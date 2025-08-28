Atacat din cauza lui Rednic Directorul sportiv al lui Standard, contestat violent de fani după demiterea românului:  „Club de clovni! O mizerie”
Rednic a lăsat Standard pe locul 8 după cinci etape Foto: Imago
Atacat din cauza lui Rednic Directorul sportiv al lui Standard, contestat violent de fani după demiterea românului: „Club de clovni! O mizerie”

  • Mircea Rednic, 63 de ani, a fost demis după 72 de zile și 5 meciuri în Belgia. Dar nu antrenorul a fost acuzat de fanii lui Standard Liege, ci Marc Wilmots, cel care l-a readus în Belgia.

Nu se aștepta Mircea Rednic ca al doilea său mandat de antrenor la Standard Liege să dureze atât de puțin.

A semnat pe 16 iunie și a fost concediat pe 27 august. După numai 72 de zile.

Meciurile au fost însă mult mai puține.

5 partide
a stat Mircea Rednic pe banca lui Standard (două victorii, un egal, două înfrângeri, golaveraj 5-8), toate în campionat

Rednic s-a despărțit cu scandal de Standard în urmă cu 12 ani

În precedentul mandat, a venit în octombrie 2012 și a rămas până la sfârșitul sezonului, când a fost dat afară, după șapte luni și 31 de jocuri.

Și-a atins obiectivul, calificând formația în Europa League după 0-1 și 7-0 cu Gent în baraj, dar s-a despărțit în urma unui conflict extrem cu președintele Roland Duchatelet, cei doi acuzându-se reciproc.

Mircea Rednic nu a rezistat nici trei luni la Standard în 2025 Foto: Imago Mircea Rednic nu a rezistat nici trei luni la Standard în 2025 Foto: Imago
Mircea Rednic nu a rezistat nici trei luni la Standard în 2025 Foto: Imago

Acum, decizia a fost ușor de luat pentru conducătorii clubului valon, pentru că tehnicianul avea o clauză mică în cazul demiterii.

Wilmots, pus la zid de fanii lui Standard după demiterea lui Rednic

A surprins că tocmai cel care l-a adus, directorul sportiv Marc Wilmots, fostul lui coleg de vestiar la Standard între 1991-1996, a hotărât să-l și destituie, fără să aibă niciun pic de răbdare cu el.

Mai ales că, la prezentare, Wilmots a spus despre coechipierul său din anii ‘90 că „e omul momentului”.

Rednic nu a găsit soluții la Standard Foto: Imago Rednic nu a găsit soluții la Standard Foto: Imago
Rednic nu a găsit soluții la Standard Foto: Imago

De aceea, suporterii roș-albilor l-au contestat mai mult pe Wilmots decât pe Rednic pentru ruptura anunțată miercuri.

Fanii din Liege au înroșit rețelele de socializare, criticându-l, ironizându-l, insultându-l pe oficialul grupării, potrivit Voetbalprimeur.be.

Toate vorbele frumoase despre motivul pentru care Rednic era evident omul potrivit pentru această funcție te fac puțin ridicol, Marc Wilmots, nu-i așa? Susținător al lui Standard, pe X

Altul a cerut păstrarea românului: „Rușinos pentru Rednic. Lăsați-i un post în club, totuși!”.

Încă un mesaj anti-director: „Wilmots e o înșelătorie. Sau individul e ranchiunos și își reglează conturile pentru o poveste veche, sau e doar o mizerie ca director, cum era și ca antrenor. Optez pentru a doua variantă. E știut, văzut, revăzut. Și asta se vede (n.r. lasă urme)”.

Concluzia fanilor: „Standard e un club de clovni”. 

Rednic a lăsat echipa pe locul 8. A fost înlocuit cu Vincent Euvrard, 43 de ani, tehnicianul lui Dender, ultima clasată momentan în campionatul belgian.

