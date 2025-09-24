ONU cere  excluderea Israelului Opt experți solicită suspendarea statului acuzat de genocid în Gaza: „Organismele sportive nu trebuie să închidă ochii” » UEFA ezită
Naționala din Israel/ Foto: IMAGO
ONU cere excluderea Israelului Opt experți solicită suspendarea statului acuzat de genocid în Gaza: „Organismele sportive nu trebuie să închidă ochii” » UEFA ezită

Ionuț Cojocaru
Publicat: 24.09.2025, ora 10:12
  • Comisia independentă de anchetă a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a solicitat suspendarea Israelului din competițiile internaționale de fotbal.
  • Grupul de experți desemnați de ONU a concluzionat într-un raport că Israelul a comis genocid în Fâșia Gaza.

Statul Israel a respins concluziile raportului. Autoritățile de la Ierusalim susțin că ofensiva din Gaza urmărește distrugerea Hamas și eliberarea ostaticilor reținuți de gruparea militară.

ONU cere suspendarea Israelului, după ce a fost acuzat de genocid în Gaza

„Sportul trebuie să respingă percepția că totul poate continua ca de obicei”, au transmis cei opt experți într-un comunicat de presă, conform politico.eu.

Organismele sportive nu trebuie să închidă ochii la încălcările grave ale drepturilor omului, mai ales atunci când platformele lor sunt folosite pentru a normaliza nedreptăți ONU, într-un comunicat

Aceștia au subliniat că organismele de conducere FIFA și UEFA au obligația de a respecta principiile ONU privind drepturile omului.

„Este clar pentru noi că boicotul trebuie îndreptat către Statul Israel, nu către jucători individuali.

Echipele naționale care reprezintă state ce comit încălcări grave ale drepturilor omului pot și trebuie suspendate, așa cum s-a întâmplat și în trecut”, au mai notat aceștia în comunicat.

  • FIFA și UEFA au suspendat echipele naționale și cluburile rusești din toate competițiile internaționale pe 28 februarie 2022
  • Decizia de suspendare a fost luată la scurt timp după ce Rusia a început invazia Ucrainei, pe 24 februarie 2022.

Guvernul de la Madrid a anunțat recent că ia în calcul să retragă naționala Spaniei de la Campionatul Mondial din 2026, dacă reprezentativa Israelului va fi lăsată să participe.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a întrebat retoric:

De ce a fost exclusă Rusia (n.r. - de la evenimentele sportive globale) după invadarea Ucrainei, dar Israelului i s-a permis să rămână după invadarea Gazei? Pedro Sanchez

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a declarat însă anterior că nu consideră oportun ca echipele să fie sancționate pentru deciziile politice ale liderilor, conform sursei citate.

De ce a fost acuzată Israel de genocid în Gaza

Convenția din 1948 pentru prevenirea și pedepsirea genocidului îl definește ca fiind comiterea de crime „cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios, ca atare”, conform reuters.com.

Comisia de anchetă ONU susține că autoritățile israeliene și forțele de securitate au comis patru dintre cele cinci acte de genocid definite de Convenția pentru Prevenirea și Reprimarea Crimei de Genocid:

  • Uciderea unor membri ai grupului etnic sau național vizat
  • Cauzarea de vătămări fizice sau psihice grave
  • Crearea unor condiții de viață menite să ducă la distrugerea fizică a grupului
  • Aplicarea de măsuri pentru prevenirea nașterilor în cadrul grupului

Al cincilea este transferul forțat al copiilor către alte grupuri.

64.000 de persoane
ar fi ucis forțele israeliene în cele 23 de luni de război, conform zeteo.com

Israel are o singură reprezentată în acest sezon al cupelor europene. Este vorba de Maccabi Tel Aviv, formație ce ar trebui să evolueze în faza principală din Europa League azi, împotriva lui PAOK.

De partea cealaltă, naționala din Israel ocupă locul 3 în Grupa I, din preliminariile CM 2026, cu 9 puncte.

LocEchipaMeciuriPuncte
1Norvegia515
2Italia49
3Israel59
4Estonia53
5Moldova50

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
UEFA israel palestina fasia gaza organizatia natiunilor unite
18:20
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă 
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
18:03
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
Mai multe știri de ultimă oră

