Explicația celei mai ciudate faze! În minutul 59, Kovacs a fost chemat la monitor să judece un ofsaid. De ce s-a întâmplat acest lucru

- Golul 3 al lui Dinamo a fost anulat în teren pe semnalizarea de ofsaid a asistentului și validat nu de soft, ci de central, chemat de VAR
Foarte puțină lume a înțeles modul în care brigada de arbitri și cei din camera VAR au gestionat și ulterior au decis la faza din minutul 59 a derby-ului Dinamo - Universitatea Craiova 5-1.
Fază ciudată la Dinamo - U Craiova
Scorul era strâns, 2-1, iar oaspeții erau în 10. Dinamo a marcat prin Alexandru Pop, din pasa lui Armstrong. Reușita a fost anulată după ce asistentul Ferencz Tunyogi a ridicat fanionul.
A urmat o analiză VAR lungă din partea lui Marcel Bârsan, după care centralul Istvan Kovacs a fost chemat la monitor. A stat și el multă vreme în fața reluărilor, după care a schimbat decizia asistentului și a indicat gol: 3-1.
Totuși, de ce o poziție de ofsaid a avut nevoie ca arbitrul de centru să meargă la monitor și nu a fost decisă de analiza softului, care trage liniile?
GOLAZO.ro are explicația pentru ceea ce s-a întâmplat: liniile nu au putut fi trase fiindcă n-a funcționat calibrarea terenului, deci o concluzie bazată exclusiv pe tehnologie nu a putut fi obținută.
Arbitrul VAR principal, Marcel Bârsan, a considerat că Pop nu era în ofsaid în momentul pasei, însă nu e o fază la limită, motiv pentru care nu era vorba despre o decizie factuală.
Astfel că a decis să-l cheme pe Kovacs la monitor, pentru a vedea reluările cu stop-cadru și pentru a lua el o hotărâre finală.
Istvan a fost de aceeași părere cu Bârsan, anume: asistentul nu trebuia să ridice fanionul, Pop nu era în afara jocului.
Merită menționat și că, în momentul în care Istvan Kovacs a venit la monitorul VAR, i s-a prezentat inclusiv o reluare dintr-un unghi care nu a apărut pe transmisiunea TV: una filmată cu camera din colțul de sus al stadionului, dinspre poarta la care se marcare golul din minutul 59!
Protocolul VAR permite inclusiv genul acesta de intervenții.
Când reluările arată că asistentul s-a înșelat, dacă nu pot fi trase liniile cu ajutorul softului, atunci sunt două variante: fie se ia decizia direct de către arbitrul VAR și doar e comunicată centralului, fiindcă e ceva factual, fie dacă e ceva la limită, e chemat arbitrul de centru să decidă, fiind o fază interpretabilă, fix situația de la Dinamo - Craiova, din minutul 59!
Există și a treia variantă, în care dacă nu merg trase liniile, dar decizia asistentului din teren nu pare 100% cea bună, dar nu poți spune nici dacă e sau nu ofsaid după vizionarea reluărilor, atunci se lasă activă decizia din teren.
VIDEO. Golul marcat de Pascual în Dinamo - U Craiova 5-1