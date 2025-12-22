„Turcii sunt foarte siguri că se califică”  Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”

Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale, a vorbit despre barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

România va întâlni Turcia pe 26 martie, iar în cazul unei victorii va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo. Ambele meciuri vor fi în deplasare.

Drăguș a cerut sprijinul suporterilor înainte de meciul cu Turcia și a vorbit și despre perioada dificilă pe care a traversat-o în 2025.

Denis Drăguș, despre barajul cu Turcia: „America e visul suprem”

Chiar de la Istanbul, Drăguș a declarat că este încrezător că România poate obține calificarea la Mondial, deși semifinala barajului se anunță a fi una foarte dificilă.

„Au fost niște rezultate la care nu ne așteptam, dar nu asta cred că e valoarea noastră. Nu s-au schimbat atât de multe într-un an și jumătate încât să nu mai existe unitatea din 2024.

Eu cred că suporterii știu că dacă suntem sănătoși și într-o formă bună putem obține un rezultat bun cu Turcia. Toți ne gândim la America, e visul suprem. Sunt doar două meciuri care ne despart de el. Toți vom da totul pentru a ni-l realiza” , a declarat Drăguș, pentru frf.ro.

Drăguș a povestit cum s-a trăit tragerea la sorți în vestiarul echipei sale, Eyupspor:

„Glumele au început imediat, ei sunt foarte siguri că se vor califica, au așa o atitudine de superioritate, dar eu cred că avem și noi șansele noastre, chiar dacă ei sunt favoriți.

Noi am mai fost în situația asta, când am întâlnit echipe care nu ne-au luat în serios, și am profitat”, a mai spus Drăguș.

Denis Drăguș, despre eliminarea din meciul cu Bosnia: „Dacă aș putea, aș retrăi acea zi”

Atacantul României a vorbit despre cartonașul roșu pe care l-a primit la partida cu Bosnia. Din cauza acelei eliminări, Drăguș va rata meciul cu Turcia.

„Dacă aș putea, aș retrăi ziua meciului din Bosnia. Nu pot să spun prin câte stări am trecut după ce am văzut că arbitrul îmi arată cartonașul roșu. A fost greu de digerat. Nu mă așteptam la acest scenariu când am intrat pe teren, am fost șocat, luat prin surprindere.

A fost primul meu cartonaș roșu direct din carieră și a venit într-un astfel de meci… Sper să se reducă suspendarea la o singură etapă. Nu am avut nicio intenție să lovesc, am urmărit mingea, nu am văzut adversarul”, a mai adăugat Denis Drăguș.

FOTO. Imagini de la eliminarea lui Drăguș

Drăguș: „Un an cu multe momente grele”

La final de 2025, jucătorul a spus câteva cuvinte și despre acest an, unul pe care l-a catalogat ca fiind unul dificil.

„A fost un an cu multe momente grele care m-au ajutat să evoluez, am învățat multe din aceste experiențe. Au fost perioade când am stat departe de teren, am avut două accidentări diferite”, a conchis Drăguș.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport