Subiect închis  Denis Ciobotariu a explicat de ce nu s-a făcut transferul la echipa dispusă să facă cea mai mare investiție din istoria ei +24 foto
Denis Ciobotariu. Foto: Sportpictures
Superliga

Subiect închis Denis Ciobotariu a explicat de ce nu s-a făcut transferul la echipa dispusă să facă cea mai mare investiție din istoria ei

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 10:07
  • Rapid - U Cluj 0-2. Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul giuleștenilor, va continua la Rapid, deși în această iarnă a existat interes concret din partea clubului Katowice.
  • Formația din prima ligă a Poloniei se află pe locul 11 în clasament și se bate să evite retrogradarea.

Presa din Polonia a dezvăluit că GKS Katowice îl dorește pe Denis Ciobotariu și a prezentat mutarea drept un posibil „transfer-record”.

Suma avansată pentru fundașul Rapidului ar fi urmat să depășească un milion de euro, ceea ce ar fi reprezentat cea mai mare investiție din istoria clubului polonez.

Denis Ciobotariu, despre oferta de la Katowice: „Mie clubul mi-a transmis să rămân”

Denis Ciobotariu a fost integralist de 13 ori în acest sezon, însă în partidele cu Metaloglobus (1-0) și UTA (2-1) nu a fost folosit deloc.

„Mie clubul mi-a transmis să rămân, că acelora care trebuiau să plece li s-a spus deja. Mi-am dorit și eu să rămân. Asta a fost. A fost de comun acord decizia.

Am jucat mai mult de 50% din meciurile din acest sezon. Nu știu ce s-a întâmplat, dar sunt jucător profesionist, mă pregătesc.

Când e nevoie de mine, mai ales pentru acest club, dau totul pentru oamenii ăștia care vin în acest frig și ne susțin de fiecare dată”, a spus Ciobotariu, la Digi Sport.

Mateusz Kowalczyk (21 de ani), mijlocaș polonez adus de la Brondby, reprezintă în prezent cel mai scump transfer al lui Katowice, în valoare de un milion de euro.

1,3 milioane de euro
este cota de piață a fotbalistului adus de la Sepsi, conform transfermarkt.com

Fundașul a sosit în iarna anului trecut la Rapid, după ce giuleștenii le-au plătit 50.000 de euro celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Ar contract cu Rapid până în vara anului 2028.

Denis Ciobotariu: „Cred că am controlat în mare parte jocul”

După această înfrângere, Rapid a ratat șansa de a urca pe primul loc. Echipa se află acum pe poziția a treia, cu 45 de puncte, iar liderul U Craiova, care joacă astăzi de la 17:15 cu Farul, se poate distanța în cazul unei victorii.

„Mergem înainte, este o înfrângere, nu ne convine, dar cred că am controlat în mare parte jocul. Este un rezultat nefericit pentru noi. Nu mi s-a părut că au avut foarte multe ocazii, cel puțin până la primul gol.

Cred că am controlat în mare parte jocul, am avut mai multe ocazii uriașe, am ratat, ei au înscris. Știți cum se zice, se întoarce.

Trebuie luat meci cu meci, ne pregătim pentru următorul meci și sunt sigur că lucrurile vor fi bine. Mister pregătește foarte bine meciurile și cred că s-a văzut că am arătat foarte bine”, a mai spus Ciobotariu.

36 de partide
a jucat stoperul în tricoul giuleștenilor, reușind să marcheze 4 goluri și să ofere o pasă decisivă.

Ciobotariu are și o selecție pentru prima reprezentativă a României, împotriva lui San Marino, 5-1.

De-a lungul carierei, a jucat pentru Dinamo, Chindia, CFR Cluj, FC Voluntari, Sepsi Sfântu Gheorghe și Rapid.

