Oscar Garcia (52 de ani), fostul jucător al Barcelonei, a criticat numirea lui Alvaro Arbeloa (42 de ani) în funcția de antrenor al lui Real Madrid, în locul lui Xabi Alonso (44 de ani).

Xabi Alonso a părăsit Real Madrid, luni, la mai puțin de 24 de ore de la eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3, cu Barcelona.

În locul său a venit Alvaro Arbeloa, fostul jucător al „galacticilor”, în acest sezon antrenor al echipei a doua, Castilla.

Oscar Garcia, despre Arbeloa: „Nu se compară cu Xabi Alonso”

Oscar Garcia, fost jucător al Barcelonei în perioada 1993-1999, a venit cu o serie de critici la adresa lui Alvaro Arbeloa, noul antrenor al formației de pe „Santiago Bernabeu”.

„Vrea să fie ca Mourinho și singurul motiv pentru care este acum antrenorul Real Madrid este că vorbește numai despre Mourinho.

Va discuta cu jucătorii care nu se înțelegeau bine cu Xabi Alonso. Oricât de mult ar fi Perez de partea lui, vom vedea cine va avea mai multă influență în fața președintelui.

Pentru președinte, cine este mai important: Vinicius sau Arbeloa? Știe cum vor fanii să joace, dar trebuie să fie foarte bun pentru a schimba situația”, a declarat Oscar Garcia la Catalunya Radio, citat de marca.com.

Din puținul pe care l-am văzut la Castilla, din punct de vedere tactic, nu se compară cu Xabi Alonso Oscar Garcia, fost jucător al Barcelonei

Oscar Garcia și-a început cariera la academia Barcelonei. A făcut pasul la echipa mare în 1993, fiind împrumutat după un an la Albacete, pentru un sezon.

A revenit la formația blaugrana în 1995 și a mai evoluat încă 4 sezoane pentru Barcelona, înainte să plece la Valencia, în 1999.

După retragere, Oscar Garcia le-a pregătit pe Maccabi Tel Aviv, Brighton, Watford, Salzburg, Saint-Etienne, Olympiacos sau Celta Vigo.

97 de meciuri și 28 de goluri a reușit Oscar Garcia pentru Barcelona. A oferit și 9 pase decisive

Xabi Alonso: „Nu a ieșit așa cum ne-am dorit”

Într-o postare pe rețelele de socializare, ieri, Alonso a oferit o primă reacție după ce s-a despărțit oficial de Real Madrid.

„Această etapă profesională se încheie. Nu a ieșit așa cum ne-am fi dorit. A fost o onoare și o mare responsabilitate să antrenez Real Madrid.

Mulțumesc clubului, jucătorilor și, mai ales, fanilor și madridismului pentru încrederea și sprijinul acordate. Plec cu respect, recunoștință și mândria de a fi făcut tot ce mi-a stat în putință”, a scris Alonso pe Instagram.

Xabi Alonso a rezistat 232 de zile pe banca Realului. A adunat 34 de partide ca antrenor la Madrid (24 V, 4 E, 6 Î). Mai avea contract până în vara lui 2028.

