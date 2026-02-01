A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan

Chelsea - West Ham 3-2. Victoria dramatică a echipei lui Liam Rosenior (41 de ani) s-a încheiat cu o încăierare generală.

Chelsea a întors spectaculos rezultatul de la 0-2 și s-a impus în fața „ciocănarilor”.

Bătaia între jucători a început în minutele de prelungire (90+7), când Cucurella, deși fusese dărâmat într-un duel umăr la umăr de Adama Traore (West Ham), a continuat să îl încurce pe atacant.

Chelsea - West Ham 3-2 . Bătaie generală pe Stamford Bridge

Nervos, Adama Traore l-a apucat pe fundaș de cap și l-a aruncat pe gazon, iar apoi s-a întors să îi ceară explicații arbitrului.

Imediat după, asupra lui Adama s-a năpustit Joao Pedro, colegul lui Cucurella. În încercarea de a-l apăra, l-a îmbrâncit pe Traore, care a ripostat. În câteva secunde, aproape toți jucătorii erau acolo, la marginea terenului .

În imaginile surprinse de DAZN se vede cum Jean-Clair Todibo l-a prins și l-a strâns de gât pe Joao Pedro, înainte ca acesta să fie tras înapoi de portarul Robert Sánchez.

În urma acestui scandal, „centralul” Anthony Taylor l-a sancționat pe Joao Pedro cu cartonaș galben, la fel și pe Adama Traore, jucătorul de la care a pornit conflictul, în timp ce Jean-Clair Todibo a fost eliminat.

Conform The Sun, Gary Neville, legenda lui United, a comentat faza în care Todibo l-a strâns de gât pe Joao Pedro și a spus:

„La un moment dat îl ține de gât și pare că încearcă să-l mănânce”

Sub tensiunea și intensitatea meciului, am făcut un gest nepotrivit, contrar valorilor fotbalului. Îmi recunosc pe deplin greșeala, fără scuze sau justificări, și îmi asum întreaga responsabilitate. Acest comportament nu reflectă persoana care sunt. Le cer sincere scuze clubului meu, colegilor mei, suporterilor noștri și tuturor celor care ar fi putut fi afectați de acest gest. Jean-Clair Todibo, pe Instagram

Chelsea a revenit de la 0-2 și a câștigat

Oaspeții au început perfect derby-ul londonez și conduceau cu 2-0 la pauză, după golurile marcate de Jarrod Bowen (minutul 7) și Crysencio Summerville (minutul 36).

După pauză, schimbările făcute de Chelsea au întors complet jocul.

Joao Pedro a redus din diferență (minutul 57), apoi Marc Cucurella (minutul 70) a restabilit egalitatea, 2-2, înainte ca Enzo Fernandez să marcheze golul victoriei în minutul 90+2.

VIDEO: Bătaia generală din meciul Chelsea - West Ham 3-2 .

Afinal, o Royal Rumble é em Stamford Bridge 😅



Chelsea 🥊 West Ham#DAZNPremier pic.twitter.com/uFl40451Ke — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 31, 2026

Chelsea ocupă locul 4, cu 40 de puncte în Premier League, după 24 de etape.

West Ham se află pe poziția 18, loc de retrogradare, cu 20 de puncte, iar o victorie i-ar fi ajutat pe „ciocănari” să se apropie de Nottingham, echipa de pe locul 17, care are 25 de puncte și un meci în minus.

Dacă Nottingham o învinge pe Crystal Palace, se poate distanța la opt puncte de West Ham.

