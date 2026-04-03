„Implicăm mediul privat” VIDEO. Ciprian Ciucu, după dezbaterea despre Arena Națională: „Trebuie să nu mai existe atâtea pierderi”

Ciprian Ciucu (48 de ani), primarul general al Capitalei, a vorbit despre problemele tehnice cu care se confruntă Arena Națională, cel mai mare stadion al țării.

Vineri, Ciprian Ciucu a organizat o dezbatere chiar la Arena Națională pentru a discuta despre cum poate fi administrat mai bine stadionul din București.

La eveniment au participat, printre alții, Valeriu Argăseală, președintele FCSB, Alexandru Cândea, manager al departamentului de evenimente la FRF, Mircea Mereuță, directorul executiv al Rapidului, sau Orlando Nicoară, director general eAD, deținătoarea drepturilor TV pentru meciurile din Liga 1.

Ciprian Ciucu: „Știm care sunt defecțiunile”

La finalul dezbaterii, Ciprian Ciucu a vorbit despre acoperișul Arenei Naționale, care nu mai funcționează din 2020 din cauza unor probleme tehnice.

„Eu știu că nu merge de mulți ani, tocmai de aceea am făcut această întâlnire cu factorii interesați ca să vedem ce opțiune ar fi să administrăm mai bine Arena Națională.

Mă preocupa subiectul, am doar trei luni de mandat, n-am putut mai repede să mă concentrez pe acest subiect, am și altele, Transportul, Economia, Investițiile, dar fiind un obiectiv foarte important al Bucureștiului, trebuie să mă preocup să fie unul bine administrat, să fie folosit la potențialul maxim și să nu mai existe atâtea pierderi.

Nu știu despre greșeli de proiectare, dar noi oricum știm în mare, pentru că ne-am ocupat, care sunt defecțiunile, vedem cât ne costă și vom decide cum să exploatăm cât mai bine această arenă.

Evident, fotbalul rămâne un pilon al acestei arene și este un domeniu foarte important”, a declarat primarul Capitalei.

Acoperișul celui mai mare stadion al României nu a mai fost folosit din luna decembrie a anului 2020, atunci când sistemul electromecanic special s-a blocat.

Ciprian Ciucu: „Trebuie să mă asigur că acest stadion va fi exploatat corect”

Ciprian Ciucu crede că este nevoie de intervenția mediului privat, pentru a evita degradarea continuă a Arenei Naționale.

„Avem un studiu, avem o expertiză. Nu trebuie eu ca primar general să știu fiecare problemă în parte. Și principala mea problemă este că arena nu are un impact.

Eu trebuie să mă asigur că acest stadion va fi exploatat corect. Eu trebuie să asigur condițiile optime ca să fie exploatat corect, să nu mai aibă așa pierderi, să nu se mai degradeze, să existe investițiile de care are nevoie.

Și de aceea nu cred că în acest moment, dacă va rămâne în cadrul Primăriei, se va întâmpla acest lucru. S-ar fi întâmplat până acum.

Ceea ce cred este că trebuie să implicăm mediul privat, trebuie să implicăm principalii factorii interesați, să găsim o formă de administrare cu adevărat demnă de asemenea stadion”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Arena Națională a înregistrat un deficit de 4 milioane de euro în cel mai profitabil an din istoria sa

În 2025, veniturile obținute din închirierea stadionului au ajuns la aproximativ 1,81 milioane de euro, în creștere față de cele 1,12 milioane de euro înregistrate în 2024, conform gsp.ro.

Este cel mai productiv an din punct de vedere al încasărilor de la deschiderea stadionului.

Sumele provin din organizarea a 60 de evenimente, dintre care:

48 de meciuri de fotbal, care au generat aproximativ 1,38 milioane de euro ;

; 12 evenimente non-sportive, care au adus în jur de 432.000 de euro.

Astfel, un meci de fotbal a produs, în medie, 28.750 de euro, în timp ce un eveniment non-sportiv a generat aproximativ 36.000 de euro.

Totuși, costurile totale pentru întreținerea și funcționarea stadionului au ajuns la 29,3 milioane de lei (aproximativ 5,81 milioane de euro), de 3,2 ori mai mult decât veniturile obținute.

Printre cele mai importante cheltuieli se numără:

întreținerea gazonului - aproximativ 1,55 milioane de euro , o sumă mai mare decât veniturile generate de toate meciurile de fotbal din 2025

, o sumă mai mare decât veniturile generate de toate meciurile de fotbal din 2025 serviciile de mentenanță - circa 1,47 milioane de euro , care includ reviziile tehnice și funcționarea sistemelor interne

, care includ reviziile tehnice și funcționarea sistemelor interne utilitățile (energie electrică, gaze, apă și canalizare) - aproximativ 1,03 milioane de euro

De asemenea, municipalitatea a achitat aproximativ 61.000 de euro pentru înlocuirea scaunelor deteriorate sau uzate.

Diferența dintre venituri și cheltuieli arată că Arena Națională a generat în 2025 un deficit de aproximativ 4 milioane de euro.

Singurul an în care pierderile au fost mai ridicate a fost 2020, când stadionul a găzduit foarte puține evenimente din cauza pandemiei, deficitul ajungând la aproximativ 4,5 milioane de euro.

Datele financiare indică un dezechilibru constant: de la inaugurarea stadionului și până în 2025, cheltuielile totale au depășit 40,8 milioane de euro, în timp ce veniturile au însumat aproximativ 13,07 milioane de euro.

235 de milioane de euro a costat construcția Arenei Naționale

