„Acesta e singurul meu plan" George Pușcaș dezvăluie cum l-a convins Dinamo să semneze
George Pușcaș
Superliga

„Acesta e singurul meu plan” George Pușcaș dezvăluie cum l-a convins Dinamo să semneze

alt-text George Neagu
Publicat: 23.02.2026, ora 15:38
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 15:38
  • Prezentarea lui George Pușcaș (29 de ani) la Dinamo este iminentă, iar atacantul a oferit o primă declarație înainte să semneze contractul cu formația din „Ștefan cel Mare”.

Duminică, după ce Pușcaș a revenit din Dubai, acolo unde s-a tratat de o pubalgie, atacantul s-a întâlnit antrenorul Zeljko Kopic, președintele Andrei Nicolescu și alți oficiali ai clubului, într-un restaurant din București.

George Pușcaș: „Ăsta este singurul plan pe care îl am

După discuția de duminică pe care a avut-o cu staff-ul celor de la Dinamo, George Pușcaș ar urma să semneze contractul în cursul zilei de marți, anunță sport.ro.

Imediat după aceea, atacantul va fi prezentat la echipa pregătită de Zeljko Kopic.

„E un club cu o tradiție așa de mare, nu trebuiau să mă convingă prea mult. Pur și simplu s-au legat lucrurile. Important e să fiu sănătos, să mă pun pe picioare bine, să pot să am continuitate și să pot să dau drumul la treabă. Ăsta este singurul plan pe care îl am”, a fost declarația lui George Pușcaș, conform sursei citate.

900.000 de euro
este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

Pușcaș va semna un contract pe un an și jumătate cu Dinamo, urmând a avea un salariu de 20.000 de euro pe lună și un bonus de 50.000 de euro la semnătură.

Atacantul este liber de contract de la începutul lunii septembrie, după despărțirea de formația turcă Bodrum FK.

La Dinamo, acesta va lupta cu Mamoudou Karamoko și Alexandru Pop pentru un loc în primul „11” al „câinilor”.

Ce a spus Zeljko Kopic despre transferul lui Pușcaș

La finalul înfrângerii cu Rapid, scor 1-2, tehnicianul lui Dinamo a fost întrebat despre venirea lui George Pușcaș:

„Nu vreau să vorbesc până nu va fi totul semnat, nu se știe niciodată cu asemenea lucruri. Dar cred că Pușcaș va veni și prima oară va trebui să vedem cum se simte, care este nivelul său de pregătire și atunci vom lua o decizie”.

De-a lungul carierei, George Pușcaș a mai trecut pe la Inter Milano, Pisa, Palermo, Bari, Genoa, Benevento sau Reading.

