„A fost un an bun” Ciprian Deac, în extaz după victoria cu Rapid: „Acest om merită statuie!” » Ce spune despre Săpunaru

Ciprian Deac a contribuit la victoria CFR-ului cu un gol și o pasă decisivă.

RAPID - CFR. Ciprian Deac: „Am jucat pentru Mister”

La final, mijlocașul de bandă al ardelenilor i-a dedicat victoria lui Dan Petrescu, care a fost absent de pe banca tehnică în această partidă din cauza unor probleme medicale.

„Am venit cu gândul să câștigăm, s-a văzut asta din primul minut. Am fost foarte concentrați, foarte încrezători că putem termina pe locul 2. Ăsta a fost obiectivul nostru din momentul în care am ratat campionatul.

Ținând cont că am câștigat Cupa, cred că una peste alta a fost un an bun. Un an în care am format o echipă frumoasă, care joacă fotbal, care își creează foarte multe ocazii. Singurul regret e că nu ne-am bătut mai mult la campionat. La CFR sunt 30 de jucători, suntem de valori apropiate. Îi e greu lui Mister să aleagă primul 11 când suntem toți sănătoși.

Cred că orice antrenor își dorește să aibă dureri de cap când aliniază primul 11. În seara asta am jucat pentru Mister. Nu trece prin cele mai bune momente. Suntem alături de dânsul, am jucat pentru el” , a transmis Ciprian Deac, potrivit digisport.ro.

Suntem alături de el cu gândul și inima și îl așteptăm cât mai repede alături de noi. Acest om merită statuie. Să vezi doar fotbal, să trăiești pentru fotbal, să nu vezi altceva în afară de fotbal jos pălăria. E un om care mănâncă fotbal pe pâine. Ciprian Deac

Ciprian Deac, despre retragerea lui Săpunaru: „Acum începe viața pentru el”

În ultimul rând, Ciprian Deac l-a felicitat pe Cristi Săpunaru pentru toate realizările din cariera sa.

„Am fost puțin trist. Îl cunosc de mic, am jucat împreună. Știu cât de mult a iubit și iubește acest sport, dar din păcate vârsta nu iartă pe nimeni.

Mă bucur că a fost pe teren să-mi iau adio de la el. Îi urez mult noroc în viață, fericire, sănătate și să fie fericit în viața care urmează. Practic, acum începe viața pentru el” , a mai adăugat Ciprian Deac.

VIDEO. Momentul în care Săpunaru a ieșit de pe teren

Performanțele lui Săpunaru: A câştigat Europa League cu Porto

Săpunaru și-a început cariera la Național București, debutând în Liga I în 2002. În 2006 a semnat cu Rapid, unde a jucat până în 2008, câștigând Cupa și Supercupa României.

În 2008, Săpunaru a semnat cu Porto, formație alături de care a reuşit să câştige mai multe trofee importante:

1x Europa League (2010-2011)

3x Campionatul Portugaliei (2008-2009, 2010-2011, 2011-2012)

2x Cupa Portugaliei (2011, 2009)

2x Supercupa Portugaliei (2011, 2012)

5,2 milioane de euro a fost cea mai înaltă cotă de transfer atinsă de Săpunaru, conform transfermarkt.com

După ce a părăsit formația din Portugalia, fundaşul român a jucat o perioadă în Spania, la Real Zaragoza și Elche. În 2015 s-a întors la Rapid, iar după aproximativ 8 luni s-a transferat la Pandurii.

A fost aproape să câștige Cupa României cu Astra Giurgiu în 2017, pierzând în finala cu Voluntari, decisă la penalty-uri.

După perioada petrecută la Astra Giurgiu sub comanda lui Marius Șumudică, Săpunaru a plecat în Turcia, la Kayserispor și Denizlispor, înainte să se întoarcă la Rapid în 2021, unde a evoluat până în prezent.

Săpunaru a jucat şi pentru echipa națională a României, acumulând 36 de selecții. A reprezentat România la Euro 2016, iar la Euro 2008 s-a aflat în lot, dar nu a fost introdus pe teren.

Citește și