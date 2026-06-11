Ei atacă recordul lui Gică Popescu  Starurile Neymar, De Bruyne și Harry Kane îl pot devansa pe liderul României în ierarhia all-time a Cupei Mondiale

La Campionatul Mondial din 2026, recordul lui Gică Popescu, cel mai bine clasat fotbalist român în ierarhia all-time a meciurilor jucate la turneul final, poate fi depășit de câteva staruri ale fotbalului mondial.

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Gheorghe Popescu (58 de ani) este singurul fotbalist român inclus în Topul all-time al jucătorilor cu cele mai multe meciuri disputate la Cupa Mondială.

Recordul lui Gică Popescu: 13 meciuri jucate la trei Cupe Mondiale

Cu un total de 13 apariții bifate la edițiile din 1990 Italia, 1994 SUA și 1998 Franța, fostul căpitan al naționalei României rămâne liderul incontestabil al tricolorilor în această ierarhie.

În spatele său se află Gheorghe Hagi, cu 12 meciuri la Campionatele Mondiale, în timp ce Dorinel Munteanu și Dan Petrescu au acumulat câte 9 prezențe. România nu s-a mai calificat de 28 de ani la Cupa Mondială.

Neymar, De Bruyne și Witsel, la un singur meci de a-l depăși pe Gică Popescu

La ediția CM 2026, recordul lui Gică Popescu poate fi depășit de câțiva mari internaționali.

Printre fotbaliștii aflați la cota de 13 meciuri disputate la Campionatele Mondiale se numără și Neymar Jr. (34 de ani), Kevin De Bruyne (34 de ani) și Axel Witsel (37 de ani), trei dintre cele mai importante nume ale fotbalului internațional din ultimul deceniu.

Pentru toți trei, prima apariție bifată la CM 2026 va însemna depășirea lui Gică Popescu în clasamentul all-time al jucătorilor cu cele mai multe meciuri disputate la turneele finale ale Cupei Mondiale.

Neymar a strâns cele 13 apariții pe parcursul turneelor din 2014 (semifinale), 2018 (sferturi) și 2022 (sferturi). Starul brazilian îl poate egala pe legendarul Pele, cu 14 meciuri jucate la Mondialele din 1958, 1962, 1966 și 1970.

a strâns cele 13 apariții pe parcursul turneelor din 2014 (semifinale), 2018 (sferturi) și 2022 (sferturi). Starul brazilian îl poate egala pe legendarul Pele, cu 14 meciuri jucate la Mondialele din 1958, 1962, 1966 și 1970. Kevin De Bruyne și Axel Witsel au bifat fiecare câte 13 meciuri la turneele finale din 2014, 2018 și 2022, contribuind decisiv la parcursul Belgiei către medalia de bronz cucerită la CM 2018.

Alături de Gică Popescu, în grupul fotbaliștilor cu 13 apariții la Campionatele Mondiale se regăsesc nume legendare precum David Beckham, Gerd Müller, Marco Tardelli, Rob Rensenbrink, Xabi Alonso, Aldair, Gianluca Zambrotta, Hans-Peter Briegel sau Henrik Larsson.

Gică Popescu, dreapta, și Hristo Stoichkov s-au reîntâlnit pe 25 mai 2024 în meciul de retragere al Generației de Aur (Foto: Sport Pictures)

Trei englezi mai atacă recordul lui Gică Popescu: Harry Kane, John Stones și Jordan Pickford

Gică Popescu poate fi egalat sau depășit și de alți internaționali care vor începe Campionatul Mondial din 2026 cu un număr de apariții foarte apropiat de cel al fostului căpitan al României.

Portarul Jordan Pickford și fundașul central John Stones, doi dintre titularii naționalei Angliei, au câte 12 meciuri disputate la turneele finale, în timp ce căpitanul „Three Lions”, Harry Kane, și legendarul portar mexican Guillermo Ochoa (40 de ani) au acumulat câte 11 prezențe.

Sunt cam mulți ani, 28... În 1998, când am participat la ultimul Mondial, nu ne închipuiam că va dura atât ca să revenim la un turneu final. Dar asta e realitatea și trebuie să o acceptăm. E frustrant să vezi Curaçao, Haiti, Iordania sau Irak la Cupa Mondială, iar noi să stăm acasă Gheorghe Popescu, fost internațional

Messi domină clasamentul all-time al aparițiilor la Cupa Mondială

Lionel Messi (Argentina) - 26 meciuri

Turnee: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Turnee: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 Lothar Matthäus (Germania) - 25

Turnee: 1982, 1986, 1990, 1994, 1998

Turnee: 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 Miroslav Klose (Germania) - 24

Turnee: 2002, 2006, 2010, 2014

Turnee: 2002, 2006, 2010, 2014 Paolo Maldini (Italia) - 23

Turnee: 1990, 1994, 1998, 2002

Turnee: 1990, 1994, 1998, 2002 Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 22

Turnee: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Turnee: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 Diego Maradona (Argentina) - 21

Turnee: 1982, 1986, 1990, 1994

Turnee: 1982, 1986, 1990, 1994 Uwe Seeler (Germania de Vest) - 21

Turnee: 1958, 1962, 1966, 1970

Turnee: 1958, 1962, 1966, 1970 Wladyslaw Zmuda (Polonia) - 21

Turnee: 1974, 1978, 1982, 1986

Turnee: 1974, 1978, 1982, 1986 Grzegorz Lato (Polonia) - 20

Turnee: 1974, 1978, 1982

Turnee: 1974, 1978, 1982 Philipp Lahm (Germania) - 20

Turnee: 2006, 2010, 2014

Turnee: 2006, 2010, 2014 Hugo Lloris (Franța) - 20

Turnee: 2010, 2014, 2018, 2022

Turnee: 2010, 2014, 2018, 2022 Bastian Schweinsteiger (Germania) - 20

Turnee: 2006, 2010, 2014

Turnee: 2006, 2010, 2014 Javier Mascherano (Argentina) - 20

Turnee: 2006, 2010, 2014, 2018

Turnee: 2006, 2010, 2014, 2018 Cafu (Brazilia) - 20

Turnee: 1994, 1998, 2002, 2006

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