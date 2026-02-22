SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Explozie de bucurie pe gheață a americanilor, după golul de aur Foto: Imago
Jocurile Olimpice

SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!

Theodor Jumătate
Publicat: 22.02.2026, ora 19:17
Actualizat: 22.02.2026, ora 20:07
  • SUA, campioană olimpică la hochei masculin, după ce a cucerit medalia de aur și la feminin, cu același scor, în fața aceleiași rvale: 2-1 împotriva Canadei și azi, tot cu gol de aur în prelungiri. 
  • Americanii nu mai câștigaseră finala Jocurilor de Iarnă din 1980, de la 4-3 istoric cu URSS. E al treilea lor titlu olimpic la hochei. 
  • O superfinală 100% NHL. S-au înfruntat cei mai buni jucători ai campionatului de hochei nord-american.

Ce sfârșit de turneu în hocheiul olimpic! Două finale aproape identice și la feminin, și la masculin.

  • Pe 19 februarie, fetele SUA au învins Canada cu 2-1 în prelungiri. Gol de Aur!
  • Pe 22 februarie, în ultima zi a Jocurilor de Iarnă, băieții SUA au câștigat tot împotriva Canadei. La fel, 2-1 în overtime. Gol de Aur!

Nu se putea ceva mai frumos pentru americani decât să cucerească aurul cu un gol de aur.

SUA, aur olimpic după aproape jumătate de secol. Altă finală mare

La masculin, e al treilea titlu olimpic al Statelor Unite, după cele din 1960 și 1980. Acesta este primul în afara țării!

În urmă cu 46 de ani, selecționata „Stars and Stripes” a reușit ceea ce avea să devină „Miracle on Ice”.

Un triumf neașteptat în finală contra marii favorite URSS, care avea atunci 5 medalii de aur la JO, ultimele patru consecutive. A fost 4-3 pentru SUA.

Acum, altă victorie colosală a americanilor, 2-1 împotriva altei echipe cotate cu prima șansă, Canada.

11.433 de spectatori
au asistat duminică la finala masculină de hochei la Jocurile Olimpice

Canadienii au irosit o superioritate de doi pe gheață și au ratat cu poarta goală!

Și în 1980, finala s-a jucat într-o zi de 22 februarie. Și în 2026, la fel.

Pe Arena „Santa Giulia” din Milano, într-o superfinală 100% NHL, americanii au deschis scorul în prima repriză: a înscris Matt Boldy, atacantul de la Minnesota Wild.

Canadienii au egalat în repriza secundă, fundașul Cale Makar. Și puteau învinge ei în a treia repriză.

Pucul lui Jack Hughes s-a oprit în poartă. Golul de aur al Statelor Unite Foto: Imago Pucul lui Jack Hughes s-a oprit în poartă. Golul de aur al Statelor Unite Foto: Imago
Pucul lui Jack Hughes s-a oprit în poartă. Golul de aur al Statelor Unite Foto: Imago

Au avut superioritate de doi jucători pe gheață (5-3), iar Nathan MacKinnon, colegul lui Makar de la Colorado Avalanche, a fost în fața golului victoriei. A tras pe lângă poarta goală.

Canadianul MacKinnon a ratat golul victoriei Foto: Imago Canadianul MacKinnon a ratat golul victoriei Foto: Imago
Canadianul MacKinnon a ratat golul victoriei Foto: Imago

Doi eroi: marcatorul Hughes și portarul Hellebuyck

Fantastica finală de la Milano Cortina a intrat în prelungiri.

În overtime, 3 contra 3, a fost momentul lui Jack Hughes. Jucătorul lui New Jersey Devils a șutat pe sub portarul Jordan Binnington (St. Louis Blues) și a fost golul de aur. 2-1. Pentru aur olimpic.

Jack Hughes, băiatul de aur al Americii. A rămas fără un dinte în finală după ce a fost lovit cu crosa în față Foto: Imago Jack Hughes, băiatul de aur al Americii. A rămas fără un dinte în finală după ce a fost lovit cu crosa în față Foto: Imago
Jack Hughes, băiatul de aur al Americii. A rămas fără un dinte în finală după ce a fost lovit cu crosa în față Foto: Imago

Dacă Hughes a marcat golul decisiv, goalkeeperul american a fost celălalt erou al finalei.

Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets) a fost un zid în poarta sa. A apărat aproape tot.

42 de șuturi
a avut Canada, iar Hellebuyck a apărat 41! SUA a tras de 28 de ori. Cu două goluri

Titlu pentru Johnny Gaudreau

Americanii i-au dedicat titlul unui compatriot, unui alt hocheist, ca ei.

Au câștigat în memoria lui Johnny Gaudreau. Jucase în NHL, la Calgary Flames și Columbus Blue Jackets.

Tricoul lui Gaudreau, purtat pe gheață de campionii olimpici Foto: Imago Tricoul lui Gaudreau, purtat pe gheață de campionii olimpici Foto: Imago
Tricoul lui Gaudreau, purtat pe gheață de campionii olimpici Foto: Imago

Avea 31 de ani pe 29 august 2024, când el și fratele său Matthew au fost uciși într-un accident de un șofer beat, în statul New Jersey.

Tricoul lui Johnny cu numărul 13 a fost ținut permanent în vestiarul naționalei SUA la aceste Jocuri. La sfârșitul finalei, au arătat tricoul publicului.

Hocheiștii de aur au sărbătorit triumful împreună cu copiii lui Johnny Gaudreau Hocheiștii de aur au sărbătorit triumful împreună cu copiii lui Johnny Gaudreau
Hocheiștii de aur au sărbătorit triumful împreună cu copiii lui Johnny Gaudreau

