Tragedie în Anglia Meciul a fost abandonat în minutul 12, după ce un fan a murit

Un suporter al echipei Charlton Athletic a decedat la scurt timp după ce a avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul partidei cu Portsmouth.

Meciul din al doilea eșalon englez a fost abandonat după numai 12 minute jucate.

Charlton și Portsmouth s-au întâlnit în runda #19 din Championship, însă partida a fost marcată de un eveniment tragic

Meci din Anglia abandonat după decesul unui fan.

Meciul care se disputa pe stadionul The Valley a fost întrerupt în minutul 12, după ce un suporter al gazdelor a avut nevoie de intervenția medicilor.

După aproape 7 minute de așteptare, arbitrul a decis să trimită echipele la vestiare. Peste alte 5 minute, fanul a fost dus pe targă la ambulanță și transportat de urgență la spital.

Ulterior, clubul a transmis că fanul echipei s-a stins din viață la spital, iar partida a fost anulată, suporterii aflând informațiile după aproximativ 45 de minute de la crainicul arenei, informează independent.co.uk.

„Clubul, devastat, anunță că un suporter Charlton Athletic a murit în urma unei urgențe medicale în timpul meciului de astăzi de pe The Valley, împotriva lui Portsmouth.

Meciul a fost oprit în minutul 12, în timp ce suporterul primea îngrijiri medicale, fiind ulterior abandonat. Clubul dorește să mulțumească personalului Charlton și echipelor de intervenție care au făcut tot ce au putut, dar, din păcate, suporterul a decedat ulterior la spital.

Clubul este recunoscător suporterilor prezenți, jucătorilor și personalului Portsmouth pentru răbdarea și înțelegerea lor în timpul desfășurării acestei tragedii. Toți cei de la club transmit sincere condoleanțe familiei și prietenilor suporterului, în aceste momente incredibil de dificile”, se arată în comunicatul lui Charlton.

