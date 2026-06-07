„Cum ar fi fost cu Lucescu!” Romanchuk îl putea avea antrenor pe Il Luce la Dinamo Kiev. Ce a făcut atunci stoperul Craiovei

Oleksandr Romanchuk, 26 de ani, stoperul ucrainean care a cucerit eventul campionat-cupă în primul sezon la Craiova, a rememorat un moment care i-ar fi putut schimba cursul carierei.

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Oleksandr Romanchuk a făcut cea mai inspirată alegere în vara lui 2025.

Stoperul ucrainean s-a transferat de la Kryvbas la Universitatea Craiova și a reușit cel mai bun sezon al carierei.

A cucerit primele trofee, titlul în Liga 1 și Cupa României.

Datorită jocului său, a atras atenția și noului selecționer al naționalei Ucrainei, italianul Andrea Maldera, care l-a convocat și lansat în tricoul galben-albastru. L-a titularizat la 2-0 în amicalul contra Poloniei lui Lewandowski.

Romanchuk îl putea avea antrenor pe Lucescu în 2020

În dialogul cu jurnalistul Dmytro Povoroznyuk pentru blogul Trendets, apărătorul în vârstă de 26 de ani și-a amintit începutul său în fotbal.

Și un moment când l-ar fi putut avea antrenor pe Mircea Lucescu la Dinamo Kiev.

Lucescu a cucerit 3 trofee la primul sezon cu Dinamo Kiev, 2020-2021. Foto: Imago

S-a întâmplat în vara lui 2020. El avea 20 de ani, era la echipa U21 a kievenilor și voia să joace la seniori, de aceea a ales să plece, transferându-se la FC Lviv. Nu știa că Il Luce urma să revină chiar atunci în Ucraina.

Romanchuk: „Nu a fost o decizie ușoară”

„La acea vreme, mi-am stabilit o prioritate. Preferam să joc în prima ligă și să acumulez experiență decât să rămân la echipa U21.

Nu a fost o decizie ușoară. De exemplu, tatăl meu avea altă părere. Spunea: «Dinamo tot Dinamo e. Astăzi ești la U21, mâine se accidentează cineva la prima formație, ești chemat, joci și totul se poate schimba».

Și asta e adevărat, de acord, dar în acea perioadă eram hotărât să merg în altă parte pentru a juca”, a declarat Romanchuk.

Romanchuk: „Lucescu le-a dat tuturor o șansă”

A dezvăluit ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu.

„La doar două săptămâni după plecarea mea, a sosit un nou antrenor, Lucescu.

I-a invitat pe toți jucătorii în cantonament, inclusiv pe cei împrumutați, i-a urmărit și le-a dat tuturor o șansă”.

Dacă aș fi rămas, s-ar fi putut întâmpla orice. Poate că nu aș fi aici acum. E un mister. Oleksandr Romanchuk, apărător Craiova

„Nu regret. Mă bucur foarte mult că am ales această cale”

Totuși, spune că „nu regret. Mă bucur foarte mult că am ales această cale”.

În cele din urmă, Craiova l-a împlinit ca jucător, l-a propulsat spre naționala Ucrainei și spre ligile importante.

Sasha are oferte acum de la trei cluburi din Bundesliga, Bremen, Freiburg și Augsburg. Plus de la Dinamo Kiev.

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