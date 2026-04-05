Decizia care a influențat Atletico - Barcelona 1-2. În primul minut al reprizei secunde, arbitrul Busquets Ferrer l-a eliminat pe Gerard Martin pentru un atac pe gleznă asupra lui Almada.

Avertizat de VAR, a revăzut acțiunea și i-a dat numai „galben” stoperului Barcelonei.

Cum au explicat VAR și „centralul”, protestul lui Simeone și precedentul Rațiu.

Cea mai controversată fază la Atletico Madrid - Barcelona, primul dintre cele trei meciuri directe în zece zile (sâmbătă, în campionat, 8 și 14 aprilie, în Ligă).

Martin, atac la minge, dar contact brutal pe glezna lui Almada

Cum a început repriza secundă pe „Metropolitano”, Gerard Martin a vrut să respingă mingea, aproape de mijlocul terenului.

El a atins-o primul, dar imediat l-a lovit extrem de dur pe Thiago Almada, chiar pe gleznă, piciorul adversarului răsucindu-se sub forța jucătorului catalan.

Arbitrul Mateu Busquets Ferrer a scos direct cartonașul roșu și l-a eliminat pe Martin.

Ce i-a spus VAR arbitrului și de ce s-a răzgândit „centralul”

VAR-ul Mario Melero Lopez l-a făcut să se răzgândească, potrivit Marca. Jurnalul madrilen a dezvăluit discuția dintre Melero și Busquets.

„Îți recomand o revizuire pentru a putea evalua o posibilă anulare a cartonașului roșu pe care l-ai arătat”, i-a spus asistentul video.

În opinia mea, este o acțiune în care jucătorul Barcelonei joacă mingea normal, o dinamică normală a jocului, apoi contactul cu jucătorul lui Atletico se produce natural. Mario Melero Lopez, VAR, către „centralul” Busquets

Arbitrul a analizat și el contactul dintre Martin și Almada, modificându-și hotărârea.

„Jucătorul Barcelonei a avut controlul mingii, a jucat-o și ulterior l-a călcat pe adversar într-o secvență normală de evenimente. Voi anula cartonașul roșu și îi voi arăta galben”, i-a răspuns Busquets lui Melero.

Numai „galben” în cele din urmă pentru Martin Foto: Imago

Precedentul Rațiu în Betis - Rayo. CTA: trebuia eliminat!

O decizie care a declanșat confuzie, după ce Comitetul Tehnic al Arbitrilor spanioli (CTA) a judecat altfel o fază similară.

Pe 21 februarie, „centralul” Juan Martinez Munuera i-a dat „galben” lui Valentin Gomez în minutul 85 al partidei Betis - Rayo 1-1.

Stoperul gazdelor a atacat balonul, însă, după ce a respins, a lovit dur piciorul lui Andrei Rațiu. Și CTA a susținut că Munuera a greșit: Gomez ar fi trebuit eliminat.

Reacția lui Simeone și ironia lui Atletico

Sâmbătă noapte, Diego Simeone a protestat la conferința de presă.

„Am văzut incidentul din jocul Betis - Rayo. CTA a concluzionat că era fault de roșu. Sper să văd CTA explicând corect acum, să clarifice și această situație”, a declarat antrenorul lui Atletico.

Clubul madrilen a postat pe X cele două faze, contactul Martin - Almada și intervenția asupra lui Rațiu. Și o întrebare: „Nu fusese deja revăzută faza?”.

Concluzia lui Burrull: „Nu era nevoie de VAR. A avut dreptate să-l elimine”

La rândul său, fostul „central” spaniol Alfonso Perez Burrull, expert în arbitraj care a judecat și faze din Liga 1 prin intermediul GOLAZO.ro, a afirmat la Radio Marca de ce consideră că intervenția VAR a fost eronată.

„Eliminarea jucătorului Barcelonei nu este o greșeală evidentă, clară. Nu era nevoie de VAR, decizia nu trebuia revizuită”, a declarat Burrull.

Busquets a avut dreptate când l-a eliminat inițial, contactul a fost puternic pe glezna lui Almada. Arbitrul nu mai trebuia să ajungă la monitor. Alfonso Perez Burrull, fost „central” iberic

