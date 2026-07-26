Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru

Golul 3 al lui Dinamo a fost anulat în teren pe semnalizarea de ofsaid a asistentului și validat nu de soft, ci de central, chemat de VAR

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Foarte puțină lume a înțeles modul în care brigada de arbitri și cei din camera VAR au gestionat și ulterior au decis la faza din minutul 59 a derby-ului Dinamo - Universitatea Craiova 5-1.

Fază ciudată la Dinamo - U Craiova

Scorul era strâns, 2-1, iar oaspeții erau în 10. Dinamo a marcat prin Alexandru Pop, din pasa lui Armstrong. Reușita a fost anulată după ce asistentul Ferencz Tunyogi a ridicat fanionul.

A urmat o analiză VAR lungă din partea lui Marcel Bârsan, după care centralul Istvan Kovacs a fost chemat la monitor. A stat și el multă vreme în fața reluărilor, după care a schimbat decizia asistentului și a indicat gol: 3-1.

FOTO Captură Prima Sport 1

Totuși, de ce o poziție de ofsaid a avut nevoie ca arbitrul de centru să meargă la monitor și nu a fost decisă de analiza softului, care trage liniile?

GOLAZO.ro are explicația pentru ceea ce s-a întâmplat: liniile nu au putut fi trase fiindcă n-a funcționat calibrarea terenului, deci o concluzie bazată exclusiv pe tehnologie nu a putut fi obținută.

Arbitrul VAR principal, Marcel Bârsan, a considerat că Pop nu era în ofsaid în momentul pasei, însă nu e o fază la limită, motiv pentru care nu era vorba despre o decizie factuală.

Astfel că a decis să-l cheme pe Kovacs la monitor, pentru a vedea reluările cu stop-cadru și pentru a lua el o hotărâre finală.

FOTO Captură Prima Sport 1

Istvan a fost de aceeași părere cu Bârsan, anume: asistentul nu trebuia să ridice fanionul, Pop nu era în afara jocului.

Merită menționat și că, în momentul în care Istvan Kovacs a venit la monitorul VAR, i s-a prezentat inclusiv o reluare dintr-un unghi care nu a apărut pe transmisiunea TV: una filmată cu camera din colțul de sus al stadionului, dinspre poarta la care se marcare golul din minutul 59!

FOTO Captură video Prima Sport 1

Protocolul VAR permite inclusiv genul acesta de intervenții.

Când reluările arată că asistentul s-a înșelat, dacă nu pot fi trase liniile cu ajutorul softului, atunci sunt două variante: fie se ia decizia direct de către arbitrul VAR și doar e comunicată centralului, fiindcă e ceva factual, fie dacă e ceva la limită, e chemat arbitrul de centru să decidă, fiind o fază interpretabilă, fix situația de la Dinamo - Craiova, din minutul 59!

Există și a treia variantă, în care dacă nu merg trase liniile, dar decizia asistentului din teren nu pare 100% cea bună, dar nu poți spune nici dacă e sau nu ofsaid după vizionarea reluărilor, atunci se lasă activă decizia din teren.

VIDEO. Golul marcat de Pascual în Dinamo - U Craiova 5-1

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