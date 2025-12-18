„Îmi cădea părul. Credeam că fac infarct” Una dintre vedetele Premier League a trecut prin clipe de spaimă

- Chloe Kelly, 27 de ani, jucătoarea care i-a oferit Angliei două titluri de campioană europeană, vorbește despre suferința sa.
Chloe Kelly a influențat naționala Angliei cum puține jucătoare au reușit de-a lungul carierei.
Golurile lui Kelly pentru cucerirea Europei
Atacantul în vârstă de 27 de ani a evoluat la cele mai mari performanțe ale selecționatei insulare.
- Euro 2022: campioană.
- Euro 2025: campioană.
Nu a fost doar în lot, a fost decisivă la ambele titluri continentale.
- Golul victoriei în finala CE 2022, 2-1 după prelungiri cu Germania.
- Golul victoriei în semifinala CE 2025, 2-1 d.p. cu Italia.
- Golul victoriei în finala CE 2025, 3-1 la penaltyuri cu Spania.
Kelly: „Vomitam atât de mult încât nu mă mai puteam ridica în picioare”
Tot în acest an, a câștigat Liga Campionilor cu Arsenal, club la care se transferase în ianuarie.
Înainte de Arsenal, Kelly a trecut însă printr-o perioadă sumbră când era la Manchester City, înconjurată de anxietate, confuzie, spaimă.
A vorbit despre suferința ei la un podcast cu nume total opus ca rezonanță: „Happy Place”. Locul fericit.
„Îmi plăcea să stau în întuneric și să mă gândesc: «Nu este corect»”.
Erau momente când „vomitam atât de mult încât nu mă mai puteam ridica în picioare.
O dată, soțul meu Scott m-a luat de jos din baie doar ca să mă împiedice să vomit”, a povestit ea, potrivit The Guardian.
„Nu era o tulburare de alimentație. Era doar un cerc vicios”.
Atacurile de panică o speriau: „Credeam că fac infarct”.
„Îi ziceam lui Scott: «Simt că am chelie». Mă gândeam că sufăr de alopecie”
Pe acest fond, altă problemă. „Îmi cădea părul. Mai întâi, o mică pată, apoi alta. Îi ziceam lui Scott: «Simt că am chelie». Am observat altă suprafață fără păr, mă gândeam că sufăr de alopecie”.
Acea perioadă, afecțiunea psihică, a rămas în urmă. Și fotbalul a ajutat-o să depășească momentele dificile.
După două titluri europene cu Anglia, speră să fie și campioană mondială.
În 2023, a pierdut finala, 0-1 cu Spania. Poate va cuceri trofeul în 2027. La turneul din Brazilia.