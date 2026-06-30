Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor

Drepturile de televizare pentru „dubla” dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, au fost achiziționate.

Meciurile vor putea fi urmărite și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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După ce a câștigat campionatul în sezonul trecut, Universitatea Craiova va evolua în primul tur preliminar al UEFA Champions League.

Meciul tur este programat pe 8 iulie, de la ora 20:00, în timp ce returul de la Craiova se va juca o săptămână mai târziu, de la 20:30.

Cine transmite „dubla” U Craiova - ML Vitebsk

Cele două partide vor putea fi urmărite în direct pe canalele Digi Sport și Prima Sport, televiziunile care dețin și drepturile pentru faza principală a competiției.

În tururile preliminare ale competițiilor europene, drepturile de televizare, până la meciurile din play-off, aparțin cluburilor gazdă.

Dacă va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va da piept cu câștigătoarea duelului FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) – PFC Levski Sofia (Bulgaria).

Între cele două meciuri cu ML Vitebsk, Universitatea Craiova o va întâlni pe vicecampioana U Cluj, în Supercupa României, de la ora 21:00, într-o partidă programată pe 12 iulie.

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