Screciu a ajuns la 7 trofee După eventul realizat, fundașul Craiovei a urcat în  topul celor mai titrați fotbaliști activi din Liga 1 » Cine domină ierarhia all-time +53 foto
Vladimir Screciu FOTO Sport Pictures
Superliga

Screciu a ajuns la 7 trofee După eventul realizat, fundașul Craiovei a urcat în topul celor mai titrați fotbaliști activi din Liga 1 » Cine domină ierarhia all-time

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 16:32
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 17:01
  • Sezonul în care Vladimir Screciu a contribuit la eventul reușit de Universitatea Craiova îl aduce pe fundașul oltenilor mai aproape de grupul restrâns de jucători activi din Liga 1 cu un palmares solid.
  • Distanța față de vârful ierarhiei all-time rămâne însă considerabilă, unde lider este Răzvan Raț, urmat de nume legendare precum Marius Lăcătuș, Miodrag Belodedici, Gheorghe Hagi sau Tudorel Stoica.

Eventul reușit de Universitatea Craiova în sezonul 2025-2026 l-a propulsat pe Vladimir Screciu la un total de șapte trofee majore în carieră.

  • Campion al României:
    25/26 Universitatea Craiova
  • Campion al Belgiei:
    18/19 KRC Genk
  • 3x Cupa României:
    25/26 Universitatea Craiova
    20/21 Universitatea Craiova
    17/18 Universitatea Craiova
  • Supercupa României:
    21/22 Universitatea Craiova
  • Supercupa Belgiei:
    19/20 KRC Genk
Începe aventura în Liga Campionilor Universitatea Craiova intră pe ruta campioanelor » Lista posibililor adversari + când află cu cine joacă
Citește și
Începe aventura în Liga Campionilor Universitatea Craiova intră pe ruta campioanelor » Lista posibililor adversari + când află cu cine joacă
Citește mai mult
Începe aventura în Liga Campionilor Universitatea Craiova intră pe ruta campioanelor » Lista posibililor adversari + când află cu cine joacă

Vladimir Screciu, cel mai titrat fotbalist din lotul Craiovei: 7 trofee în palmares

Pentru fundașul de 26 de ani, titlul cucerit în acest sezon cu U Craiova are însă o semnificație specială, deoarece este primul campionat câștigat ca protagonist, cu o contribuție directă și consistentă pe teren.

În 2019, la Genk, Vladimir Screciu a făcut parte din lotul campioanei Belgiei și a fost recompensat cu medalia de campion, însă nu a apucat să debuteze oficial din cauza unei fracturi la gleznă suferite la antrenament.

În același context, a fost inclus în palmaresul său și Supercupa Belgiei, trofeu trecut în palmares fără niciun minut jucat.

Cu cele șapte trofee pe care le are în palmares, Screciu a devenit unul dintre cei mai titrați fotbaliști activi din Liga 1.

În ierarhia internă a lotului Universității Craiova, Vladimir Screciu este urmat de Alexandru Cicâldău, cu 6 trofee în palmares, și de Tudor Băluță, care a adunat 5 trofee.

Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (53 imagini)

Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Festivitatea de premiere a noii campioane: Craiova a primit medaliile pentru titlul câștigat în Superliga (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+53 Foto
labels.photo-gallery

Ciprian Deac - 15 trofee, Alexandru Chipciu - 13, Mario Camora - 10

Cei mai titrați jucători aflați încă în activitate în Liga 1 sunt Ciprian Deac (40 de ani), de la CFR Cluj, și Alexandru Chipciu (37 de ani), de la Universitatea Cluj.

Deac, care își va încheia cariera pe 30 iunie 2026, are în palmares 15 trofee: 7 titluri de campion al României cucerite cu CFR Cluj, la care se adaugă Cupa Germaniei, obținută cu Schalke 04, trei Cupe și patru Supercupe ale României câștigate în perioada de dominație a clubului din Gruia.

Alexandru Chipciu, supărat după ce a ratat sezonul acesta și Cupa României și campionatul, a adunat 13 trofee în carieră: 6 titluri de campion al României (3 cu FCSB și 3 cu CFR Cluj), un titlu de campion al Belgiei cu RSC Anderlecht, Cupa României, de două ori Cupa Ligii, cu FCSB.

La acestea se adaugă Supercupa Belgiei cu Anderlecht și două Supercupe ale României, cucerite cu FCSB și CFR Cluj.

Mario Camora (39 de ani) este un alt fotbalist cu un palmares solid în fotbalul românesc. Căpitanul celor de la CFR Cluj a cucerit 10 trofee, toate alături de formația din Gruia: șase titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe.

Topul fotbaliștilor cu cele mai multe titluri de campion al României. Lăcătuș domină ierarhia all-time

Fotbalul românesc a fost dominat de-a lungul decadelor de câteva figuri emblematice care au reușit să adune multiple titluri de campion al României, în special în perioadele de hegemonie ale Stelei și CFR Cluj.

1. Marius Lăcătuș - 10 titluri

Fostul „vitezist” conduce clasamentul all-time, cu 10 titluri de campion al României câștigate alături de Steaua București, în perioada de dominație a clubului în anii ’80 și ’90.

2. Dumitru Stângaciu - 8 titluri

Fostul portar ocupă locul secund, cu 8 titluri de campion al României, toate obținute în tricoul Stelei București. Dumitru Stângaciu are în total 14 trofee în palmares, cele mai importante fiind Cupa Campionilor și Supercupa Europei câștigate cu echipa din Ghencea.

3. Mircea Lucescu - 7 titluri

Mircea Lucescu a câștigat 7 titluri de campion al României cu Dinamo București, fiind unul dintre cei mai influenți oameni din fotbalul românesc.

4. Tudorel Stoica - 7 titluri

Tudorel Stoica, fost mijlocaș de travaliu, completează topul, cu 7 titluri de campion al României câștigate în perioada de aur a Stelei București.

5. Ciprian Deac - 7 titluri

Ciprian Deac a câștigat 7 din cele 8 titluri din istoria clubului CFR Cluj.

6. Giedrius Arlauskis - 7 titluri

Lituanian Giedrius Arlauskis a strâns 7 titluri de campion al României, evoluând pentru Unirea Urziceni, FCSB și CFR Cluj, fiind unul dintre cei mai valoroși portari din istoria recentă a Ligii 1.

Răzvan Raț, liderul absolut al fotbalului românesc

Ierarhia all-time a fotbaliștilor români, alcătuită după numărul de trofee câștigate, este dominată de Răzvan Raț (44 de ani), urmat de legendarii Marius Lăcătuș (62 de ani), Miodrag Belodedici (61 de ani), Gheorghe Hagi (61 de ani) sau Tudorel Stoica (71 de ani).

Răzvan Raț - 20 de trofee

  • 2x Liga 1 (Rapid București)
  • 1x Cupa României (Rapid București)
  • 1x Cupa UEFA (Șahtior Donețk)
  • 7x titluri Ucraina (Șahtior Donețk)
  • 5x Cupa Ucraina (Șahtior Donețk)
  • 4x Supercupa Ucraina

Marius Lăcătuș - 19 trofee

  • 10x Liga 1 (Steaua București)
  • 6x Cupa României (Steaua București)
  • 1x Supercupa României (Steaua București)
  • 1x Cupa Campionilor Europeni (Steaua București)
  • 1x Supercupa Europei (Steaua București)

Miodrag Belodedici - 17 trofee

  • 6x Liga 1 (Steaua București)
  • 3x Cupa României (Steaua București)
  • 2x Cupa Campionilor Europeni (Steaua București, Steaua Roșie Belgrad)
  • 1x Supercupa Europei (Steaua București)
  • 1x Cupa Intercontinentală (Steaua Roșie Belgrad)
  • 3x campion Iugoslavia (Steaua Roșie Belgrad)
  • 1x Cupa Iugoslaviei (Steaua Roșie Belgrad)

Gheorghe Hagi - 16 trofee

  • 3x Liga 1 (Steaua București)
  • 2x Cupa României (Steaua București)
  • 4x campion Turcia (Galatasaray)
  • 2x Cupa Turciei (Galatasaray)
  • 2x Supercupa Turciei (Galatasaray)
  • 1x Cupa UEFA (Galatasaray)
  • 2x Supercupa Europei (Steaua, Galatasaray)
  • 3x Supercupa Spaniei (Barcelona, 2x Real Madrid)

Tudorel Stoica - 14 trofee

  • 7x Liga 1 (Steaua București)
  • 5x Cupa României (Steaua București)
  • 1x Cupa Campionilor Europeni (Steaua București)
  • 1x Supercupa Europei (Steaua București)

Citește și

„Doar eu și Beckenbauer am făcut asta” Sorin Cârțu, mesaj după ce a obținut titlul și Cupa alături de U Craiova în trei ipostaze diferite: „Merit!”
Superliga
14:23
„Doar eu și Beckenbauer am făcut asta” Sorin Cârțu, mesaj după ce a obținut titlul și Cupa alături de U Craiova în trei ipostaze diferite: „Merit!”
Citește mai mult
„Doar eu și Beckenbauer am făcut asta” Sorin Cârțu, mesaj după ce a obținut titlul și Cupa alături de U Craiova în trei ipostaze diferite: „Merit!”
„Se răsucesc în mormânt” Mesaj acid după titlul câștigat de U Craiova: „Balaci și Oblemenco nu au jucat nicio secundă la acest club”
Superliga
12:48
„Se răsucesc în mormânt” Mesaj acid după titlul câștigat de U Craiova: „Balaci și Oblemenco nu au jucat nicio secundă la acest club”
Citește mai mult
„Se răsucesc în mormânt” Mesaj acid după titlul câștigat de U Craiova: „Balaci și Oblemenco nu au jucat nicio secundă la acest club”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Situația de la cea mai mare centrală nucleară din Europa a ajuns în „punctul fără întoarcere”. Avertisment pentru țările din Europa de Est
Situația de la cea mai mare centrală nucleară din Europa a ajuns în „punctul fără întoarcere”. Avertisment pentru țările din Europa de Est
Situația de la cea mai mare centrală nucleară din Europa a ajuns în „punctul fără întoarcere”. Avertisment pentru țările din Europa de Est
Campionatul Romaniei Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 event vladimir screciu
Știrile zilei din sport
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Superliga
18.05
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Citește mai mult
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Superliga
18.05
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Citește mai mult
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
Superliga
18.05
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
Citește mai mult
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Superliga
18.05
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Citește mai mult
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:04
„Avem probleme serioase” Gică Popescu, după ce Farul a fost învinsă de ultima clasată: „Rușinos!” » Ce se întâmplă cu Stoican
„Avem probleme serioase”  Gică Popescu, după ce Farul a fost învinsă de ultima clasată: „Rușinos!” » Ce se întâmplă cu Stoican
23:29
Cum a fost ales Marius Baciu Patronul de la FCSB, despre decizia surprinzătoare: „E singurul care a făcut asta” » Condițiile impuse de tehnician
Cum a fost ales Marius Baciu Patronul de la FCSB, despre decizia surprinzătoare: „E singurul care a făcut asta” » Condițiile impuse de tehnician
00:14
Neymar la Mondial! Carlo Ancelotti a anunțat lotul Braziliei pentru CM 2026. Vestea convocării starului de la Santos, primită cu ropote de aplauze
Neymar la Mondial! Carlo Ancelotti a anunțat  lotul Braziliei pentru CM 2026. Vestea convocării starului de la Santos, primită cu ropote de aplauze
23:25
Guardiola pleacă de la City! Meciul cu Aston Villa, ultimul pe banca „cetățenilor” » Care sunt variantele conducerii pentru a-l înlocui
Guardiola pleacă de la City!  Meciul cu Aston Villa, ultimul pe banca „cetățenilor” » Care sunt variantele conducerii pentru a-l înlocui
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Top stiri
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Superliga
18.05
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Citește mai mult
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Superliga
18.05
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Citește mai mult
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
Superliga
18.05
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
Citește mai mult
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei
B365
18.05
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei
Citește mai mult
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 27 rapid 17 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share