, meci cu porțile închise! Comisia de Disciplină  nu a avut milă de giuleșteni!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
turcia romania Florin Raducioiu cm 2026
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
