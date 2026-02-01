„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii” Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp”

- Rapid - U Cluj 0-2. Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al giuleștenilor, a vorbit despre meciul din etapa #24 din Liga 1, din Giulești.
- Săpunaru a transmis și că Daniel Paraschiv (26 de ani) și Olimpiu Moruțan (26 de ani), nou-veniți la Rapid, mai au nevoie de timp pentru a se acomoda.
Rapid și U Cluj s-au întâlnit sâmbătă, iar oaspeții au reușit să se impună grație golurilor marcate de Mendy ('67) și Nistor ('85, penalty).
Rapid - U Cluj 0-2. Cristi Săpunaru: „Cel mai important a fost tactica”
Cristi Săpunaru, fostul fundaș al Rapidului, a explicat de ce formația lui Costel Gâlcă nu a reușit să o învingă pe U Cluj.
„Nu cred că Rapid a pierdut din cauza acelui penalty (n.r. - din minutul 85). E o greșeală mare, dar nu de asta a pierdut Rapid.
Cred că factorul cel mai important a fost tactica celor de la U Cluj. Nu au lăsat Rapidul să respire când intra în ultimii 30 de metri. Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii, au fost doar două și cam atât.
Trebuie să te ții aproape de Dinamo și de Craiova. Dacă se face o distanță de șase puncte, e greu să te mai bați. O distanță de un punct sau două poate fi recuperată”, a declarat Cristi Săpunaru la Digi Sport, citat de gsp.ro.
În urma acestei înfrângeri, Rapid a ratat șansa să urce pe primul loc în Liga 1. Astfel, giuleștenii se află pe locul 3 în clasament, cu 45 de puncte, la unul singur în spatele liderului Craiova.
Oltenii au un meci mai puțin disputat. Trupa lui Filipe Coelho va juca astăzi cu Farul Constanța, de la ora 17:15. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
FOTO. Faza penalty-ului din Rapid - U Cluj 0-2
Galerie foto (5 imagini)
Cristi Săpunaru: „Trebuie să se integreze într-un sistem”
Cristi Săpunaru a vorbit și despre evoluțiile lui Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan, două dintre transferurile efectuate de Rapid în această iarnă.
„Eu am spus-o încă dinainte să vină Paraschiv: o să aibă nevoie de meciuri. Și Moruțan la fel, este un jucător bun, un transfer important, dar trebuie să se integreze într-un sistem.
Și ceilalți jucători trebuie să înțeleagă ce face el. E nevoie de timp, însă problema este că nu mai este timp. Mai sunt șase etape, apoi începe play-off-ul”.
În partida cu U Cluj, Olimpiu Moruțan a fost integralist, iar Daniel Paraschiv a fost titular, dar a fost înlocuit în minutul 68 cu Elvir Koljic.
Săpunaru consideră că poziția pe care a jucat Alex Dobre a fost una nepotrivită pentru el: „A încurcat că (n.r. - Gâlcă) l-a băgat pe Dobre în partea stângă, e un jucător de viteză, liniar, a trecut pe picior schimbat”.
Galerie foto (24 imagini)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|23
|46
|2
|Dinamo
|24
|45
|3
|Rapid
|24
|45
|4
|FC Argeș
|24
|40
|5
|U Cluj
|24
|39
|6
|Botoșani
|23
|38
|7
|UTA Arad
|24
|38
|8
|Oțelul Galați
|23
|36
|9
|CFR Cluj
|24
|35
|10
|Farul
|23
|31
|11
|FCSB
|23
|31
|12
|Petrolul
|23
|21
|13
|Unirea Slobozia
|24
|21
|14
|Csikszereda
|23
|19
|15
|Hermannstadt
|24
|17
|16
|Metaloglobus
|24
|11