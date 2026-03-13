Nordul și Polonia ne strivesc Bodo/Glimt e aproape de sferturile UCL, o altă echipă scandinavă e senzația cupelor europene. Noi unde suntem?
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 16:37
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 16:37
  • România e de multă vreme în afara actualei ediții a cupelor europene, unde țări comparabile cu noi continuă și parcursul, dar și să uimească prin ceea ce realizează
  • O formație pe care anul trecut FCSB o învingea a reușit acum un număr incredibil de victorii, aproape câte au la un loc toate reprezentatele României
  • Polonia va avea în vară două echipe în preliminariile Champions League, iar cea din Europa League va începe la o lună distanță după reprezentanta României

România a privit doar la televizor cupele europene, în acest sezon, începând cu faza eliminatorie, în toate cele 3 competiții. CFR și U Cluj au fost eliminate încă din iulie-august 2025, Craiova a ieșit în decembrie, iar FCSB s-a oprit la final de ianuarie, la coada clasamentului din Europa League.

Număr 9 surpriză! Pe cine convoacă Mircea Lucescu ca atacant în locul lui Louis Munteanu, accidentat. Bifează acum meciul 200 în Liga 1
Citește și
Număr 9 surpriză! Pe cine convoacă Mircea Lucescu ca atacant în locul lui Louis Munteanu, accidentat. Bifează acum meciul 200 în Liga 1
Citește mai mult
Număr 9 surpriză! Pe cine convoacă Mircea Lucescu ca atacant în locul lui Louis Munteanu, accidentat. Bifează acum meciul 200 în Liga 1

Scandinavia uimește

În timp ce noi doar stăm și ne uităm, alții, din țări comparabile cu noi, ca bugete, salarii, drepturi TV, medie de spectatori etc. uimesc continentul. Și e vorba în special de două formații din nordul Europei și de o țară aflată aproape de România.

Bodo/Glimt e surpriza numărul 1, cu un parcurs uluitor în Champions League. Ultimele 5 meciuri sunt tot atâtea victorii și echipa e cu un picior în sferturile de finală:

  • 3-1 cu Manchester City
  • 2-1 cu Atletico Madrid
  • 3-1 cu Inter
  • 2-1 cu Inter
  • 3-0 cu Sporting Lisabona

O altă grupare, tot scandinavă, a reușit ceva cu adevărat ieșit din comun. Ceva care e aproape imposibil de obținut de grupări care nu fac parte din Top 5-6 țări, în care sunt incluse Anglia, Spania, Germania, Italia, Franța și Portugalia. Și anume: să aibă un număr fantastic de victorii într-un sezon de cupă europeană. Are un procentaj al succeselor de 80% raportat la numărul total de meciuri!

E vorba despre un club care, la fel ca Bodo/Glimt, nu e unul cu tradiție în privința participărilor pe continent: Midtjylland, din Danemarca.

arcursul din 2025-2026 e remarcabil: echipa a plecat din preliminariile Europa League, turul 3 și acum e cu un pas în sferturi, după ce a câștigat 12 dintre cele 15 jocuri!!!

Numărul impresionant de victorii e atât de mare, încât egalează aproape suma succeselor înregistrate de toate participantele României în acest sezon. U Cluj, CFR, FCSB și Craiova au susținut 38 de meciuri și au câștigat doar 15. Adică un procent de sub 40%. Midtjylland a terminat 80% din meciuri cu victorie.

Între cele 12 partide în care a fost în avantaj la final, adversare au fost și nume importante, cum ar fi Nottingham Forest, pe care trupa daneză a bătut-o chiar de două ori, ambele în deplasare: o dată pe tabloul principal, a doua oară joi seară, în turul optimilor de finală.

Cele 12 victorii ale lui Midtjylland în acest sezon european:

  • 2-1 Hibernian
  • 3-1, 2-0 Fredrikstad
  • 4-0, 2-0 KuPS Kuopio
  • 2-0 Sturm Graz
  • 3-2, 1-0 Nottingham Forest
  • 3-0 Maccabi Tel Aviv
  • 3-1 Celtic
  • 1-0 Genk
  • 2-0 Dinamo Zagreb

Din afara formațiilor de club din Top 6 campionate, doar Rakow, și AZ Alkmaar se apropie de performanța lui Midtjylland.

Procentaj victorii în acest sezon european, fără echipe din Top 6 campionate:

  • 1. Midtjylland (Danemarca) ⟶ 80%
  • 2. Rakow (Polonia) ⟶ 70%
  • 3. Alkmaar (Olanda) ⟶ 66%
  • 4-6. Genk (Belgia), Sparta Praga (Cehia), AEK Atena (Grecia) ⟶ 62%

Unde ne aflăm noi? Extrem de departe de ceea ce a atins Midtjylland, o formație pe care FCSB o învingea fără drept de apel pe tabloul principal din Europa League, în sezonul trecut: a fost 2-0 pentru campioana României, într-un joc disputat pe Arena Națională.

Procentajul victoriilor echipelor noastre în acest sezon:

  • Universitatea Craiova ⟶ 50%
  • FCSB ⟶ 37,5%
  • CFR Cluj ⟶ 37,5%
  • U Cluj ⟶ 0%

În schimb, țara care e până acum revelația indiscutabilă a cupelor europene și care a adunat un coeficient deosebit e Polonia.

E pe locul 7 în clasamentul punctajului din acest sezon, peste Turcia, Belgia, Olanda, Grecia. Are un punctaj apropiat de cel al Franței, de aproape 3 ori mai mare decât al României.

