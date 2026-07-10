Nu a putut reveni în țară!  A ratat o ocazie imensă la Mondial și a urmat un val de amenințări la adresa fiicei sale: „Pasiunea nu justifică ura”
Jaminton Campaz. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Nu a putut reveni în țară! A ratat o ocazie imensă la Mondial și a urmat un val de amenințări la adresa fiicei sale: „Pasiunea nu justifică ura”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 10:48
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 12:01
  • Columbia a fost eliminată în „optimile” CM 2026 de Elveția, scor 0-0 (3-4 d. pen.), însă ținta amenințărilor a fost Jaminton Campaz (26 de ani), autorul unei ocazii imense în minutul 115.
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Scorul a rămas neschimbat timp de 120 de minute în partida dintre cele două formații și, deși jucătorul de la Rosario a transformat la loviturile de departajare, nu a scăpat de valul de ură din partea fanilor.

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Jaminton Campaz nu a putut reveni în Columbia din cauza amenințărilor

Campaz a profitat de o gafă a lui Granit Xhaka din minutul 115 al prelungirilor și a scăpat singur cu portarul Kobel, însă columbianul a șutat mult peste poartă din apropierea careului de 6 metri.

Ratarea uriașă a stârnit un val de ură din partea fanilor columbieni și multiple amenințări îngrozitoare, inclusiv la adresa fiicei sale, în vârstă de 5 ani, jurnalistul Camilo Pinto susținând că jucătorul nu a putut reveni în țara natală, pe fondul temerilor.

„Deci, Jaminton Campaz nu s-a putut întoarce în Columbia din cauza amenințărilor pe care le-a primit după ce a ratat o ocazie de a marca.

Cât de dezgustători sunt unii fani, care vor să retrăiască ce s-a întâmplat în '94 cu Andres. Și ce vină are fiica de 5 ani a jucătorului?”, a scris Pinto pe X, potrivit pulzo.com.

  • Trimiterea jurnalistului se referă la cazul din 1994, când Andres Escobar a fost ucis în Medellin, după autogolul marcat la Mondial, în partida cu SUA, scor 1-2, Columbia fiind eliminată atunci încă din grupe.

Jaminton Campaz: „Nicio pasiune nu justifică ura”

Ulterior, fotbalistul a venit cu un mesaj profund pe rețelele de socializare:

„Încă din copilărie am visat să apăr culorile Columbiei, să ascult imnul național, să reprezint milioane de oameni și să înscriu un gol la un Campionat Mondial.

Astăzi nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a permis să-mi îndeplinesc acest vis. Sunt amintiri pe care le voi păstra pentru totdeauna.

Vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care au fost alături de noi pe parcursul acestui Campionat Mondial, celor care au crezut în noi, ne-au încurajat până în ultima clipă și nu au încetat niciodată să aibă încredere în noi.

Mulțumesc, de asemenea, familiei mele, care a fost forța mea la fiecare pas și mi-a fost alături atât în momentele cele mai fericite, cât și în cele mai dificile.

Întregii țări nu pot decât să-i spun că împărtășesc durerea acestei eliminări. Și noi visam să mergem mai departe și cunosc tristețea pe care o simțim astăzi, fiind columbieni.

Regret profund că nu am putut să vă ofer bucuria pe care o așteptam cu toții, dar vreau să știți că nu au lipsit niciodată dăruirea, angajamentul și dragostea pentru acest tricou. Am dat tot ce am avut pe teren și aș face-o din nou de o mie de ori pentru țara mea.

Fotbalul este alcătuit și din momente dificile. Astăzi nu ne rămâne decât să învățăm, să ne ridicăm și să continuăm să muncim pentru a reveni mai puternici.

Columbia mea, te rog, să nu renunțăm niciodată la respect. Putem gândi diferit, putem simți frustrare sau tristețe, dar nicio pasiune nu justifică ura și trăitul în frică”, a scris Campaz pe Instagram.

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