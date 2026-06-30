Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor

- Drepturile de televizare pentru „dubla” dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, au fost achiziționate.
- Meciurile vor putea fi urmărite și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
După ce a câștigat campionatul în sezonul trecut, Universitatea Craiova va evolua în primul tur preliminar al UEFA Champions League.
Meciul tur este programat pe 8 iulie, de la ora 20:00, în timp ce returul de la Craiova se va juca o săptămână mai târziu, de la 20:30.
Cine transmite „dubla” U Craiova - ML Vitebsk
Cele două partide vor putea fi urmărite în direct pe canalele Digi Sport și Prima Sport, televiziunile care dețin și drepturile pentru faza principală a competiției.
În tururile preliminare ale competițiilor europene, drepturile de televizare, până la meciurile din play-off, aparțin cluburilor gazdă.
Dacă va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va da piept cu câștigătoarea duelului FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) – PFC Levski Sofia (Bulgaria).
Între cele două meciuri cu ML Vitebsk, Universitatea Craiova o va întâlni pe vicecampioana U Cluj, în Supercupa României, de la ora 21:00, într-o partidă programată pe 12 iulie.