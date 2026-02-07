CFR Cluj - U Cluj. Issouf Macalou (27 de ani) a fost autorul unei gafe uriașe în finalul primei reprize a derby-ului local.

Cele două formații rivale luptă pentru același obiectiv în finalul sezonului regulat, accedeerea în play-off, iar formația din Gruia a avut un start incredibil de partidă.

CFR Cluj - U Cluj. Gafă incredibilă a lui Issouf Macalou la golul lui Camora

După două goluri ale CFR-ului în primele 10 minute, „șepcile roșii” reușiseră să reducă diferența în minutul 29, prin Dan Nistor.

În finalul primei reprize, Macalou a fost autorul unei gafe incredibile, în urma căreia Camora a majorat din nou avantajul gazdelor.

Lorenzo Biliboc l-a văzut foarte bine pe Camora pe partea stângă, însă pasa tânărului atacant a fost interceptată de Macalou.

Ivorianul nu a urmărit însă balonul care se îndrepta spre propria poartă, crezând că portarul Gertmonas va ieși să-l rețină.

Veteranul Mario Camora a profitat de neînțelegerea din apărarea adversarilor, a preluat balonul și l-a învins pe portar cu un șut în forță, din colțul careului mic.

