„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii” Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp”

Rapid - U Cluj 0-2. Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al giuleștenilor, a vorbit despre meciul din etapa #24 din Liga 1, din Giulești.

Săpunaru a transmis și că Daniel Paraschiv (26 de ani) și Olimpiu Moruțan (26 de ani), nou-veniți la Rapid, mai au nevoie de timp pentru a se acomoda.

Rapid și U Cluj s-au întâlnit sâmbătă, iar oaspeții au reușit să se impună grație golurilor marcate de Mendy ('67) și Nistor ('85, penalty).

Rapid - U Cluj 0-2 . Cristi Săpunaru: „Cel mai important a fost tactica”

Cristi Săpunaru, fostul fundaș al Rapidului, a explicat de ce formația lui Costel Gâlcă nu a reușit să o învingă pe U Cluj.

„Nu cred că Rapid a pierdut din cauza acelui penalty (n.r. - din minutul 85). E o greșeală mare, dar nu de asta a pierdut Rapid.

Cred că factorul cel mai important a fost tactica celor de la U Cluj. Nu au lăsat Rapidul să respire când intra în ultimii 30 de metri. Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii, au fost doar două și cam atât.

Trebuie să te ții aproape de Dinamo și de Craiova. Dacă se face o distanță de șase puncte, e greu să te mai bați. O distanță de un punct sau două poate fi recuperată”, a declarat Cristi Săpunaru la Digi Sport, citat de gsp.ro.

212 meciuri a jucat Cristi Săpunaru pentru Rapid. A marcat 16 goluri și a oferit 4 pase decisive

În urma acestei înfrângeri, Rapid a ratat șansa să urce pe primul loc în Liga 1. Astfel, giuleștenii se află pe locul 3 în clasament, cu 45 de puncte, la unul singur în spatele liderului Craiova.

Oltenii au un meci mai puțin disputat. Trupa lui Filipe Coelho va juca astăzi cu Farul Constanța, de la ora 17:15. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FOTO. Faza penalty-ului din Rapid - U Cluj 0-2

Cristi Săpunaru: „Trebuie să se integreze într-un sistem”

Cristi Săpunaru a vorbit și despre evoluțiile lui Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan, două dintre transferurile efectuate de Rapid în această iarnă.

„Eu am spus-o încă dinainte să vină Paraschiv: o să aibă nevoie de meciuri. Și Moruțan la fel, este un jucător bun, un transfer important, dar trebuie să se integreze într-un sistem.

Și ceilalți jucători trebuie să înțeleagă ce face el. E nevoie de timp, însă problema este că nu mai este timp. Mai sunt șase etape, apoi începe play-off-ul”.

În partida cu U Cluj, Olimpiu Moruțan a fost integralist, iar Daniel Paraschiv a fost titular, dar a fost înlocuit în minutul 68 cu Elvir Koljic.

Săpunaru consideră că poziția pe care a jucat Alex Dobre a fost una nepotrivită pentru el: „A încurcat că (n.r. - Gâlcă) l-a băgat pe Dobre în partea stângă, e un jucător de viteză, liniar, a trecut pe picior schimbat”.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Dinamo 24 45 3 Rapid 24 45 4 FC Argeș 24 40 5 U Cluj 24 39 6 Botoșani 23 38 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 23 36 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Petrolul 23 21 13 Unirea Slobozia 24 21 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