Polonezii au avut la start același număr de echipe ca noi, 4, însă randamentul fiecărui club în parte a fost bun și foarte bun:

  • Rakow - 9 victorii - 70% procentaj
  • Lech Poznan - 8 victorii - 53%
  • Jagiellonia - 7 victorii - 50%
  • Legia Varșovia - 7 victorii - 50%

Polonia a trecut de 30 de victorii în acest sezon, de peste două ori mai mult decât România. Mai are două echipe în joc, ambele au pierdut prima manșă din optimile Conference League: Lech Poznan - Șahtior 1-3 și Fiorentina - Rakow 2-1.

În clasamentul general al coeficienților de țară, Polonia e pe locul 12, la doar două poziții în spatele ultimului loc care îi permite campioanei să meargă direct în Champions League. România e pe 24.

În viitorul sezon european, 2026/27, există o mare diferență între noi și polonezi

CHAMPIONS LEAGUE

  • Campioana României intră în primul tur preliminar
  • Campioana Poloniei în al doilea tur. Mai mult, Polonia va avea în UCL o a doua echipă, vicecampioana, care va fi pe traseul non-campioanelor și care va lua startul tot în turul 2

EUROPA LEAGUE

  • Câștigătoarea Cupei din România sau ocupanta locului 2 vor începe tot din turul 1 preliminar
  • Echipa care ia Cupa în Polonia sau cea care termină pe poziția a treia în campionat va începe din turul 3

Citește și

Ilie îl lasă pe Becali să aștepte „Cobra”, mesaj sec despre marea întâlnire cu patronul FCSB: „O să ajung când o să am timp”
Superliga
15:36
Ilie îl lasă pe Becali să aștepte „Cobra”, mesaj sec despre marea întâlnire cu patronul FCSB: „O să ajung când o să am timp”
Citește mai mult
Ilie îl lasă pe Becali să aștepte „Cobra”, mesaj sec despre marea întâlnire cu patronul FCSB: „O să ajung când o să am timp”
 Ce se întâmplă cu candidatura lui Burleanu TAS va analiza cererea de suspendare a Adunării Generale. Strategia FRF
Diverse
15:31
Ce se întâmplă cu candidatura lui Burleanu TAS va analiza cererea de suspendare a Adunării Generale. Strategia FRF
Citește mai mult
 Ce se întâmplă cu candidatura lui Burleanu TAS va analiza cererea de suspendare a Adunării Generale. Strategia FRF

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Acest parteneriat strategic e un fel de a băga un băț românesc prin gardul unguresc”. Vizita lui Zelenski la București, explicată de cel mai cunoscut analist al spațiului ex-sovietic
INTERVIU „Acest parteneriat strategic e un fel de a băga un băț românesc prin gardul unguresc”. Vizita lui Zelenski la București, explicată de cel mai cunoscut analist al spațiului ex-sovietic
INTERVIU „Acest parteneriat strategic e un fel de a băga un băț românesc prin gardul unguresc”. Vizita lui Zelenski la București, explicată de cel mai cunoscut analist al spațiului ex-sovietic
Știrile zilei din sport
Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Superliga
09:04
Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Citește mai mult
Liga 1 LIVE de la 18:15 » Oțelul o va înfrunta pe Csikszereda în prima rundă de play-out
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Superliga
13.03
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Autogol antologic în Liga 1 FOTO. Imaginile care vor face înconjurul lumii: unul dintre cele mai ridicole tontogoluri din istorie!
Superliga
13.03
Autogol antologic în Liga 1 FOTO. Imaginile care vor face înconjurul lumii: unul dintre cele mai ridicole tontogoluri din istorie!
Citește mai mult
Autogol antologic în Liga 1 FOTO. Imaginile care vor face înconjurul lumii: unul dintre cele mai ridicole tontogoluri din istorie!
  „S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”
Superliga
13.03
„S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”
Citește mai mult
  „S-a instaurat panica” Explicația pentru colapsul de la FCSB: „Nu e o scuză”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:56
„Mi-au pus carne în ghiozdan” Radu Naum povestește un episod amuzant: cum au încercat oficialii unui club din România să-l mituiască
„Mi-au pus carne în ghiozdan” Radu Naum povestește un episod amuzant: cum au încercat oficialii unui club din România să-l mituiască
23:17
„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”
„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”
22:01
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
Noul stadion Dinamo Lucrările s-au oprit de câteva zile: „Liniște și pace”. Ce se întâmplă cu demolarea
22:39
„Nu suntem degeaba aici” VIDEO. Eroul lui FC Argeș, mesaj pentru contestatari, după victoria cu U Craiova
 „Nu suntem degeaba aici” VIDEO. Eroul lui FC Argeș, mesaj pentru contestatari, după victoria cu U Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Top stiri
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
Superliga
13.03
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
Citește mai mult
Starea victimei s-a agravat dramatic Femeia lovită de rapidistul Keita pe trecerea de pietoni a suferit mai multe AVC-uri
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Superliga
13.03
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Citește mai mult
„Terenul e pregătit” Detalii de ultimă oră despre noul stadion din Pitești: „Prima arenă din România care va funcționa astfel”
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
Superliga
13.03
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
Citește mai mult
Suporterii decid la Dinamo După conflictul cu rapidiștii, clubul a luat hotărârea: „Vom respecta ce spun liderii de galerie”
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE
B365
12.03
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Piața Unirii 2. Persoana prinsă sub metrou a murit | UPDATE

