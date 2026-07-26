„A fost puțin dificil la început” Dennis Man dezvăluie prin ce a trecut în primul său sezon în Olanda: „E întotdeauna o perioadă grea” + Cum l-au ajutat colegii +19 foto
Dennis Man FOTO: IMAGO
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„A fost puțin dificil la început” Dennis Man dezvăluie prin ce a trecut în primul său sezon în Olanda: „E întotdeauna o perioadă grea” + Cum l-au ajutat colegii

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 12:04
alt-text Actualizat: 26.07.2026, ora 12:04
  • Dennis Man (27 de ani), internațional român și atacant al celor de la PSV Eindhoven, a vorbit despre vara plină de emoții pe care a traversat-o, dar și despre sezonul precedent.
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Atacantul a ajuns la PSV în vara lui 2025, de la Parma, pentru aproximativ 9 milioane de euro, fiind adus pentru a acoperi lipsa lui Johan Bakayoko la RB Leipzig.

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Primul sezon în Olanda l-a convins pe Dennis Man: „Vreau să fac și mai mult”

Înainte să facă nunta cu Alexandra, Dennis Man a celebrat și primul titlu național din carieră, câștigat alături de PSV.

„A fost o experiență extraordinară în autobuz. Am transmis în direct pentru ca prietenii și familia mea din România să poată trăi momentul alături de mine.

La un moment dat nu a mai funcționat, pentru că semnalul la internet nu era suficient de bun. A fost foarte frumos să trăiesc asta”, a declarat Dennis Man, conform telegraaf.nl.

Internaționalul român a vorbit și despre cum a decurs adaptarea în Olanda.

„A fost un an foarte bun pentru mine. Când am venit aici, a fost puțin dificil. Trebuie să te adaptezi la o țară nouă și la o echipă nouă. Este întotdeauna o perioadă grea atunci când schimbi clubul, dar, pas cu pas, băieții m-au ajutat să mă integrez în echipă, iar acum mă simt foarte bine aici”, a continuat Dennis Man.

PSV și Dennis Man au sărbătorit titlul alături de fani (1).jpg
PSV și Dennis Man au sărbătorit titlul alături de fani (1).jpg

Galerie foto (19 imagini)

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Internaționalul român a încheiat primul sezon la PSV cu 11 goluri și șapte pase decisive în 35 de meciuri disputate în toate competițiile.

„Cred că m-am descurcat bine în primul meu sezon și aștept cu nerăbdare următorul sezon, pentru a evolua mai bine și pentru a ajuta echipa din ce în ce mai mult”, a spus atacantul.

Primul meci oficial al sezonului pentru PSV va fi pe 2 august, cu AZ, în Supercupa Olandei.

Dennis Man s-a căsătorit cu iubita sa din adolescență: „Trebuia să fac acest pas”

Dennis Man a trăit unul dintre cele mai importante momente din viața personală. Fotbalistul s-a întors în România pentru a se căsători cu Alexandra, alături de care formează un cuplu de aproape 12 ani.

„Petrecerea a fost cu adevărat foarte frumoasă, alături de familia mea și de prietenii apropiați. A fost o seară frumoasă, o zi frumoasă.

Trebuia să fac acest pas în viața mea, pentru că o cunosc pe soția mea de aproape 12 ani, de când aveam 14 ani. Ea este cu adevărat iubirea mea din copilărie.

Am petrecut zece zile în Ibiza cu soția mea și cu prietenii, apoi am sărbătorit nunta în România. Aceasta a fost vacanța. Nu am avut încă timp să plecăm în luna de miere. Va urma”, a povestit internaționalul român.

Dennis Man, despre decesul lui Mircea Lucescu: „Era aproape mereu alături de echipă”

Man a explicat, în cantonamentul efectuat de PSV la Marienfeld, că moartea lui Mircea Lucescu i-a afectat profund pe jucătorii naționalei.

Fostul selecționer al României s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, la câteva zile după încheierea celui de-al doilea mandat pe banca echipei naționale.

„A fost un moment dificil pentru noi, pentru că era aproape mereu alături de echipă, chiar dacă știam că nu se simțea bine.

Moartea lui a fost un moment foarte greu pentru fotbalul românesc. Pentru noi, jucătorii, era ca o figură paternă. Toată lumea îl respecta foarte mult. Este o pierdere uriașă.”

Naționala României va reveni în acțiune pe 25 septembrie, în deplasare cu Suedia, în Liga Națiunilor. Trei zile mai târziu, „tricolorii” vor întâlni Bosnia și Herțegovina.

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