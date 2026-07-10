Investiție de milioane Ciprian Marica bagă bani într-un proiect de aproximativ 16 milioane de euro din Capitală
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Investiție de milioane Ciprian Marica bagă bani într-un proiect de aproximativ 16 milioane de euro din Capitală

alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 11:13
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 12:56
  • Fostul internațional român Ciprian Marica (40 de ani), în prezent acționar minoritar la Farul Constanța, investește într-un proiect imobiliar în Pipera
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Investiția va fi realizată pe un teren de aproximativ 11.600 de metri pătrați, situat în apropierea showroom-ului Porsche Pipera, conform profit.ro.

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Marica investește într-un proiect de aproximativ 16 milioane de euro

Proiectul, denumit Ambiance Residence 3, va cuprinde 309 apartamente, majoritatea cu două camere, dar și un aparthotel cu 47 de unități destinate închirierii. Ansamblul va beneficia și de 382 de locuri de parcare.

Valoarea investiției este estimată la aproximativ 16,4 milioane de euro.

Nu este prima investiție imobiliară a lui Ciprian Marica în zonă. Fostul atacant a fost implicat și în dezvoltarea primelor două faze ale ansamblului Ambiance Residence, realizate împreună cu Ioan Andone și alți parteneri.

În ultimii ani, tot mai multe nume importante din sportul românesc au investit în proiecte rezidențiale, în special în zona Pipera, considerată una dintre cele mai dinamice piețe imobiliare din apropierea Capitalei. Printre acestea se numără Elisabeta Lipă, Ioan Andone, Dumitru Dragomir, Gigi Becali și Florin Tănase.

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