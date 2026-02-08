Clubul CFR Cluj a oferit o primă reacție oficială după ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul la U Cluj, din finalul meciului de sâmbătă, scor 3-2.

Bergodi a erupt după derby. Tehnicianul italian a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucători ai gazdelor, și a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican.

CFR Cluj condamnă comportamentul lui Bergodi: „Pur și simplu de neacceptat”

Clubul CFR Cluj condamnă comportamentul lui Cristiano Bergodi, tehnician care a stat pe banca echipei din Gruia în sezonul 2006/2007.

„Un astfel de meci implică, în mod inevitabil, sentimente puternice, resimțite atât în tribune, cât și în teren. Însă, ce s-a întâmplat la finalul derby-ului Clujului rămâne, pur și simplu, de neacceptat.

Chiar dacă nu l-a atacat în niciun fel pe antrenorul oaspeților, ci a răspuns unui atac venit din partea unui jucător advers, Andrei Cordea, ținta directă a tehnicianului, a prezentat public, în direct la TV, scuze față de Cristiano Bergodi din respect pentru vârsta, experiența și cariera acestuia. Un gest pe care îl așteptam și din partea dânsului până la finalul zilei, măcar dintr-o formă fictivă de respect, dar care a întârziat să apară.

Condamnăm, în mod ferm, orice formă de agresiune, fie ea verbală sau fizică, și suntem promotorii măsurilor care au rolul de a corecta astfel de derapaje. Sperăm ca, în fața autorităților competente, comportamentul domnului Bergodi să nu fie un episod ușor de trecut cu vederea, pentru că ar fi doar o dovadă a faptului că astfel de comportamente sunt complet acceptabile.

Îi reamintim, pe această cale, că gestul său nu a lezat doar un jucător, ci un întreg club care i-a fost casă timp de mai bine de șapte luni, care a încercat (și a reușit) să pună Clujul pe harta Europei, să inspire și să dezvolte, reușind să câștige nu mai puțin de 8 titluri de Campioană, 5 Cupe și 4 Supercupe”, a transmis clubul CFR Cluj pe Facebook.

Echipa antrenată de Daniel Pancu a urcat provizoriu pe locul 6 în campionat, poziție care asigură prezența în play-off, cu 41 de puncte acumulate.

Îi purtăm deosebit respect domnului Cristiano Bergodi pentru întreaga sa carieră și pentru tot ce a realizat pentru fotbalul românesc. Profesionistului Cristiano Bergodi, nu membrului de galerie. CFR Cluj

FOTO. Momentul când Bergodi a sărit la bătaie în finalul meciului CFR - U cluj 3-2

De la ce ar fi pornit scandalul în care Bergodi i-a lovit pe Cordea și Muhar

Conform descrierii din raport, conflictul ar fi pornit în urma unor replici adresate de Cordea către Dan Nistor, considerate însă de banca tehnică a oaspeților drept ofensatoare la adresa întregului staff.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, într-un schimb dur de replici, Cordea i-ar fi adresat lui Nistor înjurătura „Să o f** pe mă-ta”, moment care a contribuit la reacția lui Cristiano Bergodi, tehnicianul simțindu-se vizat.

Ulterior, Cordea a recunoscut că a înjurat, însă susține că vorbele sale nu i-au fost adresate lui Bergodi, ci au făcut parte din disputa cu Nistor.

