Bergodi, ședință de ultimă oră la Cluj! Ce le-a spus jucătorilor + de la ce ar fi pornit scandalul în care i-a lovit pe Cordea și Muhar

CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Cristiano Bergodi (61 de ani) a ținut o ședință cu lotul „șepcilor roșii” după derby-ul încheiat cu scandal.

GOLAZO.ro a aflat ce s-a discutat la întâlnirea din vestiar și ce i-ar fi spus Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul „feroviarilor”, înainte ca tehnicianul italian să sară la bătaie.

După meciul din Gruia, tehnicianul italian a avut o ieșire nervoasă și a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican. Nu s-a prezentat nici la interviuri, nici la conferința de presă, motivând că nu se simte bine.

Bergodi, ședință de ultimă oră la Cluj. A evitat să vorbească despre scandal

Conform surselor GOLAZO.ro, Bergodi le-a vorbit jucătorilor astăzi în cadrul unei ședințe.

Antrenorul italian s-a concentrat exclusiv pe prestația jucătorilor din partida cu vicecampioana și pe obiectivul echipei, fără să facă vreo referire la scandalul în care a fost implicat la finalul meciului.

Bergodi și-a felicitat elevii pentru evoluție, subliniind că au dominat mare parte din meci și au reușit să controleze jocul în multe momente.

Tehnicianul le-a transmis jucătorilor că lupta pentru calificarea în play-off este în continuare deschisă și că obiectivul poate fi atins.

U Cluj se află pe locul 5 în Superliga, poziție care asigură calificarea în play-off, cu 42 de puncte, după 26 de meciuri. FC Botoșani, de pe 7, are 39 de puncte, însă nu a jucat încă în această etapă, cu Metaloglobus.

De la ce ar fi pornit scandalul în care Bergodi i-a lovit pe Cordea și Muhar

Conform descrierii din raport, conflictul ar fi pornit în urma unor replici adresate de Cordea către Dan Nistor, considerate însă de banca tehnică a oaspeților drept ofensatoare la adresa întregului staff.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, într-un schimb dur de replici, Cordea i-ar fi adresat lui Nistor înjurătura „Să o f** pe mă-ta”, moment care a contribuit la reacția lui Cristiano Bergodi, tehnicianul simțindu-se vizat.

Ulterior, Cordea a recunoscut că a înjurat, însă susține că vorbele sale nu i-au fost adresate lui Bergodi, ci au făcut parte din disputa cu Nistor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport