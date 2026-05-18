Ciprian Deac s-a retras CFR Cluj a făcut anunțul » Discurs emoționant al veteranului din Gruia +10 foto
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 20:10
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 20:21
  • Ciprian Deac (40 de ani), veteranul lui CFR Cluj, și-a anunțat retragerea din fotbal.

După ce nu a fost luat în cantonamentul din iarnă de antrenorul Daniel Pancu și a jucat doar 19 minute în 2026, Deac a decis să își încheie cariera de fotbalist la finalul acestui sezon.

Ciprian Deac și-a anunțat retragerea: „A venit momentul să pun stop călătoriei mele ca fotbalist”

Anunțul a fost făcut de CFR Cluj. Vizibil emoționat, legendarul fotbalist al echipei din Gruia a anunțat că va juca ultimul meci al carierei sale vineri, 22 mai, împotriva lui FC Argeș, în ultima etapă a play-off-ului.

„Dragi CFR-iști, a venit momentul în care a trebuit să spun stop călătoriei mele ca fotbalist și să spun că ultimul meu meci în acest tricou va fi cel cu FC Argeș.

De mic mi-am dorit ca atunci când va fi să mă retrag, să o fac cu stadionul plin și să fie un moment special. Vă aștept cu drag pe toți la stadion la ultimul meu meci ca jucător al acestei echipe, ultima partidă în care voi îmbrăca acest tricou minunat, care mi-a adus atâtea bucurii.

Mi-ar plăcea să veniți cât mai mulți pe stadion, să-mi iau la revedere și totodată să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat de-a lungul carierei mele ca jucător.

Sper să veniți în număr cât mai mare. Vă îmbrățișez și vă aștept cu drag la ultimul meu meci”, a transmis Ciprian Deac.

Ciprian Deac, simbol al clubului CFR Cluj

Născut la Dej și debutat în fotbal de echipa locală Unirea, Ciprian Deac a ajuns pentru prima dată la CFR Cluj în anul 2006. A jucat în Gruia până în 2010, cu o mică pauză în 2008, atunci când a fost împrumutat câteva luni la Oțelul Galați.

În 2010, Deac o părăsea pe CFR pentru a semna cu Schalke 04. Nemții plăteau la acel moment trei milioane de euro pentru aripa „feroviarilor”. Din păcate, nu s-a adaptat foarte bine la Schalke, iar după doar un an a revenit în România, la Rapid, sub formă de împrumut.

A urmat apoi întoarcerea acasă, la CFR Cluj, în 2012, urmând să joace în Gruia timp de trei ani, până în 2015, atunci când a plecat în Kazakhstan, la Aktobe, iar mai apoi la Tobol.

După doi ani petrecuți în Kazakhstan, în 2017 s-a întors din nou „acasă”, la CFR Cluj, de unde nu a mai plecat până în prezent, fiind om de bază la marile performanțe reușite de club în ultimii ani.

14 trofee
a câștigat Ciprian Deac alături de CFR Cluj

Deac a devenit campion al României alături de gruparea alb-vișinie de șapte ori. Mai mult, a câștigat patru Cupe ale României și trei Supercupe tot cu gruparea „feroviară”.

În plus, Deac a câștigat și Cupa Germaniei alături de Schalke 04 în anul 2011.

La echipa națională, Ciprian Deac a jucat 26 de meciuri și a reușit să înscrie patru goluri și să ofere trei pase decisive.

