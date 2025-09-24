Undă verde pentru Legea 4 Noul proiect cu impact major asupra fotbalului intern a avut parte de  avize favorabile în Senatul României. Ce urmează +7 foto
Undă verde pentru Legea 4 Noul proiect cu impact major asupra fotbalului intern a avut parte de avize favorabile în Senatul României. Ce urmează

24.09.2025, ora 11:26
  • Deputatul AUR Ciprian Paraschiv (50 de ani) a anunțat că proiectul pentru modernizarea legislației sportului a primit avize preliminare favorabile în comisiile Senatului.

Legea stabilește noi reguli pentru siguranța și confortul spectatorilor, facilitează accesul persoanelor cu nevoi speciale, permite consumul controlat de băuturi alcoolice și organizarea legală a spectacolelor pirotehnice.

Legea 4 a avut parte de avize favorabile în Senatul României 

„Zi importantă și foarte intensă, dar cu rezultate excelente pentru viitorul României prin sport! Proiectul prin care Legea 4 va deveni istorie, iar un nou cadru normativ va reglementa evenimentele sportive a făcut încă un pas mare!

Am susținut azi proiectul în fața membrilor Comisiei pentru administrație publică din Senat. Această comisie are un rol esențial, pentru că emite raport pe proiectul de lege. Iar acest raport va fi prezentat în plen, când proiectul va fi supus votului decisiv din partea tuturor parlamentarilor.

Ei bine, azi am obținut raport preliminar de adoptare favorabil din partea acestei Comisii pentru noua lege, care va înlocui Legea 4!

Mai departe, tot azi, am susținut acest proiect și în fața membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. O altă comisie a Senatului, care la rându-i emite raport pe proiectul de lege.

Săptămâna următoare ne vom întâlni pentru noi discuții, dar semnalele sunt pozitive!”, a notat Ciprian Paraschiv, pe rețelele de socializare.

Ciprian Paraschiv vrea ca Ordinul lui Novak să devină lege

Un ordin emis de fostul ministru al Sportului Eduard Novak impune ca măcar 40% dintre sportivii prezenți pe teren în timpul meciurilor oficiale din competițiile naționale de echipă să fie de naționalitate română.

Paraschiv susține că proiectul care transformă Ordinul Novak într-o lege permanentă a primit avize favorabile în Senat

„Nu în ultimul rând, proiectul prin care ordinul de ministru Novak ne dorim să devină lege, iar utilizarea sportivilor români să fie promovată în sporturile de echipă a primit la Senat atât raport favorabil din partea Comisiei pentru tineret și sport, cât și aviz favorabil din partea Comisiei pentru administrație publică!”, a mai notat Paraschiv pe rețelele de socializare.

Zi importantă și foarte intensă, dar cu 𝗿𝗲𝘇𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝘃𝗶𝗶𝘁𝗼𝗿𝘂𝗹 𝗥𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗶𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗻 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁! Proiectul prin care...

Posted by Ciprian Paraschiv on Tuesday, September 23, 2025

Cele mai importante modificări din Legea 4

Proiectul de lege conține câteva modificări de impact. Cele mai spectaculoase sunt:

  • mai multe facilități pentru persoanele cu nevoi speciale: „Organizatorul trebuie să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv”.
  • se va permite consumul de bere pe stadioane: „Organizatorul competiției va permite vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool și a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac, din hârtie sau din material plastic”

În același timp, organizatorii vor fi obligați să afișeze, în locuri vizibile, „atenționări privind consumul responsabil de băuturi alcoolice”. Apoi, e interzis accesul oricărui spectator în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor halucinogene. Sau va fi evacuat ulterior dacă va fi descoperit în stadion în starea respectivă.

  • spectacolele pirotehnice vor fi legale pe stadioane: „Organizatorul de competiții sau de jocuri sportive poate desfășura spectacole pirotehnice organizate doar de către o societate specializată și autorizată conform legii și doar pe stadioane”.

Așadar, nu fanii vor putea face aceste show-uri, cum s-a întâmplat până acum, ci doar firme specializate și autorizate. De altfel, spectatorilor le va fi în continuare interzis accesul în arene cu „făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene”.

În propunerea de modificare a legii apare și acest paragraf: „Accesul minorilor în zona rezervată spectacolului pirotehnic este strict interzis”. El sugerează că show-urile nu vor avea loc în tribune, ci la marginea terenului, într-o zonă securizată anterior, pentru că în tribune sunt minori.

Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv.
Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv.

Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv. Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv. Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv. Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv. Proiect legislativ ce vizează organizarea competițiilor sportive, inițiat de Ciprian Paraschiv.
