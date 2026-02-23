Rapid - Dinamo, cel mai lipsit de interes Audiența TV, sub cea a meciului FCSB - Csikszereda, puțin peste Slobozia - Craiova și e pe ultimul loc între derby-uri
Rapid - Dinamo, cel mai lipsit de interes Audiența TV, sub cea a meciului FCSB - Csikszereda, puțin peste Slobozia - Craiova și e pe ultimul loc între derby-uri

Dan Udrea
Publicat: 23.02.2026, ora 15:45
Actualizat: 23.02.2026, ora 15:45
  • Cel mai interesant meci al antepenultimei etape din Liga 1 s-a disputat sâmbătă seara, în prime-time, pe Arena Națională.
  • Rapid - Dinamo 2-1 nu a suscitat un interes mare, ratingul TV fiind chiar și sub FCSB - Csikszereda 1-0, meci jucat în urmă cu 3 săptămâni.
  • Comparația dintre derby-ul bucureștean și meciul Slobozia - Craiova 0-3, unul care a fost tranșat în mod clar încă din minutul 60, e chiar șocantă.

Ultimul derby bucureștean din campionatul regulat s-a jucat sâmbătă seara, pe Arena Națională.

Meciul, care a început de la 20:30, n-a avut parte de o asistență mare în tribune, unde au fost doar puțin peste 13.000 de spectatori, cauza principală find vremea nefavorabilă.

Rapid - Dinamo, cel mai lipsit de interes derby

În lipsa unei prezențe masive pe stadion, era de așteptat ca partida să producă o audiență foarte mare la TV.

Confruntarea a fost transmisă de cele două posturi care dețin de mulți ani drepturile din Liga 1: Digi Sport și Prima Sport.

Audiența cumulată a celor două televiziuni a fost una departe de așteptări. S-a atins un rating de doar 3,9%, pe publicul comercial, cel care ia în calcul persoanele cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Acest nivel e chiar și sub audiența meciului FCSB - Csikszereda 1-0, disputat în acest start de 2026, care a înregistrat 4,8%.

Raportat și la celelalte derby-uri bucureștene, disputate pe parcursul actualului campionat, Rapid - Dinamo de sâmbătă e la distanță mare pe ultimul loc.

De exemplu, FCSB - Rapid 2-1, care s-a jucat în decembrie, tot pe Arena Națională, a produs o audiență de peste două ori mai mare decât duelul dintre Cârjan și Dobre din weekend-ul trecut.

Audiența derby-urilor bucureștene din acest campionat

  1. FCSB - Rapid 2-1 7,9% rating
  2. Rapid - FCSB 2-2 6,7
  3. FCSB - Dinamo 0-0 6,5
  4. Dinamo - FCSB 4-3 5,2
  5. Dinamo - Rapid 0-2 4,8
  6. Rapid - Dinamo 2-1 3,9

În această etapă, duminică seara, de la ora 20:00, s-a jucat meciul în care a evoluat liderul campionatului: Universitatea Craiova, care s-a deplasat la Slobozia.

Meciul a fost unul lipsit de suspans, oltenii l-au controlat cap-coadă, iar din minutul 60 nici nu s-a mai pus problema învingătoarei, scorul fiind atunci 2-0 pentru trupa lui Coelho.

Cu toate acestea, ratingul a fost unul bun pentru acest tip de meciuri: 3,1%. Practic, derby-ul Rapid - Dinamo 2-1 a depășit confruntarea de la Slobozia cu doar 25%.

Nivelul înregistrat sâmbătă de Rapid - Dinamo nu plasează acest derby nici între primele 10 meciuri de fotbal, ca audiență TV, dintre cele disputate exclusiv de la începutul lui 2026 și până acum.

Lider e Universitatea Craiova - FCSB 1-0, care a atins aproape 8% rating, mai mult de dublu decât a produs Rapid - Dinamo, iar pe locul doi e FCSB - CFR 1-4, care a produs 6,1%.

dinamo bucuresti rapid audienta rating fcsb
