„Nu se compară cu Xabi Alonso”  Fostul jucător al Barcelonei nu este impresionat de Alvaro Arbeloa, noul antrenor al lui Real Madrid: „Vrea să fie ca Mourinho” +12 foto
Alvaro Arbeloa. Foto: Instagram
Campionate

„Nu se compară cu Xabi Alonso” Fostul jucător al Barcelonei nu este impresionat de Alvaro Arbeloa, noul antrenor al lui Real Madrid: „Vrea să fie ca Mourinho”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 17:30
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 18:25
  • Oscar Garcia (52 de ani), fostul jucător al Barcelonei, a criticat numirea lui Alvaro Arbeloa (42 de ani) în funcția de antrenor al lui Real Madrid, în locul lui Xabi Alonso (44 de ani).

Xabi Alonso a părăsit Real Madrid, luni, la mai puțin de 24 de ore de la eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3, cu Barcelona.

În locul său a venit Alvaro Arbeloa, fostul jucător al „galacticilor”, în acest sezon antrenor al echipei a doua, Castilla.

Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Citește și
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 

Oscar Garcia, despre Arbeloa: „Nu se compară cu Xabi Alonso”

Oscar Garcia, fost jucător al Barcelonei în perioada 1993-1999, a venit cu o serie de critici la adresa lui Alvaro Arbeloa, noul antrenor al formației de pe „Santiago Bernabeu”.

„Vrea să fie ca Mourinho și singurul motiv pentru care este acum antrenorul Real Madrid este că vorbește numai despre Mourinho.

Va discuta cu jucătorii care nu se înțelegeau bine cu Xabi Alonso. Oricât de mult ar fi Perez de partea lui, vom vedea cine va avea mai multă influență în fața președintelui.

Pentru președinte, cine este mai important: Vinicius sau Arbeloa? Știe cum vor fanii să joace, dar trebuie să fie foarte bun pentru a schimba situația”, a declarat Oscar Garcia la Catalunya Radio, citat de marca.com.

Din puținul pe care l-am văzut la Castilla, din punct de vedere tactic, nu se compară cu Xabi Alonso Oscar Garcia, fost jucător al Barcelonei

Oscar Garcia și-a început cariera la academia Barcelonei. A făcut pasul la echipa mare în 1993, fiind împrumutat după un an la Albacete, pentru un sezon.

A revenit la formația blaugrana în 1995 și a mai evoluat încă 4 sezoane pentru Barcelona, înainte să plece la Valencia, în 1999.

După retragere, Oscar Garcia le-a pregătit pe Maccabi Tel Aviv, Brighton, Watford, Salzburg, Saint-Etienne, Olympiacos sau Celta Vigo.

97 de meciuri
și 28 de goluri a reușit Oscar Garcia pentru Barcelona. A oferit și 9 pase decisive

Xabi Alonso: „Nu a ieșit așa cum ne-am dorit”

Într-o postare pe rețelele de socializare, ieri, Alonso a oferit o primă reacție după ce s-a despărțit oficial de Real Madrid.

„Această etapă profesională se încheie. Nu a ieșit așa cum ne-am fi dorit. A fost o onoare și o mare responsabilitate să antrenez Real Madrid.

Mulțumesc clubului, jucătorilor și, mai ales, fanilor și madridismului pentru încrederea și sprijinul acordate. Plec cu respect, recunoștință și mândria de a fi făcut tot ce mi-a stat în putință”, a scris Alonso pe Instagram.

  • Xabi Alonso a rezistat 232 de zile pe banca Realului. A adunat 34 de partide ca antrenor la Madrid (24 V, 4 E, 6 Î). Mai avea contract până în vara lui 2028.
Xabi Alonso la Real Madrid FOTO Imago
Xabi Alonso la Real Madrid FOTO Imago

Galerie foto (12 imagini)

Xabi Alonso la Real Madrid FOTO Imago Xabi Alonso la Real Madrid FOTO Imago Xabi Alonso la Real Madrid FOTO Imago Xabi Alonso la Real Madrid FOTO Imago Xabi Alonso la Real Madrid FOTO Imago
+12 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
„Contează enorm”  Mihai Stoica, despre renumele pe care FCSB îl are în lume: „Am pierdut sigla și numele, dar oamenii știu cine suntem”
Superliga
17:00
„Contează enorm” Mihai Stoica, despre renumele pe care FCSB îl are în lume: „Am pierdut sigla și numele, dar oamenii știu cine suntem”
Citește mai mult
„Contează enorm”  Mihai Stoica, despre renumele pe care FCSB îl are în lume: „Am pierdut sigla și numele, dar oamenii știu cine suntem”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Real Madrid Xabi Alonso la liga alvaro arbeloa oscar garcia
Știrile zilei din sport
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Special
14.01
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Citește mai mult
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
14.01
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
14.01
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
14.01
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
09:31
„Asta nu înseamnă nimic!” Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
„Asta nu înseamnă nimic!”  Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
10:07
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
10:30
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
14.01
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14.01
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
14.01
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
14.01
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 24 rapid 22 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share