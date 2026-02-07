„O să vedeți la TV” Dan Nistor îl acuză pe Cordea: „Nu pot să reproduc ce semne a făcut către Mister”

CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Dan Nistor (37 de ani), jucătorul oaspeților, a vorbit despre eșecul formației sale, dar și despre scandalul imens de la finalul partidei.

Mijlocașul „șepcilor roșii” este de părere că partida a fost la discreția lui U Cluj, însă greșelile individuale au făcut diferența.

CFR CLUJ - U CLUJ 3-2 . Dan Nistor: „Golurile lor au fost marcate de noi”

„Cred că în seara aceasta am dominat meciul. Practic, cele trei goluri ale lor au fost marcate de noi. A fost o greșeală din partea noastră. Asta este, mergem înainte și sper să nu mai facem astfel de greșeli pe viitor”, a declarat Dan Nistor la Digi Sport.

Dan Nistor îl acuză pe Cordea: „Nu pot să reproduc ce semne a făcut către Mister”

Întrebat despre scandalul de la finalul partidei, Dan Nistor susține că Andrei Cordea l-ar fi provocat pe Cristiano Bergodi.

„Cordea mi-a spus acum că mie mi-a făcut anumite semne. Nu erau pentru mine, erau pentru altcineva, dar îl las în pace, să creadă că e ca el. Nu e ca el. Nu trebuia să facă acele gesturi pentru că e un jucător profesionist, joacă la un nivel foarte mare.

Acele gesturi erau către Mister, e normal (n.r. că s-a supărat). Nu pot să reproduc. S-ar putea să le vedeţi, să le daţi la televizor”, a adăugat Dan Nistor.

Dan Nistor: „Acest meci ne va întări”

Nistor a vorbit și despre șansele la play-off ale formației antrenate de Cristiano Bergodi.

„Eu cred că acest meci ne întărește mult mai tare și o să vedeți acest lucru.Vă promit eu că o să vedeți acest lucru, că ne va întări mult mai tare”, a concluzionat Nistor.

Cu 4 etape înaintea finalului sezonului regulat, U Cluj ocupă locul 5, cu 42 de puncte.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport