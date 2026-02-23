Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”
Iuliana Demetrescu va arbitra partida FCSB - Metaloglobus FOTO Montaj GOLAZO.ro
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.02.2026, ora 14:55
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 14:57
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a avut o serie de derapaje sexiste și jignitoare după ce Iuliana Demetrescu (36 de ani) a fost delegată la meciul dintre FCSB și Metaloglobus de astăzi, de la ora 20:00.
  • FCSB - Metaloglobus va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Finanțatorul campioanei României a precizat și că Ofri Arad va debuta pentru FCSB în partida de pe Arena Națională.

Gigi Becali, despre delegarea Iulianei Demetrescu: „Lumea se duce spre pieire”

Gigi Becali a fost protagonistul unui nou derapaj sexist în momentul în care i s-a cerut opinia cu privire la faptul că Iuliana Demetrescu va arbitra meciul celor de la FCSB cu Metaloglobus.

„Eu în țara asta am făcut și eu ce am putut și fac și eu ce pot. Dacă ei vor să batjocorească lumea, să o batjocorească. Să se ia după soroșiști. Să batjocorească lumea dacă vor. Nu vezi?

Îl bagă la Ministerul Apărării pe Miruță (n.r. - ministrul Radu Miruță), acum bagă femeie. E foarte bine! Să facă ce vor! Pot eu să îndrept eu lumea? Lumea se duce spre pieire! Nu o să pot să o îndrept eu.

Ce să caute o femeie? Du-te la femei, la fotbal de femei și arbitrează femei, că aveți fotbal de femei. Ce cauți? Nu avem bărbați să arbitreze?

N-au delegat-o ca să mă irite. Ci ca să arate ei. Vor să arate. Să arate că au și femei, că și femeia poate să arbitreze. A prins aerul ăsta satanist, a prins sămânța satanistă în lume.

Să vedem dacă poate Trump, dar nu cred că poate nici Trump să o distrugă. Noi am putea să facem legi în Parlament, dar nu te lasă soroșiștii”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Întrebat dacă este nemulțumit de delegarea Iulianei Demetrescu, Becali a răspuns:

Dar nici nu mă deranjează. E treaba ei. D-aia nu mai pot eu de Iuliana Demetrescu. Are familia ei, Vassaras are familia lui, Burleanu familia lui. Și dacă nu intru (n.r. – în play-off), ce? La anul! Gigi Becali, patron FCSB

Brigada de arbitri la FCSB - Metaloglobus:

  • Arbitru: Iuliana Demetrescu (Rm. Vâlcea). A1: Alexandru Vodă (Alba Iulia), A2: Mihăiță Necula (București).
  • Arbitru VAR: Cristina Trandafir (București). AVAR: Valentin Porumbel (Oltenița). Rezervă de arbitru: Roxana Timiș

Gigi Becali: „Joacă și Ofri Arad. Începe din primul minut”

Gigi Becali a anunțat că Ofri Arad va fi titular în meciul cu Metaloglobus și va debuta, astfel, la FCSB.

„E fotbal, joci cu o echipă, trebuie să o bați și gata. Emoții sunt, când fluieră arbitrul ai o mică emoție, emoție. Dar nu o să am acum emoții cu Metaloglobus.

Joacă și Ofri Arad. Începe din primul minut. D-abia aștept să îl văd. Sunt într-o situație în care nu am chef să vorbesc, sunt cu un picior în groapă. Dacă nu mă ridic din groapă, ce rost are să vorbesc”, a mai declarat Gigi Becali.

FCSB se află pe locul 10 în clasament, cu 40 de puncte acumulate după 27 de etape.

Gigi Becali, șir lung de derapaje sexiste

De-a lungul timpului, nu de puține ori, Gigi Becali, patronul campioanei, a avut ieșiri sexiste.

În 2018, posibilitatea ca UEFA să oblige cluburile de fotbal să înființeze o echipă de fete l-a scos din minți pe Becali. Latifundiarul amenința chiar că se va retrage din fotbal.

„Dacă vor să mă pună să am echipă feminină, mă retrag din fotbal. Cum adică să faci lucruri împotriva lui Dumnezeu. Am eu păcatele mele. Dar lucruri nefirești nu fac. Nu! Asta e aliniere la ideile lui Satan. Fetele să joace handbal, baschet. Cum să joace femeie fotbal? Nu e făcută pentru fotbal.

Femeia a fost făcută de Dumnezeu din bărbat, pentru bărbat. Femeia e făcută să fie atrasă bărbatul de ea. Dacă facem asta, batjocorim formele făcute de Dumnezeu ca să îl atragă pe bărbat. O schimonosim pe femeie!”, spunea Becali la acea vreme.

În 2023, Iuliana Demetrescu, cea care va arbitra FCSB - Metaloglobus, a fost „victima” lui Becali. Atunci, supărat că o femeie va fi la centru la meciul dintre FC Voluntari și CS Mioveni, finanțatorul roș-albaștrilor a protestat vehement.

Arbitru a fost o femeie, cu sânii în vânt pe teren. Ați mai pomenit așa ceva? Asta ne mai trebuia. Unde se dezbracă ea înainte de meci? Ce este asta? Știu, așa este în vestul Europei, asta este moda, dar de ce trebuie să facem și noi așa? Du-te la fotbal feminin! Gigi Becali, în 2023

Tot în 2024, Becali a avut o ieșire la adresa Elenei Lasconi, candidat la președinția României și unul dintre rivalii lui Simion la un loc în turul 2:

„Toată lumea la vot, că altfel există riscul să avem o femeie președinte sau un om ca Georgescu (n.r. - candidat independent, fost membru AUR), care e împotriva Bisericii.

Așa că hai să mergem la vot ca să putem să salvăm țara. Să votăm cu George Simion că altfel vom avea o femeie care nu știe nici pe ce lume trăiește și căreia îi place și vinul!”.

4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
gigi becali liga 1 fcsb metaloglobus iuliana demetrescu
