„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii”  Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp” +5 foto
Cristi Săpunaru
„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii” Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 09:41
  • Rapid - U Cluj 0-2. Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al giuleștenilor, a vorbit despre meciul din etapa #24 din Liga 1, din Giulești.
  • Săpunaru a transmis și că Daniel Paraschiv (26 de ani) și Olimpiu Moruțan (26 de ani), nou-veniți la Rapid, mai au nevoie de timp pentru a se acomoda.

Rapid și U Cluj s-au întâlnit sâmbătă, iar oaspeții au reușit să se impună grație golurilor marcate de Mendy ('67) și Nistor ('85, penalty).

Rapid - U Cluj 0-2. Cristi Săpunaru: „Cel mai important a fost tactica”

Cristi Săpunaru, fostul fundaș al Rapidului, a explicat de ce formația lui Costel Gâlcă nu a reușit să o învingă pe U Cluj.

„Nu cred că Rapid a pierdut din cauza acelui penalty (n.r. - din minutul 85). E o greșeală mare, dar nu de asta a pierdut Rapid.

Cred că factorul cel mai important a fost tactica celor de la U Cluj. Nu au lăsat Rapidul să respire când intra în ultimii 30 de metri. Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii, au fost doar două și cam atât.

Trebuie să te ții aproape de Dinamo și de Craiova. Dacă se face o distanță de șase puncte, e greu să te mai bați. O distanță de un punct sau două poate fi recuperată”, a declarat Cristi Săpunaru la Digi Sport, citat de gsp.ro.

212 meciuri
a jucat Cristi Săpunaru pentru Rapid. A marcat 16 goluri și a oferit 4 pase decisive

În urma acestei înfrângeri, Rapid a ratat șansa să urce pe primul loc în Liga 1. Astfel, giuleștenii se află pe locul 3 în clasament, cu 45 de puncte, la unul singur în spatele liderului Craiova.

Oltenii au un meci mai puțin disputat. Trupa lui Filipe Coelho va juca astăzi cu Farul Constanța, de la ora 17:15. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cristi Săpunaru: „Trebuie să se integreze într-un sistem”

Cristi Săpunaru a vorbit și despre evoluțiile lui Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan, două dintre transferurile efectuate de Rapid în această iarnă.

Eu am spus-o încă dinainte să vină Paraschiv: o să aibă nevoie de meciuri. Și Moruțan la fel, este un jucător bun, un transfer important, dar trebuie să se integreze într-un sistem.

Și ceilalți jucători trebuie să înțeleagă ce face el. E nevoie de timp, însă problema este că nu mai este timp. Mai sunt șase etape, apoi începe play-off-ul”.

În partida cu U Cluj, Olimpiu Moruțan a fost integralist, iar Daniel Paraschiv a fost titular, dar a fost înlocuit în minutul 68 cu Elvir Koljic.

Săpunaru consideră că poziția pe care a jucat Alex Dobre a fost una nepotrivită pentru el: „A încurcat că (n.r. - Gâlcă) l-a băgat pe Dobre în partea stângă, e un jucător de viteză, liniar, a trecut pe picior schimbat”.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Dinamo2445
3Rapid2445
4FC Argeș2440
5U Cluj2439
6Botoșani2338
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2336
9CFR Cluj2435
10Farul2331
11FCSB2331
12Petrolul2321
13Unirea Slobozia2421
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2417
16Metaloglobus2411

liga 1 u cluj Cristi Sapunaru rapid
