Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo.

Înaintea duelului direct, Dinamo ocupă locul 3 în Liga 1, cu 48 de puncte acumulate, la doar unul singur în spatele liderului Craiova.

Dinamo - U Craiova. Sorin Cârțu, laude pentru Zeljko Kopic: „Un antrenor foarte bun”

Înainte derby-ului de luni de pe Arena Națională, Cârțu și-a spus părerea despre Kopic.

„Antrenorul lor își merită toate epitetele, comparațiile și tot ce vreți să faceți despre el. E un antrenor foarte bun.

Dinamo, dacă e ceea ce e la ora actuală, 75-80% este meritul lui. Dinamo fără Kopic nu știu dacă ar fi fost în situația asta în care este acum.

Este unul care simte foarte bine jocul, simte foarte bine jucătorii. Și modul în care își alege jucătorii”, a declarat Sorin Cârțu, conform fanatik.ro.

Președintele onorific al Craiovei a fost impresionat și de căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, cel care și-a prelungit înțelegerea cu formația bucureșteană.

„Iar cel mai bun exemplu este Cîrjan, știți foarte bine cum a plecat de la Rapid (n.r. - în vara anului 2024) și cum este la ora actuală la Dinamo.

Foarte greu, foarte greu (programul Craiovei), pot să fie și mai multe meciuri dacă ne întâlnim și în Cupă cu ei, să vedem. Adică sunt meciuri multe”.

Întrebat dacă Dinamo este o candidată în lupta pentru titlu, Sorin Cârțu a precizat: „Da, da, este, și Dinamo, și Rapid”.

Dinamo - U Craiova. Câte bilete s-au vândut până acum

Din informațiile GOLAZO.ro, până sâmbătă după-amiază, Dinamo a vândut deja aproximativ 8.000 de bilete pentru partida de pe teren propriu, în timp ce Craiova are la dispoziție în jur de 2.000 de tichete, comercializate separat, atât la o casă de bilete în Craiova, cât și printr-un link dedicat suporterilor lor.

Precedentul duel direct din campionat, Craiova – Dinamo 2-2, este un argument clar al apetitului publicului pentru această confruntare: atunci, în tribune s-au aflat aproximativ 22.500 de spectatori.

FOTO: U Craiova - Dinamo 2-2

U Craiova și Dinamo ocupă în acest moment primele două locuri în clasamentul spectatorilor din acest sezon:

U Craiova - media de spectatori acasă: 13.200

- media de spectatori acasă: 13.200 Dinamo - media de spectatori acasă: 11.200

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 25 49 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 25 48 4 FC Argeș 26 43 5 U Cluj 26 42 6 CFR Cluj 26 41 7 FC Botoșani 25 39 8 UTA Arad 26 38 9 Oțelul 25 37 10 FCSB 25 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 26 25 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 25 11

