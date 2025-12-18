„Îmi cădea părul. Credeam că fac infarct” Una dintre vedetele Premier League a trecut prin clipe de spaimă
Chloe Kelly și trofeul cucerit în acest an cu Anglia Foto: Imago
„Îmi cădea părul. Credeam că fac infarct" Una dintre vedetele Premier League a trecut prin clipe de spaimă

  • Chloe Kelly, 27 de ani, jucătoarea care i-a oferit Angliei două titluri de campioană europeană, vorbește despre suferința sa. 

Chloe Kelly a influențat naționala Angliei cum puține jucătoare au reușit de-a lungul carierei.

Golurile lui Kelly pentru cucerirea Europei

Atacantul în vârstă de 27 de ani a evoluat la cele mai mari performanțe ale selecționatei insulare.

  • Euro 2022: campioană. 
  • Euro 2025: campioană. 

Nu a fost doar în lot, a fost decisivă la ambele titluri continentale.

Echilibru perfect la penaltyul decisiv în ultima finală europeană Foto: Imago Echilibru perfect la penaltyul decisiv în ultima finală europeană Foto: Imago
Echilibru perfect la penaltyul decisiv în ultima finală europeană Foto: Imago
  • Golul victoriei în finala CE 2022, 2-1 după prelungiri cu Germania. 
  • Golul victoriei în semifinala CE 2025, 2-1 d.p. cu Italia. 
  • Golul victoriei în finala CE 2025, 3-1 la penaltyuri cu Spania. 

Kelly: „Vomitam atât de mult încât nu mă mai puteam ridica în picioare”

Tot în acest an, a câștigat Liga Campionilor cu Arsenal, club la care se transferase în ianuarie.

Înainte de Arsenal, Kelly a trecut însă printr-o perioadă sumbră când era la Manchester City, înconjurată de anxietate, confuzie, spaimă.

A vorbit despre suferința ei la un podcast cu nume total opus ca rezonanță: „Happy Place”. Locul fericit.

Chloe, pe 24 mai 2025, după finala Ligii, Arsenal - Barcelona 1-0 Foto: Imago Chloe, pe 24 mai 2025, după finala Ligii, Arsenal - Barcelona 1-0 Foto: Imago
Chloe, pe 24 mai 2025, după finala Ligii, Arsenal - Barcelona 1-0 Foto: Imago

„Îmi plăcea să stau în întuneric și să mă gândesc: «Nu este corect»”.

Erau momente când „vomitam atât de mult încât nu mă mai puteam ridica în picioare.

O dată, soțul meu Scott m-a luat de jos din baie doar ca să mă împiedice să vomit”, a povestit ea, potrivit The Guardian.

„Nu era o tulburare de alimentație. Era doar un cerc vicios”.

Atacurile de panică o speriau: „Credeam că fac infarct”.

„Îi ziceam lui Scott: «Simt că am chelie». Mă gândeam că sufăr de alopecie”

Pe acest fond, altă problemă. „Îmi cădea părul. Mai întâi, o mică pată, apoi alta. Îi ziceam lui Scott: «Simt că am chelie». Am observat altă suprafață fără păr, mă gândeam că sufăr de alopecie”.

Acea perioadă, afecțiunea psihică, a rămas în urmă. Și fotbalul a ajutat-o să depășească momentele dificile.

După două titluri europene cu Anglia, speră să fie și campioană mondială.

În 2023, a pierdut finala, 0-1 cu Spania. Poate va cuceri trofeul în 2027. La turneul din Brazilia.

