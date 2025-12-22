Rutierii echipei Padovani Polo Cherry au fost terorizați în timpul antrenamentului desfășurat, sâmbătă, în apropierea lacului Garda, când un individ a tras cu arma pe șosea în dreptul lor..

Echipa Padovani Polo Cherry a fost ținta unui nou episod violent.

VIDEO. Un șofer a tras cu arma lângă o echipă de cicliști

În timpul antrenamentului, un individ s-a apropiat cu mașina de cicliștii echipei din Padova și a tras de două ori cu arma în dreptul lor.

Rutierii s-au ferit în momentul în care au văzut arma. După ce a tras, individul a accelerat și i-a lăsat în urmă pe sportivii traumatizați de atac.

După ce au ajuns la hotelul unde erau cazați, rutierii, staff-ul tehnic și oficialii echipei au adunat imagini de la momentul incidentului și mărturii și au contactat autoritățile. Niciunul dintre sportivii echipei nu a fost rănit.

„Suntem ușurați că toți băieții sunt teferi și nevătămați după ce s-a întâmplat.

Acesta este un incident teribil care sperăm să nu se mai întâmple niciodată”, a declarat Galdino Peruzzo, președintele clubului, potrivit gazzettadellosport.it.

Clubul italian ar fi crescut măsurile de securitate pentru sportivi, iar oficialul celor de la Padovani Polo Cherry condamnă reacțiile violente ale unor șoferi.

„Drumul este terenul de antrenament al băieților noștri și am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că aceștia circulă în siguranță.

Din păcate, confruntați cu nebunia anumitor indivizi, nu prea putem face nimic”, a continuat Galdino Peruzzo.

Marco Palomba, băgat în spital de un șofer în urmă cu un an

Incidentul de pe Valea Adige nu este singurul caz în care un sportiv din cadrul echipei a fost implicat într-un incident violent.

În septembrie 2024, între localitățile italiene Ronca și Montbello, Marco Palomba a ieșit dintr-o curbă și s-a trezit în fața unei mașini care intrase pe contrasens.

Pentru a evita un impact frontal care i-ar fi putut curma viața, italianul virat bicicleta în parapetul de pe marginea drumului, izbindu-se violent de el.

Sportivul a suferit un traumatism cranian și colabarea unui plămân, fiind transportat de urgență la spital, unde a fost internat timp de 3 zile.

„Trebuie să ne amintim că Marco Palomba a fost victima unui șofer în septembrie, așa că e esențial să creștem nivelul de conștientizare al tuturor șoferilor, astfel încât aceștia să adopte o cultură a respectului”, a spus Galdino Peruzzo, conform sursei citate.

