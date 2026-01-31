Dezamăgit de rezerve Costel Gâlcă, nemulțumit: „La Sibiu vor intra alții” + Ce a spus despre Paraschiv și Moruțan +24 foto
Costel Gâlcă FOTO: SportPictures
Superliga

Dezamăgit de rezerve Costel Gâlcă, nemulțumit: „La Sibiu vor intra alții” + Ce a spus despre Paraschiv și Moruțan

alt-text Gabriel Neagu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 23:24
alt-text Actualizat: 31.01.2026, ora 23:27
  • Rapid - U Cluj 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost dezamăgit de rezervele introduse în teren.
  • Tehnicianul crede totuși că echipa își poate atinge obiectivul.

Universitatea Cluj s-a impus în Giulești, datorită golurilor marcate de Oucasse Mendy, în minutul 67, și Dan Nistor, din penalty, în minutul 85.

Rapid - U Cluj 0-2 Meci modest al giuleștenilor, care  ratează șansa să urce pe primul loc în Liga 1
Citește și
Rapid - U Cluj 0-2 Meci modest al giuleștenilor, care ratează șansa să urce pe primul loc în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 0-2 Meci modest al giuleștenilor, care  ratează șansa să urce pe primul loc în Liga 1

Rapid - U Cluj 0-2. Costel Gâlcă, dezamăgit de rezerve: „Plusul de pe bancă n-a fost să fie”

Antrenorul giuleștenilor se aștepta mai mult de la jucătorii introduși pe parcursul partidei.

„Am avut ocazii, am început destul de bine. Bineînțeles că plusul acela, care spuneam că o să vină de pe bancă, n-a fost să fie”, a spus Costel Gâlcă, la Prima Sport.

Tehnicianul spune că soarta meciului s-a schimbat după golul marcat de Oucasse Mendy:

„Era important pentru noi să marcăm, să putem să-i desfacem mai mult, dar n-a fost așa. Au marcat ei la o fază fixă și bineînțeles că s-au retras mult mai mult”.

Galerie foto (24 imagini)

Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+24 Foto
labels.photo-gallery

În ciuda rezultatului, Costel Gâlcă este încrezător că Rapid își poate atinge obiectivul și se gândește la duelul cu Hermannstadt, din etapa următoare a Ligii 1:

„Trebuie să felicităm adversarul, să mergem înainte. Nu s-a terminat. Mai avem 6 etape de jucat, mai avem mult.

Ne dorim să ne îndeplinim obiectivul și să câștigăm următoarele meciuri”, a spus Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă cere răbdare: „Trebuie să se integreze”

Tehnicianul „alb-vișiniilor” cere răbdare pentru ca nou-veniții Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan să atingă forma maximă.

„Sunt jucători care au venit de puțin timp și trebuie, până la urmă, să le dăm un timp de adaptare. Acum să nu ne așteptăm la fiecare meci să facă meciuri extraordinare.

Trebuie să se integreze. Știm că Paraschiv nu avea multe meciuri, la fel și Moruțan, și atunci până o să prindă un ritm bun de joc mai este.

La Sibiu vor mai intra și alți jucători. (n.r. Vor juca Moruțan, Petrila și Dobre în spatele unui vârf?) Depinde cum vom arăta. Pentru mine sunt importanți toți.

Tallison e un jucător care ne va aduce un plus. Sper să se rezolve mai repede actele”, a spus Costel Gâlcă.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Rapid2345
3Dinamo2445
4FC Argeș2440
5Botoșani2338
6UTA Arad2438
7Oțelul Galați2336
8U Cluj2336
9CFR Cluj2435
10Farul2331
11FCSB2331
12Petrolul2321
13Unirea Slobozia2421
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2417
16Metaloglobus2411

Citește și

Pleacă Slimani de la CFR? Algerianul a intrat în ultimele 6 luni de contract, iar Ioan Varga a făcut anunțul: „I-am propus asta”
Superliga
21:37
Pleacă Slimani de la CFR? Algerianul a intrat în ultimele 6 luni de contract, iar Ioan Varga a făcut anunțul: „I-am propus asta”
Citește mai mult
Pleacă Slimani de la CFR? Algerianul a intrat în ultimele 6 luni de contract, iar Ioan Varga a făcut anunțul: „I-am propus asta”
Misiune dificilă pentru „tricolori”  Pe cine ar întâlni putea România în barajul pentru CM 2027
Handbal
21:36
Misiune dificilă pentru „tricolori” Pe cine ar întâlni putea România în barajul pentru CM 2027
Citește mai mult
Misiune dificilă pentru „tricolori”  Pe cine ar întâlni putea România în barajul pentru CM 2027

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
u cluj rapid costel galca olimpiu morutan superliga Daniel Paraschiv
Știrile zilei din sport
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Tenis
13:57
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Citește mai mult
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Campionate
11:04
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Citește mai mult
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Campionate
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Citește mai mult
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Campionate
14:59
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Citește mai mult
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:51
Schimbare de plan la Oțelul Conducerea clubului a anunțat că a picat transferul!
Schimbare de plan la Oțelul  Conducerea clubului a anunțat că  a picat transferul!
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
16:52
LIGA 1, Etapa #24 Farul - U Craiova, LIVE de la 17:15. FCSB - Csikszereda, ultimul meci al zilei + Clasamentul actualizat
LIGA 1, Etapa #24 Farul - U Craiova, LIVE de la 17:15. FCSB - Csikszereda, ultimul meci al zilei + Clasamentul actualizat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Top stiri din sport
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
Tenis
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
Citește mai mult
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Tenis
14:28
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Citește mai mult
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Tenis
12:45
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Citește mai mult
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Superliga
12:25
„Gigi vrea 3 transferuri” Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Citește mai mult
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”

Echipe/Competiții

fcsb 102 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 30 rapid 23 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
01.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share