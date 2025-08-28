Curățenie la CFR Cluj Doi jucători sunt pe picior de plecare , după startul dezastruos de sezon » Anunțul conducerii
Cristi Balaj, președintele clubului CFR Cluj FOTO Sport Pictures
Curățenie la CFR Cluj Doi jucători sunt pe picior de plecare, după startul dezastruos de sezon » Anunțul conducerii

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 16:31
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 16:32
  • CFR Cluj s-ar putea despărți de doi jucători în perioada următoare. Președintele clubului a dezvăluit numele celor doi.
  • Ardelenii au un început slab de sezon, iar după eșecul umilitor din manșa tur a play-off-ului Conference League, 2-7 cu Hacken, Dan Petrescu a demisionat.

CFR Cluj traversează o perioadă nefastă în campionat, dar și în cupele europene. Aflată pe locul 13 în Superliga, după 7 meciuri, și aproape eliminată din preliminariile Conference League, clujenii pregătesc primele plecări.

Kenneth Omeruo și Drilon Islami, pe picior de plecare de la CFR Cluj

Cristi Balaj, președintele grupării din Gruia, a dezvăluit că doi jucători, Drilon Islami (25 de ani) și Kenneth Omeruo (31 de ani), sunt așteptați să semneze rezilierea contractelor.

„În zona de mijloc, Islami, fostul căpitan de la Pristina. Avem soluții pentru el. Sunt două echipe care îl doresc. Suntem nemulțumiți de încă un component al lotului nostru. N-aș vrea să pronunț numele pentru că ar îngreuna negocierile pentru a încheia contractul.

Kenneth este un jucător excelent. E căpitanul de echipă al Nigeriei. I-am făcut un contract, din punct de vedere valoric, foarte mic comparativ cu cel pe care l-ar fi primit dacă era sănătos și dacă ar fi evoluat în teren.

Din păcate, încă nu a reușit să se recupereze. Muncește incredibil de mult. Stă câte ore în sala de forță. Nu este la nivelul pe care îl așteptam încă. Înțelegerea a fost cât se poate de corectă. E ușor să încheiem contractul cu el”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

Kenneth Omeruo, transferul-vedetă al celor de la CFR Cluj, măcinat de probleme medicale

Kenneth Omeruo a semnat cu CFR Cluj în această vară, dar fotbalistul a fost indisponibil pentru formația de pe „Dr. Constantin Rădulescu”.

Fundașul nigerian a ajuns la Cluj la sfârșitul lunii iunie. Internaționalul african a absentat de la toate duelurile disputate de CFR în acest sezon din cauza unei accidentări.

Kenneth Omeruo s-a deplasat în Turcia, unde a suferit o intervenție chirurgicală. În prezent, fotbalistul nu este apt de joc.

69 de selecții
a strâns Kenneth Omeruo pentru prima reprezentativă a Nigeriei

Drilon Islami nu mai figurează pe site-ul clubului

Adus în Gruia în această vară, Drilon Islami nu a reușit să se impună. Numele și poza jucătorului nu sunt afișate nici măcar pe site-ul oficial al „feroviarilor”.

Mijlocașul a ieșit din calculele lui Dan Petrescu, atunci când Ovidiu Perianu, fostul jucător al celor de la FCSB, a semnat cu CFR Cluj.

Drilon Islami a fost adus, liber de contract, de la FC Priștina. El are în palmares un titlu de campion al statului Kosovo, cucerit în sezonul 2019-2020, alături de Drita, și o Supercupă a statului Kosovo, câștigată alături de fosta lui formație, în anul competițional 2023-2024.

