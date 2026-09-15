Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a reacționat după ce UEFA a decis ca finala Europa League din 2028 să se dispute pe Arena Națională din București.

Edilul a felicitat Federația Română de Fotbal și a anunțat că stadionul urmează să treacă prin mai multe lucrări de reabilitare și modernizare până la eveniment.

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Arena Națională a mai găzduit finala Europa League din 2012, câștigată de Atletico Madrid cu 3-0 în fața lui Athletic Bilbao.

Ciprian Ciucu, după ce Bucureștiul a primit finala Europa League 2028: „Am vorbit cu Burleanu”

„Foarte tare! Felicitări Federației Române de Fotbal pentru această reușită!”, a transmis Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a precizat că Primăria s-a alăturat în primăvară candidaturii FRF și și-a asumat mai multe responsabilități pentru organizarea finalei.

„În Primăvară ne-am parteneriat cu FRF pentru această candidatură, am lucrat la dosar pe parte noastră de responsabilități, și ne-am asumat următoarele:

Punem la dispoziție stadionul Arena Națională;

Amenajăm spațiile/zone de interes pentru suporteri în oraș, locații care se vor stabili de comun acord cu Federația Română de Fotbal;

Asigurăm un plan de mobilitate și management urban, în special pe traseul de la Aeroportul Internațional Henri Coandă până la Stadionul Arena Națională și zonele amenajate pentru suporteri în oraș (da, vom fi închis cele mai multe dintre șantiere până atunci)”, a transmis edilul.

FOTO. Finala Europa League din 2012

Ciucu a detaliat și investițiile prevăzute la Arena Națională înaintea finalei din 2028.

„Ne-am asumat o serie de lucrări de reabilitare si modernizare a stadionului printre cele mai importante fiind:

Lucrări de proiectare și reparații la structură și acoperiș, pentru care s-a semnat contractul de achiziție publică în luna septembrie a acestui an

Înlocuirea ecranelor LED ale tabelei de marcaj (videocub) care constau în furnizare, montare și punere în funcțiune ecrane led și platformă de management afișare conținut aferente tabelei electronice , procedură de achiziție publică care va fi inițiată în perioada imediat următoare;

Lucrări de modernizare și upgradarea echipamentelor și sistemelor în ceea ce privește facilități precum broadcasting, transmisie TV și media, zona vestiarelor și a staff-urilor, zona băncilor de rezervă.

Deja am vorbit cu dl. Răzvan Burleanu și l-am felicitat pentru această inițiativă și reușită. Ne vom vedea în perioada următoare pentru a discuta în detaliu tot ceea ce avem de făcut pentru a folosi această oportunitate în beneficiul fotbalului și al orașului nostru! Foarte, foarte tare!”, a mai transmis primarul Capitalei.

55.000 de locuri are Arena Națională, cel mai mare stadion din România

Din 2010 încoace, finalele Europa League s-au disputat pe următoarele stadioane:

2010 - Hamburg Arena (Hamburg, Germania)

- Hamburg Arena (Hamburg, Germania) 2011 - Dublin Arena (Dublin, Irlanda)

- Dublin Arena (Dublin, Irlanda) 2012 - Arena Națională (București, România)

- Arena Națională (București, România) 2013 - Amsterdam ArenA (Amsterdam, Țările de Jos)

- Amsterdam ArenA (Amsterdam, Țările de Jos) 2014 - Juventus Stadium (Torino, Italia)

- Juventus Stadium (Torino, Italia) 2015 - Stadion Narodowy (Varșovia, Polonia)

- Stadion Narodowy (Varșovia, Polonia) 2016 - St. Jakob-Park (Basel, Elveția)

- St. Jakob-Park (Basel, Elveția) 2017 - Nationalarenan (Solna, Suedia)

- Nationalarenan (Solna, Suedia) 2018 - Parc Olympique Lyonnais (Lyon, Franța)

- Parc Olympique Lyonnais (Lyon, Franța) 2019 - Baku Olympic Stadium (Baku, Azerbaidjan)

- Baku Olympic Stadium (Baku, Azerbaidjan) 2020 - Mungersdorfer Stadium (Koln, Germania)

- Mungersdorfer Stadium (Koln, Germania) 2021 - Stadion Gdansk (Gdansk, Polonia)

- Stadion Gdansk (Gdansk, Polonia) 2022 - Ramon Sanchez-Pizjuan (Sevilla, Spania)

- Ramon Sanchez-Pizjuan (Sevilla, Spania) 2023 - Puskas Arena (Budapesta, Ungaria)

- Puskas Arena (Budapesta, Ungaria) 2024 - Aviva Stadium (Dublin, Irlanda)

- Aviva Stadium (Dublin, Irlanda) 2025 - San Mames (Bilbao, Spania)

- San Mames (Bilbao, Spania) 2026 - Beşiktaş Stadium (Istanbul, Turcia)

Pentru următoarele ediții, UEFA a stabilit:

2027 - Waldstadion (Frankfurt, Germania)

- Waldstadion (Frankfurt, Germania) 2028 - Arena Națională (București, România)

- Arena Națională (București, România) 2029 - National Stadium - în construcție (Belgrad, Serbia)

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