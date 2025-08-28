Atacat din cauza lui Rednic Directorul sportiv al lui Standard, contestat violent de fani după demiterea românului:  „Club de clovni! O mizerie”

Mircea Rednic, 63 de ani, a fost demis după 72 de zile și 5 meciuri în Belgia. Dar nu antrenorul a fost acuzat de fanii lui Standard Liege, ci Marc Wilmots, cel care l-a readus în Belgia.

Nu se aștepta Mircea Rednic ca al doilea său mandat de antrenor la Standard Liege să dureze atât de puțin.

A semnat pe 16 iunie și a fost concediat pe 27 august. După numai 72 de zile.

Meciurile au fost însă mult mai puține.

5 partide a stat Mircea Rednic pe banca lui Standard (două victorii, un egal, două înfrângeri, golaveraj 5-8), toate în campionat

Rednic s-a despărțit cu scandal de Standard în urmă cu 12 ani

În precedentul mandat, a venit în octombrie 2012 și a rămas până la sfârșitul sezonului, când a fost dat afară, după șapte luni și 31 de jocuri.

Și-a atins obiectivul, calificând formația în Europa League după 0-1 și 7-0 cu Gent în baraj, dar s-a despărțit în urma unui conflict extrem cu președintele Roland Duchatelet, cei doi acuzându-se reciproc.

Mircea Rednic nu a rezistat nici trei luni la Standard în 2025 Foto: Imago

Acum, decizia a fost ușor de luat pentru conducătorii clubului valon, pentru că tehnicianul avea o clauză mică în cazul demiterii.

Wilmots, pus la zid de fanii lui Standard după demiterea lui Rednic

A surprins că tocmai cel care l-a adus, directorul sportiv Marc Wilmots, fostul lui coleg de vestiar la Standard între 1991-1996, a hotărât să-l și destituie, fără să aibă niciun pic de răbdare cu el.

Mai ales că, la prezentare, Wilmots a spus despre coechipierul său din anii ‘90 că „e omul momentului”.

Rednic nu a găsit soluții la Standard Foto: Imago

De aceea, suporterii roș-albilor l-au contestat mai mult pe Wilmots decât pe Rednic pentru ruptura anunțată miercuri.

Fanii din Liege au înroșit rețelele de socializare, criticându-l, ironizându-l, insultându-l pe oficialul grupării, potrivit Voetbalprimeur.be.

Toate vorbele frumoase despre motivul pentru care Rednic era evident omul potrivit pentru această funcție te fac puțin ridicol, Marc Wilmots, nu-i așa? Susținător al lui Standard, pe X

Altul a cerut păstrarea românului: „Rușinos pentru Rednic. Lăsați-i un post în club, totuși!”.

Încă un mesaj anti-director: „Wilmots e o înșelătorie. Sau individul e ranchiunos și își reglează conturile pentru o poveste veche, sau e doar o mizerie ca director, cum era și ca antrenor. Optez pentru a doua variantă. E știut, văzut, revăzut. Și asta se vede (n.r. lasă urme)”.

Wilmots est une escroquerie.

Soit le mec est rancunier et règle ses comptes pour une vieille histoire soit il est juste une crasse comme dirigeant, tout comme il l’était comme coach. J’opte pour la seconde. C’est connu, vu, revu . Et ça se voit . — Mikaelos (@Mikaelos24) August 27, 2025

Concluzia fanilor: „Standard e un club de clovni”.

Rednic a lăsat echipa pe locul 8. A fost înlocuit cu Vincent Euvrard, 43 de ani, tehnicianul lui Dender, ultima clasată momentan în campionatul belgian.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport