Cine transmite Go Ahead Eagles - FCSB  Unde se poate vedea primul meci al campioanei României din grupa de Europa League
Go Ahead Eagles - FCSB. Fotomontaj: GOLAZO.ro
Europa League

Cine transmite Go Ahead Eagles - FCSB Unde se poate vedea primul meci al campioanei României din grupa de Europa League

George Neagu
Publicat: 24.09.2025, ora 10:27
  • În primul meci din Europa League, FCSB va face deplasarea în Olanda și va juca cu Go Ahead Eagles.
  • Meciul campioanei României va fi transmis de două posturi TV.
  • Partida va avea loc joi, de la ora 19:45, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Tururile preliminare jucate de FCSB, Universitatea Craiova, CFR Cluj și U Cluj au fost transmise de mai multe posturi TV, inclusiv Antena 1 și PRO TV.

Mai mult, unele meciuri din deplasare s-au putut vedea pe platforme de streaming, contra cost.

Go Ahead Eagles - FCSB se va vedea la TV

Primul test al roș-albaștrilor din grupa Europa League va fi în deplasare, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.

Meciul de joi va fi transmis de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, canale care au obținut dreptul de transmitere în următoarele trei sezoane al celor mai importante meciuri din competițiile europene.

FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: IMAGO)
FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: IMAGO)

UEFA a anunțat și brigada de arbitri care va oficia meciul campioanei României de joi. Aceasta este formată din:

  • Arbitru: Kristo Tohver (Estonia)
  • Asistenți: Silver Koiv și Sander Saga (ambii din Estonia)
  • VAR: Willy Delajod (Franța)
  • Asistent VAR: Tiago Martins (Portugalia)

Aceleași posturi vor difuza și meciurile Craiovei din Conference League. Oltenii vor debuta în cupele europene joia viitoare, pe 2 octombrie, împotriva celor de la Rakow.

Gigi Becali, despre primul „11” pe care îl va avea FCSB în meciul cu Go Ahead Eagles

După meciul pierdut cu Botoșani vineri, scor 1-3, Gigi Becali a declarat că va folosi echipa a doua în meciul cu Go Ahead Eagles.

„(n.r. – Cine va juca joi?) Echipa a doua. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, cu Cisotti, stânga-dreapta, și cu Olaru. Nu e chiar a doua, dar… (n.r .- Și în apărare?) În apărare Graovac, Popescu, Ngezana și Kiki. Și gata! Păi de ce l-am luat pe Alibec? Să joace fotbal! Ia să joace, mă!

Baba și Edjouma? De ce i-am luat? Ia jucați, mă! Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă! (n.r. – Crețu?) Crețu e accidentat”, a declarat finanțatorul de la FCSB pentru fanatik.ro.

Cum ar putea arăta FCSB:

  • Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec

Programul FCSB în Europa League

  • 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

europa league digi sport fcsb prima sport go ahead eagles
