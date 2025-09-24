Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”

Hugo Ekitike (23 de ani) a marcat golul victoriei lui Liverpool în partida cu Southampton din Cupa Ligii Angliei, scor 2-1.

Atacantul a primit însă imediat al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Liverpool a trecut de Southampton în runda a treia a Cupei Ligii Angliei. Echipa antrenată de Arne Slot a câștigat grație golurilor marcate de nou-veniții Alexander Isak (min. 43) și Hugo Ekitike (min. 85).

Liverpool-Southampton . Ekitike a fost eliminat pentru un motiv stupid

Hugo Ekitike a marcat golul victoriei lui Liverpool în minutul 85. În semn de bucurie, atacantul și-a scos tricoul dar uitase că avea deja un cartonaș galben.

Arbitrul Thomas Bramall nu a ezitat, i-a arătat al doilea cartonaș galben și apoi pe cel roșu și, astfel, Hugo Ekitike a părăsit terenul.

Francezul văzuse primul avertisment în minutul 53, la doar 7 minute de la introducerea sa pe teren. Ekitike a intrat la pauză, în locul lui Alexander Isak.

Astfel, atacantul este suspendat pentru partida cu Crystal Palace de sâmbătă, din cadrul etapei 6 din Premier League.

Reacția lui Jeremie Frimpong, fundașul dreapta a lui Liverpool, a devenit virală, la fel ca a lui Arne Slot:

Hugo Ekitike, who was already on a yellow, received a second yellow card and was sent off for taking off his jersey after scoring.



Jeremie Frimpong couldn't believe it 😅 pic.twitter.com/KXQfyypngj — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2025

Slot’s reaction to Ekitike’s celebration 😂 pic.twitter.com/xsvXB3OD7l — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) September 23, 2025

Reacția lui Hugo Ekitike după eliminare

După meci, atacantul lui Liverpool și-a cerut scuze prin intermediul unui mesaj postat pe Instagram:

„Am fost foarte entuziasmat în această seară să ajut echipa să obțină o nouă victorie aici, pe teren propriu, în primul meu meci din Carabao Cup…

Emoția m-a copleșit în această seară. Îmi cer scuze întregii familii Liverpool. Mulțumesc fanilor care ne susțin mereu și coechipierilor mei pentru această victorie”.

Reacția lui Ekitike după eliminare

75 de milioane de euro valorează Hugo Ekitike, conform Transfermarkt

Arne Slot, despre eliminarea stupidă a lui Ekitike: „A fost o prostie”

Antrenorul lui Liverpool nu îl iartă pe Hugo Ekitike pentru eliminare. Olandezul este de părere că un jucător trebuie să-și controleze emoțiile, indiferent de momentul când înscrie.

„ Hugo a primit al doilea cartonaș galben. Inutil? Da. Și a fost o prostie. A fost. Primul cartonaș era deja inutil și, într-o anumită măsură, o prostie, pentru că trebuie să-ți controlezi emoțiile.

Știu cât de greu este să joci în Premier League sau în orice ligă dacă ești numărul nouă, pentru că fundașul poate face aproape tot ce vrea, iar când îl tragi de tricou sau îl împingi puțin, se dă fault împotriva ta.

Este întotdeauna mai bine să-ți controlezi emoțiile. Dacă nu poți, fă-o într-un mod care să nu ducă la un cartonaș galben.

I-am spus că dacă înscrii în finala Ligii Campionilor în minutul 87, după ce ai depășit trei jucători și ai trimis mingea la vinclu, pot înțelege că el se gândește: «Totul mi se datorează mie, a ceea ce am făcut».

Dar eu sunt de modă veche, am 47 de ani și sunt bătrân. Nu am jucat niciodată la acest nivel, dar am marcat câteva goluri și, dacă aș fi marcat un gol ca acesta, m-aș fi întors și m-aș fi dus la Federico Chiesa (n.r. - pasatorul decisiv la golul victoriei) și i-aș fi spus: «Acest gol este doar al tău, nu este al meu».

Inutil, deloc inteligent, i-am spus imediat că este stupid”, a spus Arne Slot, potrivit theguardian.com.

Aș fi foarte surprins dacă ar mai face asta! Probabil a uitat că a primit un cartonaș galben. E tânăr și va învăța din asta. Sunt sigur că nu o va mai face Andy Robertson, fundaș Liverpool

Hugo Ekitike a fost transferat în această vară de Liverpool de la Eintracht Frankfurt. „Cormoranii” au plătit pentru atacant 95 de milioane de euro.

