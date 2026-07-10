Samir Nasri, audiat zece ore Legături suspecte ale ex-fotbalistului, menționate într-o anchetă de spălare de bani și trafic de droguri
Samir Nasri
Campionate

Samir Nasri, audiat zece ore Legături suspecte ale ex-fotbalistului, menționate într-o anchetă de spălare de bani și trafic de droguri

alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 10:44
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 10:53
  • Fostul fotbalist al lui Arsenal și Manchester City, Samir Nasri (39 de ani), a fost audiat de poliția franceză într-o amplă anchetă privind presupuse fapte de spălare de bani în legătură cu o rețea de trafic de droguri
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Nasri a fost interogat timp de aproximativ zece ore, după care a fost eliberat fără să fie pus sub acuzare. În acest moment, împotriva fostului internațional francez nu a fost deschisă nicio procedură penală, conform publicației Le Parisien.

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Samir Nasri, audiat zece ore

Ancheta vizează o presupusă rețea coordonată de Hakim Berrebouh, cunoscut sub porecla „Sanglier” („Mistrețul”), un traficant de droguri din Marsilia aflat în închisoare din 2021.

Autoritățile investighează posibile legături dintre Nasri și persoane suspectate că ar fi participat la spălarea banilor proveniți din activități de trafic de droguri.

Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, anchetatorii analizează activitatea clubului de noapte XS din Ivry-sur-Seine, lângă Paris. Nasri a devenit acționar al localului în jurul anului 2016, investind câteva sute de mii de euro în perioada în care evolua la Manchester City.

Ulterior, fostul mijlocaș ar fi devenit coproprietar al clubului împreună cu un alt asociat, iar ancheta se concentrează asupra unor presupuse retrageri importante de numerar efectuate între anii 2021 și 2023.

Potrivit anchetatorilor, soția lui Hakim Berrebouh ar fi ridicat în repetate rânduri sume importante de bani din club în perioada în care acesta se afla în detenție.

Presa franceză mai notează că relația dintre Nasri și familia Berrebouh ar data încă din copilăria fostului fotbalist la Marsilia, iar cei doi s-ar fi reîntâlnit în Dubai în 2020.

În timpul audierilor, Nasri ar fi susținut că avea convingerea că își vânduse toate acțiunile deținute la clubul de noapte către Berrebouh.

Nu este prima dată când fostul internațional francez este audiat în acest dosar. El a mai fost chemat la poliție la sfârșitul lunii iunie, în cadrul aceleiași anchete.

În prezent, Samir Nasri, retras din activitate și analist TV la Canal+, nu este inculpat, însă ancheta continuă, iar procurorii pot decide noi audieri în perioada următoare. Avocatul fostului fotbalist a refuzat să comenteze cazul.

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