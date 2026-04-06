Champions League, sferturi de finală. Cotele la calificare
Champions League, sferturi de finală. Cotele la calificare

alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 13:53
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 13:58
  • La mijlocul acestei săptămâni are loc prima manșă a sferturilor Champions League, pentru ca săptămâna viitoare să se desfășoare returul.

În această fază s-au calificat trei formații care au disputat play-off-ul pentru optimi. Este vorba despre PSG, deținătoarea trofeului, respectiv Atletico Madrid și Real Madrid. Iată programul complet al celor 4 meciuri din această săptămână și cotele la calificare afișate de agenția online Don.ro:

Program prima manșă sferturi Champions League

  • 7 aprilie: 22:00: Real Madrid - Bayern Munchen
  • 7 aprilie: 22:00: Sporting Lisabona - Arsenal
  • 8 aprilie: 22:00: PSG - Liverpool
  • 8 aprilie: 22:00: Barcelona - Atletico Madrid

Real Madrid (2.71) – Bayern Munchen (1.44)

Cele două formații s-au întâlnit până acum de 28 de ori. Au fost 13 victorii pentru Real Madrid și 11 pentru Bayern Munchen. Patru partide s-au încheiat la egalitate. Ultima întâlnire directă a avut loc în semifinalele sezonului 2023-2024 de Champions League. Atunci Real Madrid s-a calificat, după o remiză cu 4 goluri în deplasare și o victorie cu 2-1 pe teren propriu. În finală a dat peste o altă echipă din Bundesliga. Este vorba despre Borussia Dortmund, pe care a învins-o cu 2-0.

De altfel, Real Madrid s-a impus în ultimele 4 duble manșe din Champions League în fața lui Bayern Munchen. Mai mult, de fiecare dată când s-a întâmplat asta, Real Madrid a cucerit trofeul.

Sporting Lisabona (5.00) – Arsenal (1.16)

Aceasta este cea mai bună performanță din istoria celor de la Sporting Lisabona în Champions League. Nici Arsenal nu a câștigat vreodată trofeul Champions League. Cel mai aproape a fost în sezonul 2005-2006, când a disputat finala, una pierdută în fața Barcelonei. Sezonul trecut Arsenal a ajuns în semifinalele Champions League, acolo unde a fost eliminată de PSG. Din cele 8 sfert-finaliste, Arsenal are cele mai mari șanse să ajungă în semifinale, fiind cotată cu 1.16 la casele de pariuri sportive online.

PSG (1.55) – Liverpool (2.40)

În acest sezon, la fel ca în precedentul, PSG a fost nevoită să dispute play-off-ul pentru optimi, acolo unde a întâlnit o formație din Franța. Este vorba despre Monaco, pe care a învins-o cu scorul general de 5-4. În faza optimilor, PSG s-a impus la 3 goluri diferență în fața lui Chelsea, atât pe teren propriu, cât și în deplasare.

De cealaltă parte, Liverpool a încheiat pe poziția a treia în grupă, calificându-se automat în optimile de finală. Acolo a trecut de Galatasaray. În deplasare a pierdut cu scorul de 0-1, însă pe teren propriu a învins cu 4-0.

Este al doilea sezon consecutiv de Champions League în care PSG și Liverpool se întâlnesc. S-a întâmplat asta în optimile de finală ale ediției trecute. Atunci s-a înregistrat un rezultat de egalitate în dubla manșă. Ambele formații s-au impus cu 1-0 în deplasare, astfel încât s-a ajuns în extra time și mai apoi la executarea loviturilor de departajare. Acolo PSG s-a impus.

Barcelona (1.37) – Atletico Madrid (3.00)

Este deja a patra întâlnire directă din acest sezon. Cele două s-au întâlnit în turul campionatului, acolo unde Barcelona s-a impus cu 3-1 pe teren propriu. S-au duelat și în semifinalele Cupei Spaniei. În tur Atletico Madrid s-a impus cu 4-0 pe teren propriu, pentru ca în manșa a doua Barcelona să câștige cu scorul de 3-0.

În acest sezon de Champions League Barcelona s-a calificat direct în optimile de finală, încheind grupa pe locul 5. Aici a învins-o pe Newcastle cu scorul general de 8-3. În prima manșă însă, desfășurată în Anglia, s-a înregistrat o remiză cu două goluri.

În schimb, Atletico Madrid a încheiat pe locul 14 în grupă, fiind nevoită să dispute play-off pentru optimi. Acolo a învins-o pe Club Brugge cu scorul general de 7-4. A înregistrat o remiză cu 6 goluri în deplasare și o victorie cu 4-1 pe teren propriu. În optimile de finală a trecut cu scorul general de 7-5 de Tottenham.

Cote pariuri în prima manșă a sferturilor Champions League

Cea mai dezechilibrată partidă din prima manșă se va disputa între FC Barcelona și Atletico Madrid. Gazdele au cota 1.52 la victorie, iar oaspeții cota 5.00. De partea cealaltă, cea mai echilibrată primă manșă are loc între Real Madrid și Bayern Munchen. Bavarezii pornesc favoriți, având cota 2.16 la victorie. Formația gazdă este cotată cu 2.90. Arsenal și PSG sunt favorite la victorie în celelalte partide din prima manșă a sferturilor de finală. Astfel, Arsenal este cotată cu 1.80, iar PSG cu 1.83.

