Liga 1, etapa #9 FC Argeș - Rapid, LIVE de la 20:30, în penultima rundă a play-off-ului. Titlul se poate decide duminică

FC Argeș și Rapid se întâlnesc în primul meci al etapei #9 din play-off-ul Ligii 1, de la 20:30.

Duminică, de la aceeași oră, U Craiova și U Cluj vor disputa „finala” campionatului, iar în play-out se dispută, luni, ultima rundă, patru partide fiind programate la 20:30.

Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Runda din acest final de săptămână ar putea să stabilească atât campioana, cât și echipele care vor accede în cupele europene și la barajul pentru Conference League, în timp ce echipele retrogradate și care vor merge la barajul de menținere/promovare vor fi stabilite cu exactitate.

FC Argeș - Rapid, live de la 20:30 ( play-off )

Stadion: Orășenesc - Mioveni

Orășenesc - Mioveni Arbitru: Cătălin Roman. A1: Alexandru Filip, A2: Ionuț Neacșu. VAR: Horia Mladinovici, AVAR: Andrei Antonie

Sâmbătă, 16 mai

Csikszereda - Botoșani, live de la 18:30 ( play-out )

Stadion: Municipal - Miercurea Ciuc

Dinamo - CFR Cluj, live de la 21:00 ( play-off )

Stadion: Arcul de Triumf - București

Duminică, 17 mai

Universitatea Craiova - U Cluj, live de la 20:30 ( play-off )

Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova

Luni, 18 mai

Farul - Metaloglobus, live de la 20:30

Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi - teren principal - Ovidiu

Hermannstadt - FCSB, live de la 20:30

Stadion: Municipal - Sibiu

Petrolul - Oțelul Galați, live de la 20:30

Stadion: Ilie Oană - Ploiești

Unirea Slobozia - UTA Arad, live de la 20:30

Stadion: 1 Mai - Slobozia

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 8 37 5 Rapid 8 32 6 FC Argeș 8 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 8 37 8 UTA Arad 8 36* 9 FC Botoșani 8 33 10 Oțelul Galați 8 32* 11 Csikszereda 8 30 12 Petrolul 8 25 13 Farul 8 25* 14 Unirea Slobozia 8 22* 15 Hermannstadt 8 22* 16 Metaloglobus București 8 13 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport