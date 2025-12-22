Verstappen îl apără pe Hamilton Olandezul știe de ce englezul a avut un sezon de coșmar la Ferrari: „Mă doare foarte tare”

Max Verstappen (28 de ani) a declarat că i-a fost greu să-l vadă pe Lewis Hamilton (40 de ani) confruntându-se cu dificultăți în sezonul său de debut la Ferrari, în Formula 1.

Hamilton s-a alăturat echipei Ferrari la începutul acestui an, după mai bine de un deceniu petrecut la Mercedes, însă primul sezon petrecut la echipa din Italia a fost dificil.

Lewis Hamilton, an de coșmar la debutul pentru Ferrari

Pentru prima dată în cariera sa, septuplul campion mondial a încheiat sezonul fără vreo clasare pe podium.

Hamilton a încheiat stagiunea din Formula 1 pe locul 6, cu 156 de puncte, la 86 în spatele coechipierului său, Charles Leclerc.

Lewis Hamilton și Charles Leclerc/ Foto: IMAGO

De asemenea, Lewis a avut o campanie dificilă de calificări, încheind anul cu trei eliminări consecutive în prima sesiune. Aceasta a fost cea mai slabă serie a sa în calificări din 2009 încoace.

Britanicul a apărut adesea pesimist în aparițiile din presă, ceea ce a stârnit speculații cu privire la retragerea sa.

Hamilton a respins aceste sugestii și insistă că intenționează să continue să concureze, în ciuda apelurilor externe tot mai numeroase pentru ca acesta să se retragă din F1.

Max Verstappen nu se bucură de situația lui Lewis Hamilton: „Mă doare foarte tare”

Întrebat despre situația britanicului, Verstappen a declarat că aceasta nu-i aduce nicio satisfacție.

„Ei bine, frumos și direct! Evident, nu a fost un sezon frumos pentru el la Ferrari.

Observi asta în orice, inclusiv în discuțiile radio din timpul curselor. Trebuie să-ți spun, mă doare foarte tare să-l văd așa. Dar nu cred că va renunța”, a spus Max Verstappen, citat de motorsportweek.com.

De asemenea, fostul campion mondial a subliniat cât de dificilă a fost tranziția de la Mercedes la Ferrari pentru Hamilton.

„Dacă nu te simți în siguranță sau confortabil în dinamica echipei, nu poți fi tu însuți, iar asta are un impact.

Părăsești o echipă care a fost a doua ta familie și ți-ai construit o carieră atât de bună alături de ei.

Toată lumea a beneficiat de asta, Mercedes și Lewis, iar apoi a merge într-o direcție complet diferită nu este ușor. În plus, ai de-a face cu un tip (Charles Leclerc) care este acolo de ceva vreme. Este foarte greu”, a adăugat Max.

Max Versappen: „Vârsta nu este de partea lui”

Verstappen a adăugat că și vârsta este un factor ce îi influențează cariera lui Hamilton:

„Vârsta nu este de partea ta. Nu vei deveni mai rapid la vârsta aceea. Nu vei fi neapărat mai lent, dar cu siguranță nu mai rapid, în timp ce Charles este din ce în ce mai bun, așa că nici asta nu-l ajută”, a concluzionat Verstappen.

Hamilton va împlini 41 de ani pe 7 ianuarie. Englezul va mai rămâne sub contract cu Ferrari încă două sezoane.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport