Sezonul în care Vladimir Screciu a contribuit la eventul reușit de Universitatea Craiova îl aduce pe fundașul oltenilor mai aproape de grupul restrâns de jucători activi din Liga 1 cu un palmares solid.

Distanța față de vârful ierarhiei all-time rămâne însă considerabilă, unde lider este Răzvan Raț, urmat de nume legendare precum Marius Lăcătuș, Miodrag Belodedici, Gheorghe Hagi sau Tudorel Stoica.

Eventul reușit de Universitatea Craiova în sezonul 2025-2026 l-a propulsat pe Vladimir Screciu la un total de șapte trofee majore în carieră.

Campion al României:

25/26 Universitatea Craiova Campion al Belgiei:

18/19 KRC Genk 3x Cupa României:

25/26 Universitatea Craiova 20/21 Universitatea Craiova 17/18 Universitatea Craiova Supercupa României:

21/22 Universitatea Craiova Supercupa Belgiei:

Vladimir Screciu, cel mai titrat fotbalist din lotul Craiovei: 7 trofee în palmares

Pentru fundașul de 26 de ani, titlul cucerit în acest sezon cu U Craiova are însă o semnificație specială, deoarece este primul campionat câștigat ca protagonist, cu o contribuție directă și consistentă pe teren.

În 2019, la Genk, Vladimir Screciu a făcut parte din lotul campioanei Belgiei și a fost recompensat cu medalia de campion, însă nu a apucat să debuteze oficial din cauza unei fracturi la gleznă suferite la antrenament.

În același context, a fost inclus în palmaresul său și Supercupa Belgiei, trofeu trecut în palmares fără niciun minut jucat.

Cu cele șapte trofee pe care le are în palmares, Screciu a devenit unul dintre cei mai titrați fotbaliști activi din Liga 1.

În ierarhia internă a lotului Universității Craiova, Vladimir Screciu este urmat de Alexandru Cicâldău, cu 6 trofee în palmares, și de Tudor Băluță, care a adunat 5 trofee.

Ciprian Deac - 15 trofee, Alexandru Chipciu - 13, Mario Camora - 10

Cei mai titrați jucători aflați încă în activitate în Liga 1 sunt Ciprian Deac (40 de ani), de la CFR Cluj, și Alexandru Chipciu (37 de ani), de la Universitatea Cluj.

Deac, care își va încheia cariera pe 30 iunie 2026, are în palmares 15 trofee: 7 titluri de campion al României cucerite cu CFR Cluj, la care se adaugă Cupa Germaniei, obținută cu Schalke 04, trei Cupe și patru Supercupe ale României câștigate în perioada de dominație a clubului din Gruia.

Alexandru Chipciu, supărat după ce a ratat sezonul acesta și Cupa României și campionatul, a adunat 13 trofee în carieră: 6 titluri de campion al României (3 cu FCSB și 3 cu CFR Cluj), un titlu de campion al Belgiei cu RSC Anderlecht, Cupa României, de două ori Cupa Ligii, cu FCSB.

La acestea se adaugă Supercupa Belgiei cu Anderlecht și două Supercupe ale României, cucerite cu FCSB și CFR Cluj.

Mario Camora (39 de ani) este un alt fotbalist cu un palmares solid în fotbalul românesc. Căpitanul celor de la CFR Cluj a cucerit 10 trofee, toate alături de formația din Gruia: șase titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe.

Topul fotbaliștilor cu cele mai multe titluri de campion al României. Lăcătuș domină ierarhia all-time

Fotbalul românesc a fost dominat de-a lungul decadelor de câteva figuri emblematice care au reușit să adune multiple titluri de campion al României, în special în perioadele de hegemonie ale Stelei și CFR Cluj.

1. Marius Lăcătuș - 10 titluri

Fostul „vitezist” conduce clasamentul all-time, cu 10 titluri de campion al României câștigate alături de Steaua București, în perioada de dominație a clubului în anii ’80 și ’90.

2. Dumitru Stângaciu - 8 titluri

Fostul portar ocupă locul secund, cu 8 titluri de campion al României, toate obținute în tricoul Stelei București. Dumitru Stângaciu are în total 14 trofee în palmares, cele mai importante fiind Cupa Campionilor și Supercupa Europei câștigate cu echipa din Ghencea.

3. Mircea Lucescu - 7 titluri

Mircea Lucescu a câștigat 7 titluri de campion al României cu Dinamo București, fiind unul dintre cei mai influenți oameni din fotbalul românesc.

4. Tudorel Stoica - 7 titluri

Tudorel Stoica, fost mijlocaș de travaliu, completează topul, cu 7 titluri de campion al României câștigate în perioada de aur a Stelei București.

5. Ciprian Deac - 7 titluri

Ciprian Deac a câștigat 7 din cele 8 titluri din istoria clubului CFR Cluj.

6. Giedrius Arlauskis - 7 titluri

Lituanian Giedrius Arlauskis a strâns 7 titluri de campion al României, evoluând pentru Unirea Urziceni, FCSB și CFR Cluj, fiind unul dintre cei mai valoroși portari din istoria recentă a Ligii 1.

Răzvan Raț, liderul absolut al fotbalului românesc

Ierarhia all-time a fotbaliștilor români, alcătuită după numărul de trofee câștigate, este dominată de Răzvan Raț (44 de ani), urmat de legendarii Marius Lăcătuș (62 de ani), Miodrag Belodedici (61 de ani), Gheorghe Hagi (61 de ani) sau Tudorel Stoica (71 de ani).

Răzvan Raț - 20 de trofee

2x Liga 1 (Rapid București)

1x Cupa României (Rapid București)

1x Cupa UEFA (Șahtior Donețk)

7x titluri Ucraina (Șahtior Donețk)

5x Cupa Ucraina (Șahtior Donețk)

4x Supercupa Ucraina

Marius Lăcătuș - 19 trofee

10x Liga 1 (Steaua București)

6x Cupa României (Steaua București)

1x Supercupa României (Steaua București)

1x Cupa Campionilor Europeni (Steaua București)

1x Supercupa Europei (Steaua București)

Miodrag Belodedici - 17 trofee

6x Liga 1 (Steaua București)

3x Cupa României (Steaua București)

2x Cupa Campionilor Europeni (Steaua București, Steaua Roșie Belgrad)

1x Supercupa Europei (Steaua București)

1x Cupa Intercontinentală (Steaua Roșie Belgrad)

3x campion Iugoslavia (Steaua Roșie Belgrad)

1x Cupa Iugoslaviei (Steaua Roșie Belgrad)

Gheorghe Hagi - 16 trofee

3x Liga 1 (Steaua București)

2x Cupa României (Steaua București)

4x campion Turcia (Galatasaray)

2x Cupa Turciei (Galatasaray)

2x Supercupa Turciei (Galatasaray)

1x Cupa UEFA (Galatasaray)

2x Supercupa Europei (Steaua, Galatasaray)

3x Supercupa Spaniei (Barcelona, 2x Real Madrid)

Tudorel Stoica - 14 trofee

7x Liga 1 (Steaua București)

5x Cupa României (Steaua București)

1x Cupa Campionilor Europeni (Steaua București)

1x Supercupa Europei (Steaua București)

