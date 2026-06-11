Indemnizații pentru steliști  Ciprian Paraschiv, anunț important despre proiectul legislativ care îi vizează pe eroii de la Sevilla
Steaua 1986 FOTO: Facebook @Ciprian Paraschiv
Diverse

Indemnizații pentru steliști Ciprian Paraschiv, anunț important despre proiectul legislativ care îi vizează pe eroii de la Sevilla

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 21:03
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 21:04
  • Ciprian Paraschiv (51 de ani), președintele Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților, a venit cu o veste importantă pentru fotbaliștii legendari ai Stelei.
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Deputatul a anunțat că proiectul legislativ pe care l-a inițiat pentru ca sportivii Stelei să poată primi indemnizație de merit pentru succesul istoric din 1986, atunci când Cupa Campionilor Europeni, a ajuns la București.

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Ciprian Paraschiv, anunț important despre indemnizațiile de merit pentru generația de aur a Stelei

Consiliul Economic și Social a oferit aviz favorabil proiectului legislativ pentru ca sportivii Stelei să primească indemnizații de merit pentru câștigarea Cupei Campionilor. 33 dintre cele 37 de voturi au fost favorabile.

Mai e nevoie de alte avize, apoi de rapoartele Comisiilor și, în final, de votul din Parlament.

„Consiliul Economic și Social a oferit aviz favorabil cu 33 de voturi «pentru» din totalul de 37, proiectului legislativ pe care l-am inițiat pentru ca sportivii din Steaua '86 să poată primi indemnizație de merit în urma câștigării Cupei Campionilor Europeni.

Au trecut decenii care nu îi onorează pe cei ce au trândăvit deși puteau acționa. Totuși, pentru restaurarea firescului și domnia normalității nu e vreodată prea târziu.

Le mulțumesc membrilor Consiliului Economic și Social, o instituție publică având reprezentare amplă, inclusiv pe zona sindactelor și patronatelor, pentru încrederea manifestată incontestabil, prin vot, pentru acest proiect.

Mergem mai departe, până la capăt, spre celelalte avize necesare, apoi spre rapoartele Comisiilor și votul final pentru proiect!

Viitorul României prin sport nu poate fi clădit fără recunonștința și prețuirea arătate marii performanțe și eroilor acesteia care străbat generațiile!”, a transmis Paraschiv, pe pagina sa de Facebook.

Gabi Balint a cerut indemnizații pentru jucătorii Stelei

La împlinirea a 40 de ani de la succesul istoric, Gabi Balint, unul dintre artizanii succesului de la Sevilla, a cerut chiar în Parlament ca el și foștii săi colegi să primească indemnizații.

„O parte dintre colegii noștri beneficiază deja de indemnizația de merit, acordată de statul român, un gest firesc, pe care îl respectăm și îl salutăm.

Pentru ceilalți însă, deși parte a aceleiași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită. Înțelegem regulile și limitele existente, înțelegem că există proceduri, dar credem că sunt momente în care o performanță unică cere o decizie pe măsură”, spunea Balint la acel moment.

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