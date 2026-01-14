„E bolnav încontinuu” FC Botoșani se desparte de un titular: „Nu are unde juca”

Valeriu Iftime, președintele celor de la FC Botoșani, a anunțat despărțirea de Friday Adams (23 de ani).

Aflat în ultimele 6 luni de contract cu revelația primei părți a sezonului din Liga 1, Friday Adams nu își va prelungi contractul și și-ar fi găsit deja un nou angajament.

FC Botoșani se desparte de Friday Adams: „E bolnav încontinuu”

„Friday Adams s-a înţeles cu U Cluj, mi se pare. Din vară, bineînţeles, că e la mine până în iunie”, a spus Valeriu Iftime, potrivit orangesport.ro.

Întrebat dacă a încercat să prelungească înțelegerea cu fotbalistul nigerian, finanțatorul celor de la FC Botoșani a negat:

„ Nu, pentru că e bolnav continuu. Fractură de stres, are stres la cap, la urechi, la mâini, peste tot. Poate că invocă, exact ”.

FC Botoșani îl lasă să plece pe Friday Adams: „De asta i-am dat drumul”

Pe lângă problemele medicale pe care le are, Friday Adams nu ar mai fi intrat în calculele lui Leo Grozavu.

„Mai e o chestie interesantă. El nu poate rămâne, pentru că nu are unde juca. Dacă Narcis Ilaş era sănătos, el nu juca niciun minut. Deci era complicat pentru el, şi înţeleg.

De asta i-am dat drumul, ca să ştiţi. Dacă aş fi vrut, negociam cu el, m-a rugat din vară”, a mai spus Valeriu Iftime.

Friday Adams a strâns 12 apariții în acest sezon pentru FC Botoșani, dintre care 6 au fost din postura de titular. Totuși, evoluțiile sale au fost modeste.

6.5 este media notelor obținute de fundașul nigerian în acest sezon

Narcis Ilaș, absent 3 luni după o accidentare horror

Narcis Ilaș s-a accidentat în minutul 15 al duelului cu FC Hermannstadt, 2-0, în urma unei alunecări într-un duel cu Nana Antwi.

Fundașul celor de la FC Botoșani a primit un diagnostic crunt din partea medicilor: ruptură de ligament colateral intern. Acesta a fost supus unei operații și a fost indisponibil pentru o perioadă de trei luni.

Mă uitam la picior, nu puteam să-l mai mișc, de parcă eram paralizat. Când a venit doctorul, nu mai puteam de durere Narcis Ilaș, FC Botoșani

Fotbalistul ar putea reveni pe teren până la sfârșitul acestei luni.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport