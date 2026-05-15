Liga 1, etapa #9 FC Argeș - Rapid, LIVE de la 20:30, în penultima rundă a play-off-ului. Titlul se poate decide duminică

- FC Argeș și Rapid se întâlnesc în primul meci al etapei #9 din play-off-ul Ligii 1, de la 20:30.
- Duminică, de la aceeași oră, U Craiova și U Cluj vor disputa „finala” campionatului, iar în play-out se dispută, luni, ultima rundă, patru partide fiind programate la 20:30.
Runda din acest final de săptămână ar putea să stabilească atât campioana, cât și echipele care vor accede în cupele europene și la barajul pentru Conference League, în timp ce echipele retrogradate și care vor merge la barajul de menținere/promovare vor fi stabilite cu exactitate.
FC Argeș - Rapid, live de la 20:30 (play-off)
- Stadion: Orășenesc - Mioveni
- Arbitru: Cătălin Roman. A1: Alexandru Filip, A2: Ionuț Neacșu. VAR: Horia Mladinovici, AVAR: Andrei Antonie
Sâmbătă, 16 mai
Csikszereda - Botoșani, live de la 18:30 (play-out)
- Stadion: Municipal - Miercurea Ciuc
Dinamo - CFR Cluj, live de la 21:00 (play-off)
- Stadion: Arcul de Triumf - București
Duminică, 17 mai
Universitatea Craiova - U Cluj, live de la 20:30 (play-off)
- Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova
Luni, 18 mai
Farul - Metaloglobus, live de la 20:30
- Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi - teren principal - Ovidiu
Hermannstadt - FCSB, live de la 20:30
- Stadion: Municipal - Sibiu
Petrolul - Oțelul Galați, live de la 20:30
- Stadion: Ilie Oană - Ploiești
Unirea Slobozia - UTA Arad, live de la 20:30
- Stadion: 1 Mai - Slobozia
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|8
|46
|2
|U Cluj
|8
|45
|3
|CFR Cluj
|8
|41*
|4
|Dinamo
|8
|37
|5
|Rapid
|8
|32
|6
|FC Argeș
|8
|30
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|8
|37
|8
|UTA Arad
|8
|36*
|9
|FC Botoșani
|8
|33
|10
|Oțelul Galați
|8
|32*
|11
|Csikszereda
|8
|30
|12
|Petrolul
|8
|25
|13
|Farul
|8
|25*
|14
|Unirea Slobozia
|8
|22*
|15
|Hermannstadt
|8
|22*
|16
|Metaloglobus București
|8
|13