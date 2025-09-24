Cine transmite Go Ahead Eagles - FCSB Unde se poate vedea primul meci al campioanei României din grupa de Europa League

În primul meci din Europa League, FCSB va face deplasarea în Olanda și va juca cu Go Ahead Eagles.

Meciul campioanei României va fi transmis de două posturi TV.

Partida va avea loc joi, de la ora 19:45, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Tururile preliminare jucate de FCSB, Universitatea Craiova, CFR Cluj și U Cluj au fost transmise de mai multe posturi TV, inclusiv Antena 1 și PRO TV.

Mai mult, unele meciuri din deplasare s-au putut vedea pe platforme de streaming, contra cost.

Go Ahead Eagles - FCSB se va vedea la TV

Primul test al roș-albaștrilor din grupa Europa League va fi în deplasare, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.

Meciul de joi va fi transmis de Prima Sport 1 și Digi Sport 1 , canale care au obținut dreptul de transmitere în următoarele trei sezoane al celor mai importante meciuri din competițiile europene.

UEFA a anunțat și brigada de arbitri care va oficia meciul campioanei României de joi. Aceasta este formată din:

Arbitru: Kristo Tohver (Estonia)

Kristo Tohver (Estonia) Asistenți: Silver Koiv și Sander Saga (ambii din Estonia)

Silver Koiv și Sander Saga (ambii din Estonia) VAR: Willy Delajod (Franța)

Willy Delajod (Franța) Asistent VAR: Tiago Martins (Portugalia)

Aceleași posturi vor difuza și meciurile Craiovei din Conference League. Oltenii vor debuta în cupele europene joia viitoare, pe 2 octombrie, împotriva celor de la Rakow.

Gigi Becali, despre primul „11” pe care îl va avea FCSB în meciul cu Go Ahead Eagles

După meciul pierdut cu Botoșani vineri, scor 1-3, Gigi Becali a declarat că va folosi echipa a doua în meciul cu Go Ahead Eagles.

„(n.r. – Cine va juca joi?) Echipa a doua. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, cu Cisotti, stânga-dreapta, și cu Olaru. Nu e chiar a doua, dar… (n.r .- Și în apărare?) În apărare Graovac, Popescu, Ngezana și Kiki. Și gata! Păi de ce l-am luat pe Alibec? Să joace fotbal! Ia să joace, mă!

Baba și Edjouma? De ce i-am luat? Ia jucați, mă! Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă! (n.r. – Crețu?) Crețu e accidentat”, a declarat finanțatorul de la FCSB pentru fanatik.ro.

Cum ar putea arăta FCSB:

Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec

Programul FCSB în Europa League

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB

Go Ahead Eagles - FCSB 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys

FCSB - Young Boys 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna

FCSB - Bologna 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB

Basel - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB

Steaua Roșie - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord

FCSB - Feyenoord 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB

Dinamo Zagreb - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

