„Zero riscuri!” Mihai Stoica face clarificări în cazul lui Andre Duarte: „Va juca la noi!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre situația lui Andre Duarte (28 de ani), fundașul central transferat recent de campioană.

Andre Duarte a fost prezentat oficial de campioana României chiar pe 1 decembrie, însă maghiarii de la Ujpest au contestat rapid mutarea.

Clubul din Ungaria a emis un comunicat prin care susținea că despărțirea jucătorului de echipă nu a fost făcută în mod legal, solicitând chiar și despăgubiri.

Mihai Stoica, despre situația lui Duarte: „Zero riscuri!”

Conducătorul de la FCSB a declarat că nu va exista niciun pericol ca Duarte să nu joace pentru campioana, sau ca echipa să fie nevoită să plătească despăgubiri.

„Bine că l-am adus pe Andre Duarte. Și aici aș vrea să dezmint o informație care a apărut aproape peste tot în presa de specialitate.

O informație conform căreia noi putem să plătim 1.700.000 pentru că el și-a reziliat unilateral contractul și s-ar putea să avem surprize.

Ei bine, noi nu putem să avem nicio surpriză. Noi nu răspundem în solidar cu jucătorul. Jucătorul și-a reziliat unilateral contractul pentru că nu i s-a respectat contractul.

Până când FIFA va lua o decizie, probabil nu va fi definitivă, nu mai știu dacă TAS rămâne singura instanță care pronunță o sentință definitivă în cazuri de genul ăsta…”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Până când va fi o decizie definitivă și vom afla dacă Andre Duarte este dator lui Ujpest, sau Ujpest este dator lui Andre Duarte, el va obține cartea verde temporară, va juca la noi și nu are nicio legătură cu FCSB problema lui cu Ujpest. Zero riscuri pentru FCSB și zero riscuri ca el să nu capete drept de joc pentru FCSB Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

