Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Campionatul Mondial

Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 16:07
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 16:07
  • Germania a fost eliminată de la CM 2026 de către Paraguay, în 16-imile competiției, după executarea loviturilor de departajare.
  • Cel mai în vârstă fotbalist dintre titularii lui Nagelsmann a fost cel care a acoperit cea mai mare distanță în cele 120 de minute: s-a apropiat de 16 kilometri!
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Germania pleacă acasă după ce a disputat primul meci eliminatoriu. A fost scoasă din competiție de Paraguay, în urma unui meci care a avut nevoie de prelungiri, dar și de loviturile de departajare.

Germania - Paraguay s-a jucat 120 de minute, timp în care s-a înregistrat ceva care se întâmplă foarte rar în partidele care necesită extra-time. Un fotbalist să treacă de bariera de 15 kilometri alergați.

În confruntarea de la Boston, Joshua Kimmich, aproape că a egalat recordul stabilit de rusul Aleksandr Golovin, la Campionatul Mondial din 2018, în alt meci care a avut 120 de minute: Rusia - Spania.

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Rusul Golovin versus neamțul Kimmich

Mijlocașului rus i-au lipsit atunci doar 500 de metri pentru a ajunge la 16 kilometri, performanță care a uluit planeta și specialiștii la vremea respectivă.

Chiar s-au născut atunci polemici aprinse, unii suspectând faptul că, din moment ce turneul are loc în Rusia, fotbaliștii ruși apelează și la metode neortodoxe, pentru că ar beneficia de lipsa controalelor antidoping.

Aleksandr Golovin în meciul Rusia - Spania de la CM 2018 (FOTO: IMAGO) Aleksandr Golovin în meciul Rusia - Spania de la CM 2018 (FOTO: IMAGO)
Aleksandr Golovin în meciul Rusia - Spania de la CM 2018 (FOTO: IMAGO)

Acum, Kimmich a fost aproape de Golovin. Căpitanul nemților a bifat 15,7 kilometri. Comparativ, în celălalt meci de azi-noapte, care a necesitat prelungiri, fotbalistul care a alergat cel mai mult a fost marocanul El Aynaoui, doar 14,3 kilometri.

Golovin, mai tânăr cu aproape 10 ani decât Kimmich

Totuși, există diferențe între cele două jocuri și cei doi fotbaliști. Germania - Paraguay s-a jucat în miezul zilei, de la ora locală 16:30 la Boston, unde erau peste 32-33 de grade, în vreme ce Maroc - Olanda s-a jucat în nocturnă, s-a terminat aproape de ora 23:00, ora locală la Monterrey, în Mexic.

Kimmich a fost cel mai în vârstă titular al Germaniei în acest joc. El a împlinit 31 de ani în februarie. El Aynaoui are doar 24, în vreme ce rusul Golovin avea în 2018, când a atins acea performanță fantastică, de aproape 16 kilometri într-un meci, doar 22 de ani. Cu aproape 10 ani mai tânăr decât Kimmich.

67 de meciuri
a jucat Kimmich între iunie 2025 și iunie 2025 pentru Bayern Munchen și naționala Germaniei, în 7 competiții: Campionatul Mondial, Campionatul Mondial al Cluburilor, Preliminarii CM, Bundesliga, Champions League, Cupa Germaniei, Supercupa Germaniei

Ce a făcut Kimmich e ceva aproape imposibil

Media maratoniștilor, jucătorii care au alergat cel mai mult, în meciurile din faza grupelor, a fost undeva în jur de 11,7-12 kilometri.

Practic, Kimmich a adăugat la această medie încă 33% în meciul cu Paraguay, exact timpul în plus aferent prelungirilor.

Totuși, specialiștii în pregătirea fizică spun că e foarte complicat, dacă nu imposibil, ca în prelungiri, după ce ai jucat 90 de minute, să reușești să ai același ritm al distanței parcurse ca în primele două reprize. Ceea ce însă a reușit să facă Joshua Kimmich cu Paraguay.

Joshua Kimmich (Foto: IMAGO) Joshua Kimmich (Foto: IMAGO)
Joshua Kimmich (Foto: IMAGO)

Un iordanian e maratonistul Mondialului

Un fotbalist a reușit la acest turneu, în faza grupelor, o performanță rară: să fie în toate cele 3 meciuri numărul 1 la distanța parcursă.

E un jucător de la o națională care a pierdut toate confruntările, Iordania. Numele lui: Al Rawabdeh, 29 de ani, care evoluează la un club din Malaezia, la Selangor. El s-a apropiat de 40 de kilometri alergați în cele 3 partide:

  • 13,03 km în meciul Iordania - Austria 1-3
  • 13,09 km în meciul Iordania - Algeria 1-2
  • 12,31 km în meciul Iordania - Argentina 1-3

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