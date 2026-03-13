Nordul și Polonia ne strivesc Bodo/Glimt e aproape de sferturile UCL, o altă echipă scandinavă e senzația cupelor europene. Noi unde suntem?

România e de multă vreme în afara actualei ediții a cupelor europene, unde țări comparabile cu noi continuă și parcursul, dar și să uimească prin ceea ce realizează

O formație pe care anul trecut FCSB o învingea a reușit acum un număr incredibil de victorii, aproape câte au la un loc toate reprezentatele României

Polonia va avea în vară două echipe în preliminariile Champions League, iar cea din Europa League va începe la o lună distanță după reprezentanta României

România a privit doar la televizor cupele europene, în acest sezon, începând cu faza eliminatorie, în toate cele 3 competiții. CFR și U Cluj au fost eliminate încă din iulie-august 2025, Craiova a ieșit în decembrie, iar FCSB s-a oprit la final de ianuarie, la coada clasamentului din Europa League.

Scandinavia uimește

În timp ce noi doar stăm și ne uităm, alții, din țări comparabile cu noi, ca bugete, salarii, drepturi TV, medie de spectatori etc. uimesc continentul. Și e vorba în special de două formații din nordul Europei și de o țară aflată aproape de România.

Bodo/Glimt e surpriza numărul 1, cu un parcurs uluitor în Champions League. Ultimele 5 meciuri sunt tot atâtea victorii și echipa e cu un picior în sferturile de finală:

3-1 cu Manchester City

2-1 cu Atletico Madrid

3-1 cu Inter

2-1 cu Inter

3-0 cu Sporting Lisabona

O altă grupare, tot scandinavă, a reușit ceva cu adevărat ieșit din comun. Ceva care e aproape imposibil de obținut de grupări care nu fac parte din Top 5-6 țări, în care sunt incluse Anglia, Spania, Germania, Italia, Franța și Portugalia. Și anume: să aibă un număr fantastic de victorii într-un sezon de cupă europeană. Are un procentaj al succeselor de 80% raportat la numărul total de meciuri!

E vorba despre un club care, la fel ca Bodo/Glimt, nu e unul cu tradiție în privința participărilor pe continent: Midtjylland, din Danemarca.

arcursul din 2025-2026 e remarcabil: echipa a plecat din preliminariile Europa League, turul 3 și acum e cu un pas în sferturi, după ce a câștigat 12 dintre cele 15 jocuri!!!

Numărul impresionant de victorii e atât de mare, încât egalează aproape suma succeselor înregistrate de toate participantele României în acest sezon. U Cluj, CFR, FCSB și Craiova au susținut 38 de meciuri și au câștigat doar 15. Adică un procent de sub 40%. Midtjylland a terminat 80% din meciuri cu victorie.

Între cele 12 partide în care a fost în avantaj la final, adversare au fost și nume importante, cum ar fi Nottingham Forest, pe care trupa daneză a bătut-o chiar de două ori, ambele în deplasare: o dată pe tabloul principal, a doua oară joi seară, în turul optimilor de finală.

Cele 12 victorii ale lui Midtjylland în acest sezon european:

2-1 Hibernian

3-1, 2-0 Fredrikstad

4-0, 2-0 KuPS Kuopio

2-0 Sturm Graz

3-2, 1-0 Nottingham Forest

3-0 Maccabi Tel Aviv

3-1 Celtic

1-0 Genk

2-0 Dinamo Zagreb

Din afara formațiilor de club din Top 6 campionate, doar Rakow, și AZ Alkmaar se apropie de performanța lui Midtjylland.

Procentaj victorii în acest sezon european, fără echipe din Top 6 campionate:

1. Midtjylland (Danemarca) ⟶ 80%

2. Rakow (Polonia) ⟶ 70%

3. Alkmaar (Olanda) ⟶ 66%

4-6. Genk (Belgia), Sparta Praga (Cehia), AEK Atena (Grecia) ⟶ 62%

Unde ne aflăm noi? Extrem de departe de ceea ce a atins Midtjylland, o formație pe care FCSB o învingea fără drept de apel pe tabloul principal din Europa League, în sezonul trecut: a fost 2-0 pentru campioana României, într-un joc disputat pe Arena Națională.

FOTO. FCSB - Midtjylland 2-0

Procentajul victoriilor echipelor noastre în acest sezon:

Universitatea Craiova ⟶ 50%

FCSB ⟶ 37,5%

CFR Cluj ⟶ 37,5%

U Cluj ⟶ 0%

În schimb, țara care e până acum revelația indiscutabilă a cupelor europene și care a adunat un coeficient deosebit e Polonia.

E pe locul 7 în clasamentul punctajului din acest sezon, peste Turcia, Belgia, Olanda, Grecia. Are un punctaj apropiat de cel al Franței, de aproape 3 ori mai mare decât al României.

Polonezii au avut la start același număr de echipe ca noi, 4, însă randamentul fiecărui club în parte a fost bun și foarte bun:

Rakow - 9 victorii - 70% procentaj

Lech Poznan - 8 victorii - 53%

Jagiellonia - 7 victorii - 50%

Legia Varșovia - 7 victorii - 50%

Polonia a trecut de 30 de victorii în acest sezon, de peste două ori mai mult decât România. Mai are două echipe în joc, ambele au pierdut prima manșă din optimile Conference League: Lech Poznan - Șahtior 1-3 și Fiorentina - Rakow 2-1.

În clasamentul general al coeficienților de țară, Polonia e pe locul 12, la doar două poziții în spatele ultimului loc care îi permite campioanei să meargă direct în Champions League. România e pe 24.

În viitorul sezon european, 2026/27, există o mare diferență între noi și polonezi

CHAMPIONS LEAGUE

Campioana României intră în primul tur preliminar

Campioana Poloniei în al doilea tur. Mai mult, Polonia va avea în UCL o a doua echipă, vicecampioana, care va fi pe traseul non-campioanelor și care va lua startul tot în turul 2

EUROPA LEAGUE

Câștigătoarea Cupei din România sau ocupanta locului 2 vor începe tot din turul 1 preliminar

Echipa care ia Cupa în Polonia sau cea care termină pe poziția a treia în campionat va începe din turul 3

