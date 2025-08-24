CFR Cluj, coșmar fără sfârșit Un fotbalist a rămas în Suedia, după umilința cu Hacken: „E în continuare la Urgențe” +12 foto
Sheriff Sinyan/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

CFR Cluj, coșmar fără sfârșit Un fotbalist a rămas în Suedia, după umilința cu Hacken: „E în continuare la Urgențe”

Alexandru Smeu
Publicat: 24.08.2025, ora 14:42
Actualizat: 24.08.2025, ora 14:43
  • HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a anunțat că Sheriff Sinyan (29 de ani) se află în continuare în Suedia.

Continuă coșmarul pentru CFR Cluj la patru zile de la umilința din Suedia. După ce Dan Petrescu și-a dat demisia, feroviarii nu se vor putea baza pe serviciile lui Sheriff Sinyan la meciul cu Oțelul Galați.

HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Cristi Balaj: „A fost internat la Urgenţe!”

Fundașul central din Gambia a rămas în Suedia, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme abdominale care au necesitat internarea în spital.

„E greu de găsit explicații. A fost un concurs de împrejurări.

În continuare Sheriff e în Suedia la Urgențe. Se simte mai bine acum, sper să revină cât mai repede în țară.

A simțit la încălzire anumite probleme la nivelul abdominal. Stomac, burtă, nu știu exact. A zis că forțează, dar a ieșit de pe teren când ei aveau 4 goluri înscrise. Au fost multe lucruri care s-au întâmplat.

A rămas singur, e îngrijit. Are asigurare. Am înțeles că se simte mai bine. Există șansa ca azi sau mâine să îl externeze”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro

Sinyan a ajuns liber de contract în Gruia la mijocul lunii ianuarie, după despărțirea de norvegienii de la Odd.

Fotbalistul cu 5 prezențe în naționala Gambiei a adunat 16 apariții în tricoul celor de la CFR Cluj, pentru care a reușit 2 goluri și o pasă decisivă.

