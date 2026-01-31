Rapid - U Cluj 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost dezamăgit de rezervele introduse în teren.

Tehnicianul crede totuși că echipa își poate atinge obiectivul.

Universitatea Cluj s-a impus în Giulești, datorită golurilor marcate de Oucasse Mendy, în minutul 67, și Dan Nistor, din penalty, în minutul 85.

Rapid - U Cluj 0-2 . Costel Gâlcă, dezamăgit de rezerve: „Plusul de pe bancă n-a fost să fie”

Antrenorul giuleștenilor se aștepta mai mult de la jucătorii introduși pe parcursul partidei.

„Am avut ocazii, am început destul de bine. Bineînțeles că plusul acela, care spuneam că o să vină de pe bancă, n-a fost să fie” , a spus Costel Gâlcă, la Prima Sport.

Tehnicianul spune că soarta meciului s-a schimbat după golul marcat de Oucasse Mendy:

„Era important pentru noi să marcăm, să putem să-i desfacem mai mult, dar n-a fost așa. Au marcat ei la o fază fixă și bineînțeles că s-au retras mult mai mult”.

În ciuda rezultatului, Costel Gâlcă este încrezător că Rapid își poate atinge obiectivul și se gândește la duelul cu Hermannstadt, din etapa următoare a Ligii 1:

„Trebuie să felicităm adversarul, să mergem înainte. Nu s-a terminat. Mai avem 6 etape de jucat, mai avem mult.

Ne dorim să ne îndeplinim obiectivul și să câștigăm următoarele meciuri”, a spus Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă cere răbdare: „Trebuie să se integreze”

Tehnicianul „alb-vișiniilor” cere răbdare pentru ca nou-veniții Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan să atingă forma maximă.

„Sunt jucători care au venit de puțin timp și trebuie, până la urmă, să le dăm un timp de adaptare. Acum să nu ne așteptăm la fiecare meci să facă meciuri extraordinare.

Trebuie să se integreze. Știm că Paraschiv nu avea multe meciuri, la fel și Moruțan, și atunci până o să prindă un ritm bun de joc mai este.

La Sibiu vor mai intra și alți jucători. (n.r. Vor juca Moruțan, Petrila și Dobre în spatele unui vârf?) Depinde cum vom arăta. Pentru mine sunt importanți toți.

Tallison e un jucător care ne va aduce un plus. Sper să se rezolve mai repede actele”, a spus Costel Gâlcă.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 24 45 4 FC Argeș 24 40 5 Botoșani 23 38 6 UTA Arad 24 38 7 Oțelul Galați 23 36 8 U Cluj 23 36 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Petrolul 23 21 13 Unirea Slobozia 24 21 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

