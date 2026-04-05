Prima decizie a arbitrului Busquets: eliminare, Martin, pentru atacul asupra lui Almada Foto: Imago
Rațiu, dat exemplu! FOTO+VIDEO. Scandal la Atletico - Barcelona. Ce ar fi trebuit să facă arbitrul la cea mai controversată fază

alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 12:41
alt-text Actualizat: 05.04.2026, ora 12:41
  • Decizia care a influențat Atletico - Barcelona 1-2. În primul minut al reprizei secunde, arbitrul Busquets Ferrer l-a eliminat pe Gerard Martin pentru un atac pe gleznă asupra lui Almada. 
  • Avertizat de VAR, a revăzut acțiunea și i-a dat numai „galben” stoperului Barcelonei. 
  • Cum au explicat VAR și „centralul”, protestul lui Simeone și precedentul Rațiu. 

Cea mai controversată fază la Atletico Madrid - Barcelona, primul dintre cele trei meciuri directe în zece zile (sâmbătă, în campionat, 8 și 14 aprilie, în Ligă).

„Clasă mondială” Jucătorul de origine română al lui Bayern, unicul cu nota maximă după primele sale goluri. Ce a spus șvabul bănățean
Martin, atac la minge, dar contact brutal pe glezna lui Almada

Cum a început repriza secundă pe „Metropolitano”, Gerard Martin a vrut să respingă mingea, aproape de mijlocul terenului.

El a atins-o primul, dar imediat l-a lovit extrem de dur pe Thiago Almada, chiar pe gleznă, piciorul adversarului răsucindu-se sub forța jucătorului catalan.

Atacul lui Gerard Martin la Atletico - Barcelona 1-2. Întâi pe minge, apoi pe glezna lui Almada Fotografii: capturi TV

Arbitrul Mateu Busquets Ferrer a scos direct cartonașul roșu și l-a eliminat pe Martin.

Ce i-a spus VAR arbitrului și de ce s-a răzgândit „centralul”

VAR-ul Mario Melero Lopez l-a făcut să se răzgândească, potrivit Marca. Jurnalul madrilen a dezvăluit discuția dintre Melero și Busquets.

„Îți recomand o revizuire pentru a putea evalua o posibilă anulare a cartonașului roșu pe care l-ai arătat”, i-a spus asistentul video.

În opinia mea, este o acțiune în care jucătorul Barcelonei joacă mingea normal, o dinamică normală a jocului, apoi contactul cu jucătorul lui Atletico se produce natural. Mario Melero Lopez, VAR, către „centralul” Busquets

Arbitrul a analizat și el contactul dintre Martin și Almada, modificându-și hotărârea.

„Jucătorul Barcelonei a avut controlul mingii, a jucat-o și ulterior l-a călcat pe adversar într-o secvență normală de evenimente. Voi anula cartonașul roșu și îi voi arăta galben”, i-a răspuns Busquets lui Melero.

Numai „galben" în cele din urmă pentru Martin Foto: Imago

Precedentul Rațiu în Betis - Rayo. CTA: trebuia eliminat!

O decizie care a declanșat confuzie, după ce Comitetul Tehnic al Arbitrilor spanioli (CTA) a judecat altfel o fază similară.

Pe 21 februarie, „centralul” Juan Martinez Munuera i-a dat „galben” lui Valentin Gomez în minutul 85 al partidei Betis - Rayo 1-1.

Stoperul gazdelor a atacat balonul, însă, după ce a respins, a lovit dur piciorul lui Andrei Rațiu. Și CTA a susținut că Munuera a greșit: Gomez ar fi trebuit eliminat.

Reacția lui Simeone și ironia lui Atletico

Sâmbătă noapte, Diego Simeone a protestat la conferința de presă.

„Am văzut incidentul din jocul Betis - Rayo. CTA a concluzionat că era fault de roșu. Sper să văd CTA explicând corect acum, să clarifice și această situație”, a declarat antrenorul lui Atletico.

Clubul madrilen a postat pe X cele două faze, contactul Martin - Almada și intervenția asupra lui Rațiu. Și o întrebare: „Nu fusese deja revăzută faza?”.

Concluzia lui Burrull: „Nu era nevoie de VAR. A avut dreptate să-l elimine”

La rândul său, fostul „central” spaniol Alfonso Perez Burrull, expert în arbitraj care a judecat și faze din Liga 1 prin intermediul GOLAZO.ro, a afirmat la Radio Marca de ce consideră că intervenția VAR a fost eronată. 

„Eliminarea jucătorului Barcelonei nu este o greșeală evidentă, clară. Nu era nevoie de VAR, decizia nu trebuia revizuită”, a declarat Burrull.

Busquets a avut dreptate când l-a eliminat inițial, contactul a fost puternic pe glezna lui Almada. Arbitrul nu mai trebuia să ajungă la monitor. Alfonso Perez Burrull, fost „central” iberic

Messi a inaugurat stadionul FOTO. Argentinianul a marcat  primul gol din istoria lui Inter Miami pe noua arenă. Cum arată și cât a costat
„Am semifinală de Cupa UEFA”  Mihai Stoica îi dă replica lui Valeriu Iftime: „Crezi că mă afectează?” » Ce spune despre „amenințarea” lui Becali
REPORTAJ O comunitate, în fața unei decizii: desființarea păcănelelor.  „Sunteți mame și nu spuneți nimic. Acceptați jocurile de noroc” vs. „Trebuie să luptăm pentru locul nostru de muncă”
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Ședință la spital pentru Lucescu Noi detalii de la Spitalul Universitar: se va decide dacă va fi operat + Reacția managerului Cătălin Cîrstoiu: „Nu ne opunem”
Kovacs, la Barcelona - Atletico Brigadă românească în meciul de pe Camp Nou, din sferturile Ligii Campionilor » Reacția presei din Spania
„Mi se strângea pieptul de presiune” Klopp, mărturie copleșitoare. Meseria de antrenor îl sufoca
„E rușinos!” Președintele lui Inter reacționează după ce lui Bastoni i s-a cerut să părăsească Italia + Ce spune Marotta despre oferta de la Barcelona
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Disprețul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Hanul Colțea, locul pe care nu l-au salvat nici rugăciunile călugărilor. Mărirea și decăderea unui simbol din Vechiul București.
