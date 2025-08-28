Chris Froome, dus cu elicopterul la spital Legendarul ciclist, implicat într-un accident! Are 5 coaste rupte , probleme la un plămân și la spate

Ciclistul britanic Chris Froome (40 de ani), de patru ori câștigător al Turului Franței, a fost transportat cu elicopterul la un spital din Toulon (Franța), după ce a suferit un accident în timpul unui antrenament.

Froome a fost operat și se află în stare stabilă.

Froome, care a sugerat anterior că 2025 ar putea fi anul în care își va încheia cariera, s-a prăbușit miercuri în apropiere de Saint-Raphael, oraș situat pe Coasta de Azur.

Chris Froome, transportat cu elicopterul la spital după un accident

Într-o postare publicată pe contul de X (fostul Twitter) al ciclistului se anunță că în accident nu a fost implicat niciun alt ciclist sau vehicul.

Froome, a cărui stare este stabilă, a rămas conștient și a putut vorbi cu cei din jurul său. Nu s-a lovit la cap, însă analizele au confirmat un pneumotorax (plămân colabat), cinci coaste rupte și o vertebră lombară fracturată.

Pneumotoraxul este rezultatul acumulării de aer în spațiul dintre plămâni și peretele toracic, în așa-numitul spațiu pleural. Cu cât cantitatea de aer crește, cu atât crește și presiunea exercitată asupra plămânilor, determinând colapsul (colabare), conform sfatulmedicului.ro.

Britanicul a fost supus unei intervenții chirurgicale și este puțin probabil să mai poată concura în acest sezon, scrie sky.com.

Cele mai importante succese din cariera lui Chris Froome:

Turul Franței (2013, 2015, 2016, 2017)

Turul Italiei (2018)

Turul Spaniei (2011, 2017).

În februarie, britanicul și-a rupt clavicula la Turul Emiratelor Arabe Unite, iar în iulie a concurat la Turul Sibiului, clasându-se pe locul 55 la general.

Membru al echipei Israel-PremierTech din 2021, Froome se află la final de contract, iar recent și-a exprimat dorința de a fonda o academie de ciclism în Africa după retragerea sa, potrivit bici.pro.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport