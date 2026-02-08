Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu +8 foto
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu

alt-text George Neagu
Publicat: 08.02.2026, ora 14:45
Actualizat: 08.02.2026, ora 14:46
  • Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo.
  • Dinamo - U Craiova se joacă luni, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înaintea duelului direct, Dinamo ocupă locul 3 în Liga 1, cu 48 de puncte acumulate, la doar unul singur în spatele liderului Craiova.

Dinamo - U Craiova. Sorin Cârțu, laude pentru Zeljko Kopic: „Un antrenor foarte bun”

Înainte derby-ului de luni de pe Arena Națională, Cârțu și-a spus părerea despre Kopic.

„Antrenorul lor își merită toate epitetele, comparațiile și tot ce vreți să faceți despre el. E un antrenor foarte bun.

Dinamo, dacă e ceea ce e la ora actuală, 75-80% este meritul lui. Dinamo fără Kopic nu știu dacă ar fi fost în situația asta în care este acum.

Este unul care simte foarte bine jocul, simte foarte bine jucătorii. Și modul în care își alege jucătorii”, a declarat Sorin Cârțu, conform fanatik.ro.

Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (1).jpg
Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (1).jpg

Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (1).jpg Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (2).jpg Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (3).jpg Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (4).jpg Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (5).jpg
Președintele onorific al Craiovei a fost impresionat și de căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, cel care și-a prelungit înțelegerea cu formația bucureșteană.

„Iar cel mai bun exemplu este Cîrjan, știți foarte bine cum a plecat de la Rapid (n.r. - în vara anului 2024) și cum este la ora actuală la Dinamo.

Foarte greu, foarte greu (programul Craiovei), pot să fie și mai multe meciuri dacă ne întâlnim și în Cupă cu ei, să vedem. Adică sunt meciuri multe”.

Întrebat dacă Dinamo este o candidată în lupta pentru titlu, Sorin Cârțu a precizat: „Da, da, este, și Dinamo, și Rapid”.

Dinamo - U Craiova. Câte bilete s-au vândut până acum

Din informațiile GOLAZO.ro, până sâmbătă după-amiază, Dinamo a vândut deja aproximativ 8.000 de bilete pentru partida de pe teren propriu, în timp ce Craiova are la dispoziție în jur de 2.000 de tichete, comercializate separat, atât la o casă de bilete în Craiova, cât și printr-un link dedicat suporterilor lor.

Precedentul duel direct din campionat, Craiova – Dinamo 2-2, este un argument clar al apetitului publicului pentru această confruntare: atunci, în tribune s-au aflat aproximativ 22.500 de spectatori.

FOTO: U Craiova - Dinamo 2-2

U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova)
U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova)

U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova) U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova) U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova) U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova) U Craiova - Dinamo 2-2 (foto: @universitateacraiova)
U Craiova și Dinamo ocupă în acest moment primele două locuri în clasamentul spectatorilor din acest sezon:

  • U Craiova - media de spectatori acasă: 13.200
  • Dinamo - media de spectatori acasă: 11.200

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2549
2Rapid București2649
3Dinamo București2548
4FC Argeș2643
5U Cluj2642
6CFR Cluj2641
7FC Botoșani2539
8UTA Arad2638
9Oțelul2537
10FCSB2537
11Farul2634
12Petrolul2625
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2511

